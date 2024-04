Samsung Galaxy S25: Kommt es wieder mit unterschiedlichen Chipsätzen?

Berichten zufolge wird Samsung beim Galaxy S25 im nächsten Jahr einen Zwei-Chip-Ansatz verfolgen, nachdem diese Strategie bereits mit der Galaxy S24-Serie eingeführt wurde. Es könnte also so sein, dass das Galaxy S25 Ultra in allen Regionen mit dem neuesten Snapdragon erscheint, während die Standardmodelle des Galaxy S25 mit dem Samsung-eigenen Exynos-Chipsatz ausgestattet werden.

Die Prozessoren des Samsung Galaxy S25

Laut Digitimes, die ihre Informationen direkt aus Quellen in der Lieferkette erhalten haben will, werden die Südkoreaner das Galaxy S25 Ultra mit dem kommenden Snapdragon 8 Gen 4 ausstatten. Das Galaxy S25 und das Galaxy S25+ sollen in den meisten Regionen hingegen mit dem Exynos 2500 ausgestattet werden, während die Varianten für die USA, China und einige andere Länder stattdessen mit dem Qualcomm-Chipsatz bestückt werden.

Der Plan deutet darauf hin, dass Samsung den Snapdragon immer noch als besseren und leistungsfähigeren Chipsatz ansieht als den Exynos, da er dem Samsungs Premium-Handy – eben dem Ultra – vorbehalten ist. Auf der anderen Seite würde die Verwendung des Exynos Samsung den Vorteil verschaffen, dass er im Vergleich zum Snapdragon günstiger wäre.

Der Leaker OreXda on X war der erste, der über Samsungs Chipsatzstrategie berichtete. Aus einer Liste geht hervor, dass Samsungs Galaxy-S-Ultra-Modelle und das Foldable Snapdragon-Chips verwenden, während die anderen Galaxy-S- und Mittelklasse-Geräte auf Exynos setzen.

Samsungs Galaxy S24 ist in den meisten Märkten mit einem Exynos 2400 ausgestattet. / © nextpit

Dieser Schritt kommt nicht völlig überraschend, da Samsungs Präsident der Mobilfunksparte, TM Roh, bereits andeutete, dass das Unternehmen auch in der Galaxy-Flaggschiff-Reihe 2025 auf den "einzigartigen" Chipsatz setzen wird. Der Chef könnte damit eben jenen Exynos 2500 meinen, von dem durchsickerte, dass er den gleichen 10-Kern-Prozessor mit einem Cortex-X5 und einer neuen Xclipse-950-GPU bekommt.

Verfügbare Details über den Snapdragon 8 Gen 4 beschreiben ihn als ein vielversprechendes Upgrade des Snapdragon 8 Gen 3, der einen Oryon-Kern in Desktop-Qualität enthalten könnte. Angebliche Benchmarks zeigen, dass er schneller ist als der kommende Apple A18 Pro. Außerdem wird erwartet, dass der neue Chip bereits in einem kleineren 3-nm-Knoten gefertigt wird, was bedeuten könnte, dass er noch mehr Transistoren enthält.

Qualcomm hat offiziell noch nichts zum Snapdragon 8 Gen 4 bestätigt, könnte den Chipsatz aber im Herbst dieses Jahres ankündigen.

Wie denkt Ihr über Samsungs Chip-Plan? Wir würden uns freuen, Eure Meinung im Kommentarbereich zu lesen.