Shellbot SL60 im Hands-on: Newcomer im Praxis-Check

Hier gibt es die für Putzroboter üblichen Möglichkeiten, den Grundriss in einzelne Räume zu unterteilen oder verbotene Zonen einzurichten. Während letzteres einwandfrei funktioniert, lassen sich Räume leider nicht beliebig teilen. Ich kann beispielsweise Esszimmer und Eingang (im Screenshot: Entr/Dinner) nicht voneinander trennen, obwohl hier sogar eine Wand dazwischenliegt. Das ist schade, denn so kann ich nicht die Fußspuren im Eingang wegwischen lassen, ohne dass sich der SL60 auch durch den Essbereich arbeitet.

Wenige Minuten darauf ist der SL60 mit dem WLAN verbunden und startklar. Vor dem ersten Saubermachen möchte der Saug-Wisch-Roboter einen Scan-Durchgang absolvieren, um per Laser-Scanner den Grundriss zu erfassen. Das funktioniert problemlos – in wenigen Minuten finde ich in der App eine 2D-Karte meiner vier Wände.

Das gleiche gilt für die Shellbot-App, die wir im Test binnen Minuten auf einem iPhone installiert hatten. Standardmäßig ist die App auf Englisch eingestellt, auch bei deutscher Systemsprache. Ihr könnt die Sprache aber in den Einstellungen der App auf Deutsch einstellen. Grundsätzlich funktioniert das Setup problemlos – ich bleibe nur an einer Stelle etwas hängen: Beim Festlegen des Passworts beispielsweise sagt mir die App „Password format is incorrect“. Ein paar Versuche später finde ich heraus, dass keine Sonderzeichen erlaubt sind.

Saug- und Wischleistung im Check

Der erste Reinigungsdurchgang lief etwas hakelig ab. Mit noch mehr als 60 Prozent Akkulaufzeit fährt der Roboter zunächst zum Verschnaufen ans Dock. Anschließend bleibt er an der Kellertreppe stehen mit der Bitte über Lautsprecher, den „Cliff Sensor“ zu reinigen. Einen Wisch später ist das Problem behoben und tritt anschließend auch nicht mehr auf. Leider hängt sich der Roboter an den U-förmigen Füßen meiner Freischwinger-Stühle immer wieder auf und bettelt um Befreiung.

Beim ersten Saugen musste ich den „Cliff Sensor“ an der Nase des Roboters einmal reinigen. Seitdem funktioniert der Roboter aber einwandfrei. / © NextPit

Aber all diese Probleme lassen sich einfach lösen: Einmal komplett Aufladen lassen, einmal den „Cliff Sensor“ Abwischen, Esstisch mitsamt Stühlen in der App zur No-Go-Zone erklären – und dann läuft der Hase. Mit dem 5.200 mAh starken Akku schafft der Roboter die rund 70m2 mit den Standardeinstellungen für Saugen und Wischen problemlos. Nach dem ersten vollständigen Reinigungsvorgang ergänzt der Roboter den Grundriss um weitere Elemente. So sind dann beispielsweise Teppiche, Kabel, Schuhe und unbekannte Hindernisse eingezeichnet. Außerdem soll der Roboter auch Haustier-Exkremente erkennen und diese dann eben nicht im Raum verteilen.

Die Reinigung selbst klappt absolut zufriedenstellend. Staub, Haare und Krümel landen zuverlässig im Saugbehälter, und die winterlichen Fußabdrücke im Eingangsbereich sind nach dem Reinigungsdurchgang kaum mehr zu erkennen. Nur von dem Spritzer eingetrockneter Tomatensoße lässt der Shellbot SL60 einen Rand übrig, was ihm aber kaum anzulasten ist.

Meine Teppiche erklimmt der Shellbot SL-60 problemlos. Allerdings bleibt er auf meinen Stühlen manchmal hängen. Da hilft dann nur: No-Go-Zone einrichten. / © NextPit

Auffällig ist an dieser Stelle nur, dass der SL60 in kleinen Räumen – in diesem Fall im Bad – in beiden Reinigungsdurchgängen relativ grob und schnell durchgeputzt hat. Im direkten Vergleich mit dem Putzprotokoll des Roborock S6 MaxV ist schnell sichtbar, dass sich der Shellbot hier weniger Mühe gegeben hat. Eines fällt noch auf: Der Shellbot SL60 ist – zumindest im Standardbetrieb – wirklich angenehm leise.