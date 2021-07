Sony WH-1000XM4 im Test: Solltet Ihr 300 € für Kopfhörer ausgeben?

Die Sony WH-1000XM4 rutschen immer wieder in die kritische Zone unter 300 Euro! Juckt es Euch bei Rabattaktionen in den Fingern, haben wir die Over-Ear-Kopfhörer mit ANC einem ausführlichen Test unterzogen. Spoilerwarnung: Wollt Ihr in den nächsten Monaten Geld sparen, solltet Ihr eventuell nicht weiterlesen.

Bewertung

Pro ✓ Sehr guter Klang

✓ Hoher Tragekomfort

✓ Sehr gutes ANC

✓ LDAC und AAC an Bord

✓ Überraschend intelligent

✓ Gute Akkulaufzeit (bis zu 30 Stunden) Contra ✕ Recht lockerer Halt

✕ Leider nicht mehr mit aptX HD (im Vorgängermodell)

✕ Sonys App trübt den Premium-Eindruck

✕ Wenig Neuerungen im Vergleich zu WH-1000XM3

Design & Tragekomfort: Gemütlich, aber ein bisschen locker Bei den Sony WH-1000XM4 handelt es sich um Over-Ear-Kopfhörer. Das bedeutet, die Ohrmuscheln schließen Eure Lauscher komplett ein. Das Gewicht liegt bei knapp 250 Gramm und im Lieferumfang ist eine Reisetasche enthalten. Um diese möglichst kompakt zu halten, lassen sich die Sony-Headphones falten. Das Case misst somit nur 22 x 16 x 6 Zentimeter. Hat mir gefallen: Auch bei längerem Tragen kein Druckgefühl

Meiner Meinung nach ein cooler Look

Hochwertige Verarbeitung

Hübsches und kompaktes Ladecase Hat mir nicht gefallen: Fliegen beim Headbangen vom Kopf

Sehr viel Plastik In allen vier Farbvarianten handelt es sich bei den Sony WH-1000XM4 um schlichte und unauffällige Kopfhörer. Egal, ob Weiß, Schwarz, Silver oder "Midnight Blue" – wohl kaum jemand wird Euch auf der Straße aufgrund Eures auffälligen Kopfschmucks ansprechen. Stattdessen könnt Ihr ganz in Ruhe den hohen Tragekomfort der Kopfhörer genießen. Die Sony WH-100XM4 unterscheiden sich kaum von ihren Vorgängern. / © NextPit Denn die Ohrmuscheln sind mit einem Innendurchmesser von 6,5 x 4 Zentimetern groß genug, dass mein Ohr darin Platz findet. Hierdurch entstehen keine unangenehmen Druckgefühle und als Heavy-User fand ich selbst 8 Stunden am Tag nicht störend. Im Gegenteil, mir könnten die Kopfhörer sogar ein wenig fester am Kopf aufliegen. Denn Sonys Softie-Programm sorgt für einen recht lockeren Halt auf dem Kopf. Eine Freundin, der ich die Kopfhörer probeweise auf den Kopf setzte, kommentierte, mit denen könne sie trotz geilem Klang nicht tanzen. Wenn sie damit Headbangen meint, stimme ich Ihr zu. Schon bei stärkerem Kopfschütteln fangen die Kopfhörer an, über meine Ohren hinwegzurutschen. Anders als bei den Apple AirPods Max ist das nicht unbedingt dem Gewicht geschuldet, das mit 255 Gramm nicht übermäßig hoch ist. Lässt Euch schonmal verträumt wegsinken: Das effektive ANC sorgt für viel Ruhe. / © NextPit Interessant ist Sonys Liebe zum Detail, die sich seit nunmehr vier Generationen ausprägen durfte. An der linken Ohrmuschel gibt's beispielsweise einen kleinen Knubbel, mit dem Ihr auch ohne Hinschauen kontrollieren könnt, ob die Kopfhörer richtig herum sitzen. Da es meiner Meinung nach zur "Schönheit" von Kopfhörern beiträgt, will ich Sonys Computerstimme zudem offiziell als "Worlds most sexiest Computervoice" nominieren. Flüstert mir weiter ins Ohr, Sony WH-1000XM4, bitte! tl;dr: Schick und bequem. Allerdings gefällt mir der lockere Halt abseits des Schreibtischs nicht immer. Dafür konnte ich die Sony WH-1000XM4 während meines Tests bis zu acht Stunden lang tragen, ohne ein übermäßiges Druckgefühl zu verspüren. Hier zeigt sich Sonys Erfahrung im Kopfhörer-Game.

