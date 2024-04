Genau aus diesem Grund fassen wir Euch Lösungen für die gängigsten Probleme mit Bluetooth-Kopfhörern zusammen. Dabei könnt Ihr eventuell auch die Qualität Eurer Verbindung verbessern, wenn es beim Musikhören zu Knacken, Rauschen oder zu digitalen Artefakten kommt. Springt also am besten gleich zum Problem Eurer Wahl:

1. Mein Smartphone findet meine Bluetooth-Kopfhörer nicht

Womöglich seid Ihr auf diesen Artikel gestoßen, da sich die Kopfhörer gar nicht erst mit dem Handy oder dem Notebook verbinden. Das Problem lässt sich meist recht schnell ausfindig machen und womöglich wärt Ihr auch selbst drauf gekommen, hättet Ihr nur die Anleitung der Kopfhörer gelesen! Aber nichts für ungut, diese Tipps solltet Ihr jetzt ausprobieren

Ganz grundlegend sollten die Kopfhörer vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen sein. Beim Anschalten solltet Ihr zudem unbedingt darauf achten, ob das Wearable einen speziellen Pairing-Mode hat. In der Regel aktiviert Ihr diesen, indem Ihr den Anschalt-Knopf für einige Sekunden gedrückt haltet. Meist bestätigen Kopfhörer diesen Modus mit einem kurzen Tonsignal oder mit einer blinkenden LED.

Meist gibt es einen speziellen Pairing-Modus bei Kopfhörern. / © nextpit

Nun sollten zumindest die Kopfhörer die Voraussetzung erfüllen, von einem Gerät gefunden zu werden. Wechselt jetzt mal ans Handy und versucht, den Kopfhörer hier zu finden. Schaut Ihr dabei nur auf die bereits verbundenen Geräte? Dann tippt unter Android einmal den Knopf "Neues Gerät koppeln" und sucht auch in anderen Betriebssystemen nach so einer Funktion.

Spätestens jetzt sollte der Kopfhörer sich mit dem gewünschten Gerät verbinden. Noch ein Tipp, der aber nicht für alle Kopfhörer gilt: Over-Ear-Kopfhörer verfügen häufig über einen NFC-Chip. Kompatible Smartphones könnt Ihr daher einfach an den Kopfhörer halten und den Pairing-Vorgang initiieren.

Noch einmal auf einen Blick:

Ist der Kopfhörer aufgeladen? Befindet sich der Kopfhörer im Pairing-Modus? Bringt Smartphone und Bluetooth-Kopfhörer beim Einrichten 1,5 Meter oder näher zusammen. Deaktiviert Bluetooth bei anderen Geräten – auch WLAN kann die Verbindung stören Falls nicht, schaut zur Not in die Betriebsanweisung, wie Ihr den Modus aktivieren könnt Sucht Euer Smartphone tatsächlich nach neuen Geräten? Unterstützt Euer Kopfhörer NFC? Dann könnt Ihr Handys auch einfach durch Auflegen koppeln Immer noch keinen Erfolg? Startet sowohl Kopfhörer als auch Handy einmal neu!

2. Meine Bluetooth-Kopfhörer werden immer wieder getrennt

Hört Ihr über Eure Kopfhörer bereits Musik, doch bricht die Verbindung ständig ab? Dann gibt es auch hier ein paar solide Tipps, die Ihr ganz einfach anwenden könnt.

Bluetooth-Verbindungen funktionieren in der Regel über Entfernungen von maximal 10 Metern. Dann kommt es zu Problemen bei der Verbindung. Seid Ihr also zu weit von Eurem Handy entfernt, solltet Ihr den Abstand verringern. Die Verbindungsqualität wird aber auch von anderen Faktoren wie Wänden, metallenen Gegenständen oder WLAN-Routern gestört. Schaut also, ob sich so etwas in Eurer Nähe befindet.

