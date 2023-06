Top-Saugroboter Narwal Freo startet jetzt mit Early-Bird-Angebot!

Erst kürzlich hatte nextpit die Möglichkeit, sich ausgiebig mit dem Narwal Freo (zum Test) zu beschäftigen. Jetzt bringt der chinesische Hersteller den Freo mit seiner einzigartigen Basisstation endlich auf den Markt. Passend dazu könnt Ihr zum Verkaufsstart 50 Euro beim Kauf des Wisch- und Saugroboters sparen. Wie das klappt, lest Ihr hier!

Darum lohnt sich der Narwal Freo

Der Narwal Freo hat uns im Test in alles Belangen begeistert. Das Auspacken und die Einrichtung des Freo dauert keine fünf Minuten, und die Kartierung Eurer vier Wände erledigt der smarte Putzteufel präzise innerhalb weniger Minuten – und das ohne RGB-Kamera. Im Anschluss an die Erkundungstour könnt Ihr zwischen einem 2D- und einem 3D-Abbild der eingescannten Wohnfläche wählen.

Das Mapping verläuft dank der LiDAR-Navigation reibungslos ab. / © NextPit

Beim Reinigungsprozess denkt der Freo aktiv mit und analysiert mittels der DirtSense-Technologie der Verschmutzungsgrad Eurer Böden und entscheidet, ob eine zweite Putztour notwendig ist. Je nach Bodenbelag passt der Wisch- und Saugroboter seine Leistung an: Erkennt der Freo einen Teppich, nutzt er die Saugleistung von 3.000 Pa, während auf Holzböden der Druck der Wischmopps auf 7 N und auf Fließen sogar auf 12 N erhöht wird. Auch schwer zugängliche Flächen und Ecken sind für den Freo keine Herausforderung. Dank der zwei vorhandenen Seitenbürsten erwischt der Saugroboter auch das letzte Staubkorn.

Im Wischmodus überzeugt der Narwal Freo mit einer Akkulaufzeit von knapp vier Stunden. / © Narwal

Reinigungsstation mit Touch-Display

Nach der Putztour reinigt und föhnt die Station die Wischpads des Freo, damit die Stoffpads nicht anfangen, herumzugammeln. Besonders praktisch: Die Station beinhaltet auch einen Platz für das im Lieferumfang enthaltene Putzmittel, das dann automatisch dem Wischwasser hinzugefügt wird. Einzig um das Nachfüllen von sauberem Wasser sowie das Entsorgen des Schmutzwassers müsst Ihr Euch noch kümmern.

Außerdem kommt die Basisstation kommt mit einem einzigartigen Feature um die Ecke: einem Touchscreen auf dem Deckel zur Steuerung des Freo. Was sich zunächst nach einer unnötigen Spielerei anhört, hat sich in der Praxis als eine tolle Bereicherung herausgestellt. Ihr könnt den Sauger auf Reinigungstour schicken und genau festlegen, ob gesaugt und/oder gewischt werden soll. Und natürlich könnt Ihr den Freo hier auch an die Station zurückbeordern.

Die vollständige Steuerung, Bedienung und Konfiguration erfolgt in der Narwal-App. Hier legt Ihr nicht nur Reinigungsmodi fest, sondern könnt dem Saugroboter No-Go-Zonen vorgeben oder Zeitpläne fürs Reinigen erstellen. Zudem behaltet Ihr die restliche Lebensdauer der einzelnen Komponenten im Auge – besonders Filter und Bürsten solltet Ihr regelmäßig austauschen.

Zusammenfassend ist der Narwal Freo eine fantastische Wahl, wenn Ihr nach einem zuverlässigen Robo-Sauger mit einer voll automatisierten Basisstation – und mehr – zu einem fairen Preis sucht. Nach unverbindlicher Preisempfehlung kostet der Saugroboter mit Wischfunktion 899,00 Euro. Zum Verkaufsstart bekommt Ihr den Roboter für 849,00 Euro kaufen. Wenn Ihr mehr zu Narwal und dem neuen Roboter Freo erfahren wollt, schaut einfach auf der Website des Herstellers vorbei.

Affiliate Angebot Narwal Freo Zur Geräte-Datenbank

Wie ist Euer erster Eindruck vom Narwal Freo? Haltet Ihr es für sinnvoll, einen Touchscreen in der Absaugstation zu verbauen, oder ist das für Euch zu viel des Guten? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren!