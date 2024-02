Smarte Türklingel im Angebot: Spart jetzt 20 € auf die Aqara G4!

Möchtet Ihr Euch eine smarte Videotürklingel anschaffen, solltet Ihr gerade bei Amazon vorbeischauen. Hier erhaltet Ihr gerade einen Gutschein über 20 Euro für die Aqara G4, die sogar mit dem Apple HomeKit kompatibel ist. Ob sich das Angebot wirklich lohnt oder Ihr hier unnötig draufzahlt, verrät Euch nextpit in diesem Deal-Check.

Seid Ihr gerade dabei, Euer Smart Home einzurichten oder aufzurüsten, sollte eine smarte Türklingel definitiv auf Eurer Wunschliste stehen. Mit diesen Geräten könnt Ihr nicht nur direkt mit Eurem Besuch sprechen, sondern auch eventuelle Paketdiebe erwischen, Videos aufnehmen und speichern oder dank Personenerkennung vermeintliche Gefahren vermeiden. Bei Amazon gibt es jetzt mit der Aqara G4 eine solche smarte Videotürklingel für gerade einmal 99 Euro.

Affiliate Angebot Aqara G4

Mit der Aqara G4 Video-Türklingel erhaltet Ihr nicht nur das Gerät selbst, sondern auch einen Klingel-Repeater, der einen lauten Alarm loslässt, sollte jemand unbefugt in Eure Wohnung eindringen. Die Türklingel selbst nimmt Videos in HD auf und verfügt über eine Personenerkennung sowie einen ereignisbasierten Cloud-Speicher. Mit einer microSD-Karte könnt Ihr diesen auf bis zu 512 GB erweitern, wodurch Ihr deutlich mehr Aufnahmen sichern könnt.

Der Repeater der G4 ist kompakt und gleicht einem kleinen Lautsprecher. / © NextPit

Die Aqara G4 ist zudem mit Amazon Alexa, dem Google Assistenten und Apple HomeKit kompatibel und lässt sich somit auch via Sprachbefehl steuern. Zudem könnt Ihr IFTTT-Protokolle erstellen und dank WiFi-Funktion ist eine Einbindung in Euer Heimnetzwerk ebenfalls möglich. In unserem Test zur Aqara G4 erhaltet Ihr zudem Tipps, worauf Ihr noch achten solltet.

So gut ist das Aqara-Angebot von Amazon wirklich

Derzeit zahlt Ihr für die Video-Türklingel (Bestenliste) 99 Euro bei Amazon, vorausgesetzt, Ihr aktiviert den Gutschein auf der Produktseite. Normalerweise kosten Euch Video-Türklingeln, die eine solche Kompatibilität aufweisen deutlich mehr und so zahlt Ihr derzeit beim nächstbesten Anbieter bereits 106 Euro für das Gerät.

Der beste Preis in den letzten drei Monaten lag mit 98,65 Euro ebenfalls nur einige Cent tiefer. Allerdings gab es im vergangenen Jahr ein Angebot zur Türklingel bei Alza, das nur 84,72 Euro von Euch verlangte. Dies ist auch der historische Bestpreis, der seitdem jedoch nicht mehr erreicht wurde. Möchtet Ihr also eine hochwertige smarte Türklingel, bei der auch die Funktionen auf ganzer Linie überzeugen können, solltet Ihr hier definitiv zugreifen.

Affiliate Angebot Aqara M2

Zudem dürfen sich hier auch Fans von Matter freuen. Aqara erweitert sein Portfolio zunehmend mit dem Smart-Home-Standard. So könnt Ihr Euch etwa den Aqara M2 Hub, der Thread-Protokolle bereits unterstützt, mit einem Gutschein über 15 Prozent ebenfalls gerade bei Amazon sichern.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Aqara G4 interessant für Euch und habt Ihr bereits Produkte des Herstellers im Einsatz? Lasst es uns wissen!