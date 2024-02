Smarte Thermostate von tado° so günstig wie nie bei Amazon!

Die beliebten smarten Thermostate von tado° könnt Ihr Euch gerade bei Amazon zum Schnäppchen-Preis sichern. Obwohl die Temperaturen allmählich steigen, senkt der Online-Händler den Preis für die Heizkörperventile ohne Bridge. So zahlt Ihr für die Standardvariante nur noch 54,99 Euro. Welche Angebote Euch sonst noch erwarten und warum sich ein antizyklischer Kauf lohnt, verrät Euch nextpit.

Habt Ihr auf Eurer Bucket-List für 2024 auch den Punkt "Energie sparen" stehen, sollten Euch smarte Thermostate hier einiges an Arbeit abnehmen. Durch detaillierte Graphen, Zeitpläne oder Heizroutinen könnt Ihr Eure Heizkosten merkbar senken. Allerdings müsst Ihr dafür vorher etwas Geld in die Hand nehmen. Einer der beliebtesten Hersteller solcher Heizkörperventile ist tado° und die entsprechenden Geräte bekommt Ihr jetzt zum Bestpreis bei Amazon.

Euch stehen drei verschiedene Angebote zur Verfügung. Dabei ist die Stückzahl jedoch stark begrenzt und so gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Basic-Variante der Thermostate unterscheidet sich zudem nur marginal von der V3+-Version. So fehlt Euch beim günstigeren Gerät das digitale Display und Ihr seht lediglich die Temperaturanzeige zwischen 19 und 25 Grad. Zusätzlich fehlt Euch der Raumluft-Komfort-Skill in der tado-App.

Ansonsten verfügen die Thermostate über dieselben Funktionen. Ihr seht genau, wie hoch die aktuelle Temperatur ist, könnt nachvollziehen, wie Eure Heizperioden sind, habt die Möglichkeit Zeitpläne zu erstellen und könnt die Thermostate über eine Bridge verbinden. Diese wird zudem benötigt, um die Thermostate mit dem Internet zu verbinden. Ohne diese gehen Euch einige der Funktionen leider verloren. Was Euch sonst noch erwartet, findet Ihr in unserem Test zum tado V3+ heraus.

Darum lohnen sich die tado-Angebote von Amazon

Habt Ihr bereits einige tado-Thermostate im Einsatz, sind die Angebote wirklich spannend. Beide Einzel-Ventile gibt es aktuell nicht günstiger, allerdings war die Basic-Variante bereits für 42,95 Euro erhältlich. Die V3+-Version hingegen gab es bisher nicht günstiger. Das Starter-Kit hingegen ist zwar mit drei Thermostaten derzeit nicht günstiger erhältlich, allerdings liegt der Deal-Preis mit 218,98 Euro deutlich über dem bisherigen Bestpreis von 108,99 Euro.

Habt Ihr bisher keine Bridge des Herstellers, sind die Angebote wiederum weniger spannend. Denn ohne eine solche verbinden sich die Thermostate nicht mit dem Internet und somit nicht mit der tado-App. Die Bridge selbst gibt es im Einzelhandel nicht gesondert zu kaufen, lediglich in einem Starter-Kit. Allerdings könntet Ihr hier bei eBay oder Kleinanzeigen mehr Glück haben.

Das Display des Tado V3+ lässt sich gut ablesen und verschwindet nach einigen Sekunden der Inaktivität. / © nextpit

Den derzeit günstigsten Einstieg aller Online-Shops bietet allerdings Cyberport. Hier zahlt Ihr 129,99 Euro für eines der V3+-Thermostate und die tado-Bridge. Allerdings bieten verschiedene Händler bei eBay ein solches Paket bereits für 79,99 Euro an.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits die smarten Thermostate von tado° im Einsatz? Lasst es uns wissen!