Ein weiteres Problem für die Verbindung Eurer Bluetooth-Kopfhörer sind andere gekoppelte Geräte. Ist Euer Notebook ebenfalls mit dem Wearable gekoppelt, kann es sein, dass die Geräte sich automatisch verbinden, wenn sie sich nähern. Dann bricht die Verbindung zwischen dem Musikplayer und den Kopfhörern natürlich ab.

Auch hier gibt's noch einmal alle Tipps auf einen Blick:

Ist die Distanz zwischen Kopfhörer und Audiogerät zu hoch? Befinden sich Störfaktoren wie Metall, Wände oder WLAN-Router in der Nähe? Ist der Kopfhörer auch mit anderen Geräten gekoppelt? Versucht auch hier beide Geräte noch einmal aus- und einzuschalten! Tritt das Problem bei diesem Modell häufig aus, liegt vielleicht ein Garantiefall vor

Wenn Ihr Apple AirPods habt, schaut Euch unsere Liste zur Behebung von Verbindungsproblemen bei Apple AirPods an.

3. Die Audioqualität ist trotz aktiver Verbindung schlecht

Bei Problemen mit einer mangelnden Audioqualität gelten viele der Tipps, die wir bereits angesprochen haben. Auch hier braucht Ihr eine stabile und gute Verbindung. Darüber hinaus gibt es aber noch ein paar Einstellungen auf Eurem Smartphone, die Auswirkungen auf die Qualität Eurer Musik haben.

Tippt im Bluetooth-Menü am besten einmal auf das kleine Zahnrad-Symbol bei den Kopfhörern. Hier seht Ihr womöglich die Option "HD-Audio". Falls diese nicht aktiviert ist, solltet Ihr sie einmal anschalten. Dabei kommunizieren Euer Handy und Euer Smartphone über einen anderen Codec, der womöglich eine bessere Qualität liefert.

HD-Audio steht nicht bei allen Kopfhörern zur Verfügung. / © nextpit

Am Computer gibt es bei einigen Kopfhörern getrennte Verbindungen für Telefonie und Musikgenuss. Im Falle der Anker Soundcore Life Q35 (Test) beispielsweise gibt es einen "Hands-Free"-Modus, der sich nicht zum Musikhören eignet. Sucht dabei nach der Einstellung, die Euch am besten gefällt.

Viele Kopfhörer kommen zudem mit einer Companion-App, in der meist Equalizer oder weitere Sound-Einstellungen zu finden sind. Probiert hier einmal aus, was Euch am besten passt. Als letzten Tipp könnt Ihr die Kopfhörer, sofern möglich, auch einmal mit einem 3,5-Millimeter-Klinkenkabel mit Eurem Handy verbinden. Dann könnt Ihr herausfinden, ob die Bluetooth-Verbindung oder Einstellungen tatsächlich das Problem für die schlechte Klangqualität sind.

Noch einmal auf einen Blick:

Aktiviert HD-Audio in den Bluetooth-Einstellungen Eures Handys Nutzt Ihr am PC den richtigen Modus für Eure Kopfhörer? Könnt Ihr die Equalizer über eine App anpassen? Verbindet die Kopfhörer einmal per Kabel mit dem Handy. Wird die Qualität dann besser?

4. Meine Bluetooth-Kopfhörer sind zu leise/zu laut

Bei Problemen mit der Lautstärke gibt es zwei wichtige Tipps, die Ihr kennen solltet. Der erste hat mit der Lautstärkensteuerung Eurer Kopfhörer zu tun. Denn einige Modelle verfügen zusätzlich zur Audiosteuerung der gekoppelten Geräte noch einmal über eine eigene Lautstärke. Versucht also, die Lautstärke über die Steuerung Eurer Kopfhörer zu erhöhen.

Der zweite Tipp ist etwas umständlicher, kann aber durchaus zu Erfolgen führen. Und zwar solltet Ihr bei Lautstärkeproblemen die Region Eurer Kopfhörer in der Begleit-App umschalten. Denn manche Hersteller beschränken die Lautstärke in bestimmten Ländern, um nicht gegen Auflagen zu verstoßen.

