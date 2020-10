Skullcandy Sesh Evo im Test: Der Totenkopf ist zurück

Skullcandy ist wohl eine der beliebtesten Kopfhörermarken und hat sich im Laufe der Jahre eine Nische als Hersteller von erschwinglichen, aber qualitativ hochwertigen Audioprodukten geschaffen. Doch an den großen Erfolg aus den 2000ern konnte das Unternehmen in den vergangenen Jahren nie anknüpfen. Wir haben uns die neuen kabellosen In-Ear-Kopfhörer angesehen. So schlagen sich die Skullcandy Sesh Evo.

Skullcandy Sesh Evo: Design und Verarbeitung

Der Skullcandy Sesh Evo tritt die Nachfolge seines Vorgängers aus dem Jahr 2019 an – des "ursprünglichen" Skullcandy Sesh. Es gibt zwar mehrere Hardware- und Software-Updates für das neue Modell, aber das Gesamtbild hat sich nicht verändert. Der neue Sesh Evo sieht daher genau so aus wie sein älterer Bruder. Wie von einem Einstiegsprodukt erwartet , scheint der Sesh Evo vollständig aus Kunststoff gefertigt zu sein – wenn auch von ausgezeichneter Qualität. Das Ladegehäuse ist zwar nicht das ergonomischste, das man mit sich herumtragen kann, aber es fühlt sich ziemlich gut gebaut an und hat ein schönes "Gewicht", was zum Gesamtgefühl beiträgt. Auch die Art und Weise, wie sich das Case öffnet und schließt, hat mir sehr gut gefallen. Mit dem starken Magneten kann man den Deckel fest verschließen und ist gleichzeitig nicht zu fest, was den Öffnungsvorgang behindert. Das Etui verfügt außerdem über vier kleine LEDs, die den Ladestatus anzeigen.

Die Ladestation des Skullcandy Sesh Evo / © NextPit

Die Ohrstöpsel und das Ladegehäuse scheinen aus identischen Materialien gefertigt zu sein, was dem gesamten Aufbau ein kohärenteres Gefühl verleiht. Die Ohrstöpsel selbst sind recht winzig und wiegen fast nichts. Das Skullcandy-Logo ist an den Seiten der Ohrstöpsel zu sehen (es dient auch als Knopf für die Schnellsteuerung). Das Logo war jedoch auf der "True Black"-Farboption, die uns zum Test vorlag, schwer zu erkennen. Ich persönlich würde die Farbvariante Schwarz allein schon wegen ihres dezenten Aussehens wählen. Die anderen Farbvarianten werden die Leute ansprechen, die etwas auffälligeres bevorzugen.

Das Skullcandy-Logo ist unübersehbar / © NextPit

Die Skullcandy Sesh Evo bieten die Schutzklasse IP55 für den Schutz vor Wasser und Staub. Das ist eine großartige Eigenschaft, die man haben sollte, besonders wenn man jemand ist, der Staub ausgesetzt ist und während des Trainings viel schwitzt. In den Pool oder die Badewanne dürfen die Kopfhörer aber nicht mitgenommen werden.