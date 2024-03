Tech-Krimi: So lässt Nothing einen uralten Android-Krieg wieder aufleben

Nothing hat sich einen kleinen Werbegag geleistet, auf den es gut hätte verzichten können. Im Zuge der Einführung des Nothing Phone (2a) kündigte der Hersteller stolz eine neue Funktion an. Mit seinem Voice Recorder können Telefongespräche "diskret" aufgenommen werden. Eine Praxis, die in der EU, dem Land der DSGVO, illegal ist. Unbeabsichtigt hat Nothing aber vor allem einen uralten Kampf zwischen Google und Anrufaufnahme-Apps neu entfacht. Taucht mit mir in dieses "rabbit hole" ein, das viel weiter geht, als Ihr denkt.

Datenschutz, DSGVO, monopolistische Fehlentwicklungen, wettbewerbswidrige Praktiken ... Diese nicht ganz so neue und auf den ersten Blick harmlose Nachricht verbirgt in Wirklichkeit den Plot für eine hyperspannende Serie. Und Nothing ist nicht einmal die Hauptfigur in diesem epischen und technischen Epos. Ich habe mit einem App-Entwickler darüber gesprochen, der mir weiter unten in diesem Artikel einige faszinierende Enthüllungen offenbarte, aber für diejenigen, die nicht mitgekommen sind, erkläre ich es jetzt.

Vor zwei Wochen kündigte Nothing-Boss Carl Pei via X an, dass die Smartphone-Sprachrekorder-App Nothing auf vielfachen Wunsch ein neues Widget bekommen würde. Mit diesem Widget können Telefongespräche "unauffällig" aufgezeichnet werden. Zwei Tage später wird das Update 2.5.3 von Nothing OS angekündigt, das dieses berühmte Widget enthält.

Das Widget betrifft die native Voice-Recorder-Anwendung von Nothing OS. / © Nothing.

Das Problem mit dieser Funktion von Nothing

"Was meint Ihr mit 'unauffällig'?", fragt Ihr Euch vielleicht. Ich habe es selbst ausprobiert, indem ich meine Schwester von meinem gerade erst ausführlich getesteten Nothing Phone (2a) aus anrief. Während des Anrufs konnte ich das Widget drücken, um den Anruf aufzunehmen. Und wenn ich meiner Schwester nicht gesagt hätte, dass ich einen Test mache, hätte sie nie bemerkt, dass unser Gespräch aufgezeichnet wurde.

Das Problem ist, dass es mehrere Probleme gibt. Zunächst einmal ist es in Frankreich für Privatpersonen generell verboten, ein Gespräch aufzuzeichnen. Und selbst in den Fällen, in denen die Aufnahme erlaubt ist, könnt Ihr sie nicht ohne das Wissen des Gesprächspartners machen.

Google bietet z. B. in seiner offiziellen Telefon-App eine Aufnahmefunktion an. Diese Funktion ist in Deutschland aufgrund der DSGVO nicht verfügbar. Aber auch dort, wo sie erlaubt ist, informiert ein akustischer Alarm jeden Teilnehmer eines Anrufs darüber, dass der Anruf aufgezeichnet wird. Diese Warnfunktion ist in den AOSP-Code eingebaut. Bei Nothings Lösung ist dies nicht der Fall, weshalb der von Carl Pei erwähnte "unauffällige" Aspekt ein Problem darstellt.

Das andere, größere Problem ist, dass Google seit fast zehn Jahren diese Art von Funktionen auf Android-Smartphones einschränkt. Und auf diesen ewigen Krieg möchte ich zurückkommen.

Indem Nothing sich die Flügel verbrannte, goss es Öl ins Feuer

Ich werde schnell aufhören, über Nothing zu sprechen, weil der Hersteller von Anfang an für nichts und wieder nichts sein Pulver verschossen. Ich habe das Unternehmen natürlich kontaktiert, um zu erfahren, ob diese Funktion in Europa entfernt wird. Ich habe keine konkrete Antwort erhalten, sondern nur eine sehr generische globale Pressemitteilung:

"Das Nothing Recorder Widget ist ein Werkzeug zur Aufzeichnung des Systemklangs. Alle Merkmale und Funktionen dieses Widgets sind nur auf dem eigenen Smartphone des Nutzers verfügbar und Nothing hat keinen Zugriff auf die Aufzeichnungsdateien des Nutzers, einschließlich der Verarbeitung oder Nutzung dieser Aufzeichnungsdateien durch Nothing. Die Nutzer sind für die Bestimmung der Nutzung des Tools, einschließlich seiner Funktionalität, der Sprachaufnahme und der Dateien, selbst verantwortlich. Nothing hat immer Wert auf die Einhaltung der Gesetze gelegt und die Nutzer müssen auch persönliche Verantwortung zeigen."