Besitzen Smartphone, Kopfhörer oder die Ohrstöpsel keine nativen Entzerrungsoptionen, könnt Ihr es mit einer App eines Drittanbieters versuchen. / © nextpit

Werden Eure Kopfhörer nach längerem Musikhören plötzlich leise, solltet Ihr die Lautstärke einmal mit aktiviertem Handybildschirm erhöhen. Denn manche Smartphones drosseln die Lautstärke nach längerem Hören, um Euer Gehör zu schützen. Das lässt sich umgehen, wenn Ihr auf dem Handy bestätigt, dass Ihr Euch der Gefahren bewusst seid.

Ein letzter Tipp, der nur einen kleinen Lautstärke-Boost gibt: Dreht in der Begleit-App Eurer Kopfhörer einmal den Equalizer nach oben. Dabei lasse sich meist noch ein paar Dezibel zusätzlicher Lautstärke aus dem Modell herausholen.

Noch einmal auf einen Blick:

Erhöht die Lautstärke sowohl am Handy als auch am Kopfhörer selbst Stellt die Region in der Begleit-App Eurer Kopfhörer um Schaut, ob das Handy die Lautstärke nach einiger Zeit automatisch herunterregelt Dreht den Equalizer nach oben – dadurch könnt Ihr noch ein paar Dezibel herausholen.

5. Immer wenn ich Musik über meine Bluetooth-Kopfhörer höre, gibt es ein Rauschen

Habt Ihr Probleme mit seltsamen Störgeräuschen auf den Bluetooth-Kopfhörern? Probiert unsere Lösungen aus! / © Montblanc

Obwohl die Bluetooth-Technologie einen langen Weg zurückgelegt hat, ist sie immer noch anfällig für Störungen wie statische oder knisternde Geräusche beim Musikhören.

Als erstes solltet Ihr alle anderen ungenutzten Bluetooth-Geräte in der Nähe deaktivieren oder ausschalten. Wenn das Rauschen nicht verschwindet, versucht, Eure Kopfhörer zurückzusetzen (wie das geht, findet Ihr ganz einfach auf der Website des Herstellers heraus). Schaltet Euren Mediaplayer ein, trennt die Kopfhörer für 30 Sekunden und koppelt sie dann erneut. Verringert den Abstand zwischen Smartphone und Kopfhörern, denn auch das hilft, statische Störungen zu reduzieren (oder sogar zu beseitigen).

Dies sind alles bewährte Methoden, um einige der lästigen Bluetooth-Probleme zu umgehen, aber das ist keine allumfassende Liste. Wenn keine dieser Methoden zur Fehlerbehebung funktioniert, wendet Euch am besten direkt an den Hersteller.

Probleme bestehen noch immer? Support kontaktieren

Wenn die Kopfhörer einfach nicht mit Eurem Handy kommunizieren wollen, solltet Ihr mal den Support des Herstellers kontaktieren. Denn eventuell kann dieser Euch sagen, ob das Problem normal ist oder ob Ihr von Eurer Garantie Gebrauch machen müsst. In diesem Fall bekommt Ihr womöglich ein neues Modell, mit dem die Verbindung funktioniert.

Ist Eure Garantie schon abgelaufen, könnt Ihr Euch in unserer Bestenliste der Bluetooth-Kopfhörer über ein Nachfolgemodell informieren. Natürlich steht Euch die Kommentarspalte unter diesem Artikel auch immer für Fragen und Antworten zur Verfügung.

Habt Ihr eine dieser Methoden ausprobiert, um Probleme mit Euren eigenen Bluetooth-Geräten zu beheben? Gibt es Methoden, die wir übersehen haben und die Ihr für nützlich haltet? Lasst es uns in den Kommentaren unten wissen.