Smartes Gadget zum Stromsparen: So senkt Ihr Eure Stromkosten

Ein Blick auf das innovative Produkt

Das Unternehmen my-PV hat sich mit seiner Expertise auf die effiziente Wärmeerzeugung durch Photovoltaik-Anlagen einen Namen gemacht. Die neueste Innovation, der HEA•THOR Heizstab, bietet jedoch auch für Haushalte ohne PV-Anlage eine Möglichkeit, deutlich an Stromkosten zu sparen. Laut my-PV könnten bis zu 35 Prozent der Energiekosten eingespart werden – und das ist keine kleine Hausnummer.

Was also steckt hinter diesem smarten Gerät? Der HEA•THOR nutzt in Kombination mit dem Feature my-PV DTO (Dynamic Tariff Optimizer) die Preisschwankungen an der Strombörse, um den idealen Zeitpunkt zur Warmwasserbereitung zu bestimmen. Aber nicht nur das: Das System ist lernfähig und passt sich den Gewohnheiten der Nutzer an. Eine smarte Technologie, die sich in der Praxis bewährt, ohne dass Ihr zusätzlichen Aufwand investieren müsst – ideal für alle, die nicht regelmäßig eigene Anpassungen vornehmen möchten.

HEA•THOR Heizstab von my-PV / © my-PV GmbH

Dynamische Stromtarife als Schlüssel zur Einsparung

Um das volle Potenzial des HEA•THOR auszuschöpfen, benötigen Nutzer einen dynamischen Stromtarif. Hier kommt der my-PV DTO ins Spiel: Er analysiert Börsenstrommarktpreise aus 13 EU-Ländern und erlernt im Laufe der Zeit die individuellen Bedürfnisse des Haushalts. Dadurch kann das System selbstständig entscheiden, wann es am günstigsten ist, Warmwasser aufzubereiten und somit den Energieverbrauch zu optimieren.

Lernfähiges System: Passt sich den Gewohnheiten der Nutzer an.

Keine PV-Anlage erforderlich, jedoch optimiert für Haushalte mit PV-Systemen.

Basierend auf Wetterdaten: Vorhersage des PV-Ertrags und Planung des Stromverbrauchs.

Digitale Vernetzung ist auch hier ein zentraler Aspekt: Der HEA•THOR kann per LAN oder WLAN an die my-PV Cloud angebunden werden. So bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und könnt die volle Kontrolle über Eure Energiekosten behalten.

my-PV stellt smartes Gadget zum / © CL Shebley/Shutterstock

Der Marktstart und die Zukunftsaussichten

Die Markteinführung des HEA•THOR ist für das dritte Quartal 2025 geplant, und my-PV liefert zwei Varianten: eine einphasige mit 3,5 kW und eine dreiphasige mit 9 kW. Die Preise sind bisher noch unter Verschluss. Da jedoch auch bisherige Gadgets des Unternehmens mit überschaubaren Preisen mehr Menschen den Zugang zur Eigenversorgung ermöglichten, dürfte auch das neue Gerät zu realistischen Bedingungen auf dem Markt eingeführt werden.

Besonders spannend ist, dass das Feature my-PV DTO nicht nur auf den HEA•THOR beschränkt ist. Alle IoT-fähigen Geräte von my-PV, wie AC ELWA 2, EC THOR 9s oder SOL•THOR, können ebenfalls von den neuen Funktionen profitieren. Das bedeutet für zahlreiche Nutzer eine attraktive Möglichkeit, Kosten zu sparen, ohne dass sie ihre bestehende Ausrüstung austauschen müssen.

Was bedeutet das für Euch? Mit dem HEA•THOR und der intelligenten Nutzung dynamischer Stromtarife könnt Ihr nicht nur Euren Geldbeutel schonen, sondern auch einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten. Denn in einer Zeit steigender Energiekosten kann es nicht schaden, einen Schritt vorauszudenken und mehrere Optionen zur Eigenversorgung zu kennen.