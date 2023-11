Smarte RGB-Lampen an Black Friday: über 30 % Rabatt bei Govee

Govee bietet unzählige smarte Lampen und Lichterketten an, die dank RGBIC-Technologie extrem flexible Farbverläufe und Effekte darstellen können. Zu Black Friday reduziert der Hersteller einen großen Teil seines Portfolios um mindestens 30 Prozent. Warum RGBIC so genial ist und welche Produkte Ihr nicht verpassen solltet, das lest Ihr hier!

Klar, RGB-Lampen, die in nahezu beliebigen Farben leuchten, kennt Ihr alle. Aber RGBIC geht einen Schritt weiter: Dank des IC – Independent Chip – kann nämlich in einer Lichterkette etwa jede einzelne LED in einer unterschiedlichen Farbe leuchten. Und das eröffnet wirklich eine ganz neue Dimension, was Effekte angeht.

Ein Hinweis noch, bevor wir Euch unsere Govee-Highlights zeigen: Auf Amazon gibt es derzeit noch Gutscheine, mit denen die Preise weiter fallen. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Augen offen zu halten!

Govee Outdoor Neon Rope Lights 10m

Mein Lieblingsprodukt sind hier tatsächlich die zehn Meter langen Leuchtwürste von Govee mit dem etwas sperrigen Namen "Outdoor Neon Rope Lights". Die Schnüre bestehen aus 15 Segmenten, deren Farben sanft ineinander übergehen. Ihr könnt hier nicht nur einen Regenbogen anzeigen, sondern diesen sogar auch animieren. Dazu gibt's in der dazugehörigen App – wie bei allen Govee-Produkten – verschiedene Presets, von fertigen Themen wie "Weihnachten" bis hin zur komplett eigenen Programmierung via API.

Ob mit oder ohne Farbverlauf: Die Outdoor Neon Rope Lights von Govee sind echt schick! / © nextpit

Natürlich müsst Ihr die Outdoor Neon Rope Lights nicht unbedingt draußen aufhängen, auch wenn sich das dank IP67-Zertifizierung natürlich anbietet. Ihr könnt die Leuchtschnur auch im Wohnzimmer oder Schlafzimmer in tolle Formen bringen – der Kreativität sind hier fast keine Grenzen gesetzt.

Affiliate Angebot Govee Outdoor Neon Rope Lights 10m Die Govee Outdoor Neon Rope Lights kosten regulär bei Amazon 229,99 Euro – dank eines 70-Euro-Gutscheins spart Ihr über 30 Prozent!

Govee Curtain Lights

Die Govee Curtain Lights zeigen noch eindrucksvoller, was die RGBIC-Technologie ermöglicht. Der Lichtervorhang aus lauter einzelnen, parallel hängenden Lichterketten ist nämlich ein richtiges Display mit gut 500 Pixeln. In der App könnt Ihr hier Farbverläufe anzeigen lassen, aber auch Grafiken im 8-Bit-Stil und sogar einfache Animationen. Das klappt sogar auch mit eigenen GIF-Dateien.

Die Govee Curtain Lights können wie ein Display einfache Grafiken und Animationen anzeigen. / © Govee

Den smarten und 1,5 x 2,0 m großen Govee-Vorhang könnt Ihr dank IP65-Zertifizierung drinnen und draußen aufhängen. Und wenn Ihr noch mehr Fläche für Eure GIFs benötigt, dann könnt Ihr drei Curtain Lights miteinander zu einem 4,5 x 2,0 m großen Display kombinieren. Wenn das mal nicht saucool ist.

Affiliate Angebot Govee Curtain Lights Auf Amazon gibt's für kurze Zeit einen 50-Euro-Gutschein für die Curtain Lights. Im Online-Shop von Govee zahlt Ihr ebenfalls nur 109,99 Euro.

Govee Outdoor LED Spotlights

Ein weiteres Produkt aus dem Govee-Universum, das uns auch im Test begeistern konnte, sind die Outdoor LED Spotlights. Dabei handelt es sich um kleine Spot-Scheinwerfer, die Ihr wahlweise irgendwo anschrauben oder mit den mitgelieferten Erdspießen einfach in den Boden rammen könnt. Anschließend beleuchten die kleinen Spotlights mit maximal 500 Lumen Euren Garten – oder beispielsweise auch Euer Wohnzimmer im Industrial-Stil.

Diese kleinen Spotlights machen's Euch draußen wie drinnen gemütlich – und dank 500 Lumen auch richtig hell. / © nextpit

Die Outdoor LED Spotlights sind im 2er-Pack um 42 Prozent reduziert. Statt 119,99 Euro zahlt Ihr derzeit noch 69,99 Euro für das Set mit zwei Lampen. Beide Scheinwerfer teilen sich hier übrigens ein Netzteil; zwischen Netzteil und Scheinwerfer sowie zwischen den Scheinwerfern habt Ihr jeweils drei Meter Kabellänge – und wie "Outdoor" schon andeutet gibt's auch hier eine IP65-Zertifizierung.

Affiliate Angebot Govee Outdoor Spot Lights Die Outdoor Spot Lights bekommt Ihr dank 50-Euro-Gutschein auf Amazon gerade gnadenlos günstig. Im eigenen Online-Shop bietet Govee den gleichen Preis.

Govee Christmas String Lights 20m

Nicht einmal mehr sechs Wochen bis Weihnachten – und entsprechend darf bei den Govee-Angeboten eine Lichterkette für den Weihnachtsbaum nicht fehlen. Bei den 20 Meter langen Christmas String Lights sind die 200 LEDs direkt in der Lichterkette verbaut und bieten die bei den anderen Produkten bereits erwähnten Möglichkeiten von RGBIC-Leuchtmitteln – von Farbverläufen über Animationen bis hin zu einfach nur ganz schlicht der Farbe Eurer Wahl.

Auch wenn der Name nach Weihnachten klingt, könnt Ihr die RGBIC-Lichterkette natürlich ganzjährig benutzen – und das drinnen wie draußen. / © Govee

Dank IP65-Zertifizierung könnt Ihr die Lichterkette sowohl drinnen als auch draußen nutzen – im Dezember schmückt sie Euren Weihnachtsbaum, und im Sommer sorgt sie für gemütliche Atmosphäre auf dem Balkon. Aktuell zahlt Ihr für die Alljahres-tauglichen Christmas String Lights 76,99 Euro – und damit 30 Prozent weniger als die regulären 109,99 Euro.

Affiliate Angebot Govee Christmas String Lights 20m Auf Amazon bietet Govee derzeit einen 33-Euro-Gutschein an – vergesst nicht, diesen zu aktivieren, bevor Ihr hier kauft!

In der nachfolgenden Tabelle findet Ihr noch einmal alle zu Black Friday rabattierten Govee-Produkte auf einen Blick – von smarten Stehlampen bis zur Ambilight-Alternative (ohne HDMI!) sind hier viele weitere spannende Produkte dabei. Welches davon ist Euer Favorit?

Die besten smarten Lampen für drinnen und draußen von Govee im Vergleich

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen Govee und nextpit. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.