Im Großen und Ganzen ist Nothing im Moment der Ansicht, dass seine Funktion an sich nicht schlecht ist. Der Hersteller behauptet auch, dass das Aufzeichnen von Anrufen nicht der primäre Verwendungszweck ist, der für diese Funktion vorgesehen ist, die lediglich "den Sound des Systems" aufzeichnet. Und schließlich seien die Nutzer und Ihr möglicher Missbrauch einer solchen Funktion schuld.

Diese Antwort überzeugt mich nicht, aber ich bin mir sicher, dass Nothing sich nicht mit diesem sehr wackeligen Status quo zufrieden geben wird. Denn in Wirklichkeit hat Nothing einfach nur jahrelange Android-Beschränkungen von Google umgangen. Nehmt die Diktiergerät-App auf Eurem Smartphone. Oder die Screenrecorder-App. Sie können die Töne des Systems aufnehmen.

Aber in 99 Prozent der Fälle solltet Ihr damit nicht die Stimme der Person aufnehmen können, die Ihr am Telefon anruft. Und das ist kein Zufall. Es ist Google, das all das auf Android blockiert. Und das ist der Kern der Sache.

Der Voice Recorder von Nothing OS 2.5 kann die Systemgeräusche Eures Nothing Phones aufzeichnen, darunter auch Telefonanrufe. / © nextpit.

Ein Katz-und-Maus-Spiel, das auf Android 6 zurückgeht

Ich erwähnte bereits, dass Nothing nicht der eigentliche Protagonist in dieser Geschichte ist. Als ich diesen Artikel vorbereitete, kontaktierte ich die CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – die nationale französische Datenschutzbehörde) und Google selbst, um sie zu fragen, was sie von der Rechtmäßigkeit von Nothings Initiative hielten. Natürlich gab es keine Antwort.

Während meiner Recherchen versuchte ich, Anrufprotokollierungs-Apps aus dem Google Play Store zu installieren. Dabei stieß ich auf eine App, die in vielen Online-Artikeln empfohlen wurde: ACR Phone. Als ich sie auf meinem Smartphone installierte, entdeckte ich eine Seite mit Erklärungen zu den Einschränkungen, die für diese Art von Apps gelten. Und ich beschloss, mit dem Entwickler, NLLApps, in Kontakt zu treten.

Dieser Entwickler, der zwar für seine eigene Gemeinde predigt, war eine wahre Fundgrube an Informationen. Er erklärte mir z. B., dass Android eine API zur Aufzeichnung von Anrufen hatte und immer noch hat, dass aber der Zugriff auf diese API durch Anwendungen von Drittanbietern seit Android 6 eingeschränkt ist. Hersteller und Google-Anwendungen können immer noch darauf zugreifen.

"Jemand hat eine Lösung gefunden, die auf der nativen Seite funktioniert, und das hielt bis Android 9. Unter Android 9 blockierte Google dann auch diesen Weg. Wie viele andere Apps begann NLLApps, Audio vom Mikrofon zu verwenden. Unter Android 10 blockierte Google auch dies. Jemand fand dann heraus, dass es immer noch möglich ist, den Ton des Mikrofons über den Zugänglichkeitsdienst von Android zu verwenden", erklärt der Entwickler.

Er fährt fort: "Mit Android 11 führte Google eine neue Richtlinie für den Google Play Store ein. Diese Richtlinie verbietet es Apps, die den Barrierefreiheitsdienst nutzen, diesen für die Anrufaufnahme zu verwenden. Ab Android 13 führte Google Einschränkungen für die Accessibility Service API ein, die es Apps unmöglich machen, den installierten Accessibility Service per Sideloading zu nutzen."

Kurz gesagt, der Entwickler musste seine eigenen Lösungen finden, um mit all diesen Blockaden umzugehen. Aber während unseres Interviews prangerte NLLApps diese Praktiken von Google als "wettbewerbswidrig und monopolistisch" an.

Noch eine wettbewerbswidrige Praxis von Google?

"Googles Telefon-App kann aus dem Google Play Store heruntergeladen werden und hat Zugriff auf die API zur Aufzeichnung von Anrufen und erlaubt dies in Ländern wie Indien", erklärte NLLApps.

