Sony enthüllt Name und Preis seiner "mobilen" PlayStation für zu Hause

Sonys Geschichte echter mobiler Konsolen ist nicht unbedingt eine erfolgreiche: Denn auch wenn PlayStation Portable (PSP) und PS Vita technisch ausgezeichnete Geräte waren und auch ihre Anhängerschaft gefunden haben - ein Massenerfolg waren sie nicht, im Gegenteil. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass der japanische Hersteller nun etwas anderes versuchen will - und das nennt sich nun offiziell PlayStation Portal.



Oder besser gesagt: PlayStation Portal Remote Player, denn so heißt das Sony-Gerät im vollständigen und doch eher sperrigen Namen. Zu PS Portal, wie man das Gerät wohl einfacher nennen kann, liegen nun außerdem weitere neue Informationen vor, denn der japanische Hersteller hat auch verraten, wann die Mischung aus Switch und PlayStation-Controller erscheint und was sie kosten wird: noch dieses Jahr und 219,99 Euro.

Nur WLAN-Streaming zu Hause

Sony erklärt im dazugehörigen Blogbeitrag außerdem, was der PlayStation Portal Remote Player eigentlich ist. Denn eines ist es definitiv nicht: eine vollwertige mobile Konsole. "PlayStation Portal Remote Player bringt das PS5-Erlebnis direkt in eure Hände. Er umfasst die wichtigsten Funktionen des DualSense Wireless-Controllers, einschließlich adaptiver Trigger und haptischem Feedback", so das Unternehmen. Zwischen den beiden Controller-Griffen befindet sich ein acht Zoll großes 1080p-Display.

Die Funktionalität ist wie erwähnt auf die eigenen vier Wände begrenzt: "PlayStation Portal Remote Player ist das perfekte Gerät für Gamer in Haushalten, in denen der Fernseher im Wohnzimmer gemeinsam genutzt wird. Oder einfach nur, um PS5-Spiele in einem anderen Raum des Hauses zu spielen."



Es ist also so etwas wie eine Konsolen-Verlängerung bzw. ein Extra-Bildschirm, denn die Games werden nicht auf dem Gerät selbst ausgeführt, sondern per Streaming übertragen. Man muss sich also im eigenen WLAN befinden, dieses sollte auch ausreichend schnell sein - Sony nennt hier ein Minimum von 5 Mbit/s und empfiehlt 15 Mbit/s.



Eine einigermaßen merkwürdige Entscheidung bzw. Einschränkung ist, dass Spiele, die mit einer PS Plus Premium-Mitgliedschaft auf der PS5 gestreamt werden, inkompatibel sind.