Sound: Multitalent ohne Bassfetisch Sony platziert in den WH-1000XM4 40 Millimeter große Neodym-Treiber mit einer Membran aus aluminiumbeschichtetem Flüssigkristallpolymer. Materialien, auf die Sony sogar in den 2.200 Euro teuren MDR-Z1R setzt. Der Frequenzbereich liegt bei hohen 4 bis 40.000 Hertz bei kabelgebundener Nutzung. Mit Bluetooth 5.0 sinkt er trotz LDAC auf 20 bis 40.000 Hertz. Neben LDAC sind auch AAC und Sonys KI-Optimierung namens DSEE Extreme an Bord. Hat mir gefallen: Ausgeglichener Sound

Sehr klare Auflösung von Instrumenten

Auf Wunsch superlaut

Auch mit leerer Batterie per 3,5-Millimeter-Klinkenkabel nutzbar

360-Grad-Sound weiß zu beeindrucken Hat mir nicht gefallen: Sony hat AptX HD gestrichen

"Nur" mit Bluetooth 5.0 Nachdem ich Euch schon ein bisschen Tech-Porn geboten hab und ich mir die Frequenzbereiche gerne nochmal von Sonys sexy Computerstimme ins Ohr flüstern lassen würde, geht's nachfolgend um meine persönlichen Eindrücke. Denn meiner Meinung nach klingen die Sony WH-1000XM4 für die meisten Genres sehr gut. Meine Hörgewohnheiten reichen von krachigem Metal à la Death und Gojira über seichten Jazz hin zu bebenden Hip-Hop- und teils unmöglichen Elektro-Beats. Dabei kommen Sonys 40-Millimeter-Treiber eigentlich immer sehr gut weg. Als Equalizer hat sich die Einstellung "Begeistert" in der Sony-App als mein Favorit herausgestellt. Kabelgebunden könnt Ihr die Kopfhörer entweder passiv oder aktiv nutzen. Cool! / © NextPit Hier liegt der Fokus ein wenig auf den Höhen, wodurch sich viel Klarheit zwischen Instrumenten und Sounds ergibt. Als Tipp für Bassfanatiker würde ich die WH-1000XM4 aber nicht empfehlen. Bei Mr. Oizos basslastigem "Bear Biscuit" beispielsweise fehlt es schon fast ein wenig an Wumms, um dem Beat die richtige Wirkung zu geben. Da die Popmusik inzwischen eine deutliche Tendenz zum Bass aufweist (#BillieEilish), kann ich mir gut vorstellen, dass Bassliebhaber von den Kopfhörern ein wenig enttäuscht sind. Ich persönlich schätze die Flexibilität der WH-1000XM4 allerdings sehr und war ein wenig ernüchtert, als meine privaten Soundcore Life Q30 mir plötzlich bei jedem Song die Trommelfelle massieren wollten. 360-Grad-Sound und fehlendes aptX HD Zwei interessante Merkmale gibt es beim Klang der Sony WH-1000XM4 noch. Zum einen profitiert Ihr mit dem richtigen Musikstreaming-Abonnement von Sonys 360 Reality Audio, das ich schon beim Test der Sony WF-1000XM4 bewundern durfte. Dabei simuliert Sony ziemlich eindrucksvoll ein Surround-Setup auf Stereo-Kopfhörern. Um den 360-Grad-Sound zu aktivieren, müsst Ihr Euer Ohr abfotografieren. / © Sony / Screenshot: NextPit Tidal beispielsweise bietet leider nur knapp 20 360-Grad-Titel, die mir beim ersten Hören ein Lächeln auf die Lippen zauberten. Dafür müsst Ihr zudem das 20 Euro teure Monats-Abonnement Tidal HiFi abonnieren. Am Ende ist das Feature eher etwas, um seine Freunde zu beeindrucken. Im Alltag hatte ich aber nie wirklich das Bedürfnis danach. Schade finde ich im Vergleich zum Vorgängermodell, dass Sony die Unterstützung für Qualcomms Bluetooth-Codec aptX HD gestrichen hat. Ein nicht zu unterschätzender Standard, der neben hohen Bitraten auch geringe Latenzen bringt. AptX HD gilt allgemein als bester Kompromiss aus Kompatibilität und geringem Qualitätsverlust. Verständlich, dass Sony auf seinen eigenen Codec bauen will, schade ist es aber dennoch. tl;dr: Die Klangqualität ist meiner Meinung nach der Hauptgrund, sich für die Sony WH-1000XM4 zu entscheiden. Das liegt vor allem an der recht neutralen Klangcharakteristik, die sich für alle möglichen Genres eignet. Noch einmal betonen will ich den Komfort, der sich dadurch ergibt, dass sich die Headphones auch mit leerem Akku über ein Kabel betreiben lassen.

