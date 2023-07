Playstation-Deal: Wer jetzt keine PS5 kauft, ist ...

... am Donnerstag eventuell traurig. Denn wenn Ihr auf der Suche nach einer Playstation mit zwei Controllern seid, ist dieser Amazon-Prime-Day-Deal Eure Chance: Amazon bietet die PS5 derzeit mit zwei Controllern für 519,99 Euro an. So günstig gab es dieses Set noch nie – weder bei Amazon noch bei einem anderen Händler. nextpit hat alle Details für Euch!

PS5 mit zwei Controllern bei Amazon für Prime-Mitglieder gerade so günstig wie nie

Für 519,99 Euro bekommt Ihr normalerweise gerade einmal die Playstation 5 mit einem Controller

Gegenüber den derzeit günstigsten Angeboten im Netz und dem Amazon-Bestpreis spart Ihr 80 Euro