Sony LinkBuds Fit im Test: Bequem, farbenfroh und unkompliziert

Die aktive Geräuschunterdrückung der Sony LinkBuds Fit ist rein automatisch. Ihre Intensität kann nicht manuell angepasst werden. Sony behauptet, dass seine "NC Optimizer"-Funktion die ANC an deine Geräuschumgebung anpasst. Insgesamt ist die aktive Geräuschunterdrückung in Ordnung, leidet aber zwangsläufig unter dem Semi-Intra-Format der Sony-Kopfhörer, das nicht genug passive Isolierung bietet.

Funktionen und Anwendung von Sony LinkBuds Fit

App und Funktionen App für Android und iOS.

Sony-Konto erforderlich, um alle Funktionen freizuschalten.

Equalizer mit fünf Bändern

Multipoint

360°-Audio mit Kopfverfolgung

Port-Erkennung

Die Sony LinkBuds Fit sind ziemlich großzügig mit Funktionen ausgestattet. Der Fünf-Band-Equalizer ist top, wir haben Multipoint, um uns mit zwei Geräten gleichzeitig zu koppeln, und die Porterkennung.

Absolute Sony-Fans werden sich freuen zu hören, dass die Speak-to-Chat-Funktion immer noch dabei ist. Ganz ehrlich, ich brauche jemanden, der mir erklärt, warum diese Funktion so wichtig ist. Bin ich zu dumm, um das zu verstehen? Ich persönlich hasse es, wenn meine Musik pausiert, sobald ich huste oder ein Wort murmle. Vor allem, weil ich immer mindestens drei Sekunden warten muss, bis es aufhört.

Sony hat seine Sony Sound Connect App komplett überarbeitet. © nextpit

Als kleine Neuerung bietet Sony die Funktion "Background music effect" an. Die Idee dahinter ist, dir den Eindruck zu vermitteln, dass die Musik, die Ihr hört, eine Hintergrundmusik ist, die Ihr als Hintergrundgeräusch hört. Sony wird die Tiefe der Stereobühne künstlich vergrößern, sodass es so aussieht, als ob die Audioquelle immer weiter entfernt ist. Ihr könnt zwischen drei Modi wählen: Mein Zimmer, Wohnzimmer, Café. Das ist lustig, aber ich persönlich fand das Echo, das in diesem Modus erzeugt wird, auf Dauer ziemlich störend. Mit dem Modus "Mein Zimmer", der am wenigsten intensiv ist, war die Wiedergabe am erträglichsten.

Diesmal ist es nichts Neues, aber die Wide Area Tap-Funktion ist immer noch großartig. Die Kopfhörer haben eingebaute Beschleunigungssensoren. Sie können Vibrationen in der Nähe erkennen. Ihr könnt also auf deine Schläfe tippen, ohne die Ohrhörer zu berühren, um die Steuerung zu aktivieren.

Sony hat auch eine Sprachsteuerung für die Kopfhörer eingebaut. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie im Alltag und vor allem nicht in der Öffentlichkeit benutzen werde. Vor allem, weil die von Sony unterstützten Befehle nur auf Englisch sind.

Wie dem auch sei, Sony ist immer noch sehr großzügig mit Funktionen. Und der Hersteller hat seine Sony Sound Connect-App komplett überarbeitet, um alle seine Audio-Ökosysteme mit einer zentralen App besser zu harmonisieren.