"Während wir als Drittanbieter-App keinen Zugriff darauf haben. Wenn das der Fall wäre, könnten wir zusätzlich zur Anrufaufzeichnung einen Anrufbeantworter auf dem Gerät oder sogar einen Wurm auf dem Gerät installieren."

Wenn man diese Logik zugrunde legt, könnte es tatsächlich wettbewerbswidrig erscheinen, wenn Google Apps von Drittanbietern einschränkt, obwohl es die gleiche Funktion in seiner eigenen App anbietet.

In Europa stellt sich diese Frage weniger. Ich lebe in Deutschland und in der Telefon-App von Google habe ich keinen Zugriff auf die Funktion, Anrufe aufzuzeichnen.

Und was die Legalität angeht, führt NLLApps ein ähnliches Argument wie Nothing an. "Wir verstehen nicht, warum Google sagt, dass es gegen das Gesetz verstößt, wenn es um eine Funktion geht, die vom Nutzer aktiviert und genutzt werden kann. Das ist so, als würde man Autos nicht verkaufen, weil man jemanden aus Versehen anfahren könnte. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, sich an die örtlichen Gesetze zu halten."

Ich teile dieses Argument nicht vollständig. Zumindest nicht in Bezug auf die Funktion, wie Nothing sie implementiert hat. Der eigentliche Zweck dieser Funktion ist es, "unauffällig" aufzuzeichnen. Die Hauptabsicht ist also, ohne das Wissen des Gesprächspartners aufzunehmen. Das ist an meinem Wohnort naturgemäß illegal. Wir hätten hier also nicht den Fall, dass ein Nutzer eine Funktion missbraucht, für die sie ursprünglich nicht gedacht war.

Ist die Barrierefreiheit von Android ein Türöffner für alle Sicherheitsrisiken?

Mir ist bewusst, dass ich versuche, eine kleine interne Fehde in einer Nische der Tech-Welt, die für die breite Öffentlichkeit nicht unbedingt interessant ist, spannend zu machen.

Aber wenn man diese Blase verlässt, die ich immer noch faszinierend finde, ist das allgemeine Thema der Risiken im Zusammenhang mit der Barrierefreiheit von Android auch sehr interessant.

Wenn Ihr einer Drittanbieteranwendung die Erlaubnis gebt, auf die Dienste zur Barrierefreiheit zuzugreifen, verleiht Euch das eine enorme Macht über Euer Smartphone. Inhalte auf Eurem Display vorlesen, Berührungen und Gesten in der Benutzeroberfläche simulieren und vieles mehr.

Google hat sein Berechtigungssystem zwar verfeinert. Und Apps, die Zugriff auf diese API benötigen, müssen im Play Store klar deklarieren, warum.

"Einige Banking-Apps weigern sich aufgrund der leistungsstarken Funktionen dieser API, zu funktionieren, wenn der Accessibility-Dienst von einer App aktiviert wird", erklärt NLLApps hierzu ergänzend.

Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass barrierefreie Dienste einen echten Nutzen für Nutzer:innen mit Behinderungen haben. Wir sollten eine Reihe von Funktionen, die Android und die Technik im Allgemeinen inklusiver machen, nicht verteufeln.

Fazit

Ich kann die Argumente verstehen, dass die ständigen Blockaden von Google unfaire Praktiken sein können. Vor allem, da Google genau die gleiche Funktion zum Aufzeichnen von Anrufen in seiner eigenen App anbietet.

Ich kann mir auch vorstellen, dass eine App oder eine Funktion möglicherweise nicht per se illegal oder unmoralisch ist. Und dass es die Art und Weise der Nutzung ist, die es problematisch macht und einen Rahmen braucht.

Ich finde aber, dass der Fall Nothing nicht auf dieses zweite Argument zutrifft, wie ich oben erklärt habe. Aber selbst wenn man das alles in Betracht zieht, gibt es mehrere Fälle, in denen ich denke, dass die Aufzeichnung eines "unauffälligen" Anrufs gerechtfertigt sein könnte.

Und vor allem gibt es enorm viele Möglichkeiten, diese Softwarebeschränkungen zu umgehen. Was hindert mich daran, einen Anruf über Lautsprecher mit einem Diktiergerät oder dem Sprachrekorder eines anderen Smartphones aufzunehmen? Oder eine App wie die von NLLApps außerhalb des Play Store zu installieren?

Schließlich bin ich der Meinung, dass eine Benachrichtigung, die alle Teilnehmer eines Anrufs darüber informiert, dass der Anruf aufgezeichnet wird, ein Recht auf diese Art von Funktionen hat. Was denkt Ihr darüber?