Geräuschunterdrückung: Effektiv und clever Stören Euch Umgebungsgeräusche, könnt Ihr mit den WH-1000XM4 eine aktive Geräuschunterdrückung aktivieren. Dabei nutzen die Kopfhörer Antischall, um Geräusche zu minimieren. Mit Features wie Adaptive Sound Control oder dem Quick-Attention-Modus könnt Ihr einfach und clever zwischen ANC und dem Transparenzmodus umherschalten. Hat mir gefallen: Sehr gute Geräuschunterdrückung bei gleich

Clevere Features zur Steuerung des ANC Hat mir nicht gefallen: Leichter Unterdruck bei aktiviertem ANC Sonys Over-Ear-Bluetooth-Kopfhörer haben sich nicht zuletzt aufgrund ihrer guten Geräuschunterdrückung einen Namen gemacht. Der Hersteller gibt auf seiner Homepage selbst damit an, dass Sony laut eigener Untersuchungen im Markt für kabellose Bügelkopfhörer mit Geräuschminimierung branchenführend sei. Nun ... Dabei setzen die Kopfhörer Störgeräuschen, die aus Eurer Umgebung in Euer Ohr dringen wollen, Frequenzen mit umgekehrter Polarität entgegen. Der sogenannte Antischall schafft es dann mehr oder minder, die Störgeräusche zu filtern. Die Mikros für Umgebungsgeräusche nehmen Krach auf, dem dann Antischall entgegengeschossen wird. / © NextPit Wie üblich sind es vor allem gleichbleibende Geräusche in tiefen Frequenzen, die von den getesteten Kopfhörern fast vollständig herausgenommen werden. An einem regnerischen Tag kann ich die recht laute Straße vor meiner Wohnung kaum noch wahrnehmen, wenn ich die Kopfhörer am offenen Fenster aufsetze. Plötzliche Geräusche wie hupende Autos kommen hingegen noch recht deutlich durch. Das ist aber ziemlich normal und insgesamt gehört das ANC der WH-1000XM4 subjektiv zu einem der besten. Meiner Meinung nach ist das Herausfiltern von Geräuschen aber längst nicht mehr alles, was ein Feature zur Geräuschunterdrückung leisten sollte. Und hier holen sich die WH-1000XM4 einige Extrapunkte. Clevere Steuerung der Geräuschunterdrückung Denn das ANC voll aufzudrehen, ist nicht in jeder Situation ratsam. Geht Ihr beispielsweise in der Stadt spazieren, könnt Ihr mit aktiver Musikwiedergabe und ANC locker schonmal einen Krankenwagen überhören. Für solche Fälle bietet Sony die "Ambient Sound Control". Dabei misst die App die Bewegungen Eures Handys und erkennt so, ob Ihr Euch gerade bewegt, irgendwo in der Gegend herumsteht oder auf einem Stuhl sitzt. Je nach Euren Vorlieben schalten die Kopfhörer dem ANC dann ganz von selbst Umgebungsgeräusche hinzu. Manuell lässt sich der Transparenzmodus in der App übrigens in 20 Stufen steuern. Gibt's auch mit ANC: Die besten In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer Zusätzlich könnt Ihr Umgebungsgeräusche auch dann durchschalten, wenn Ihr ein Gespräch anfangt. Werdet Ihr auf der Straße angesprochen, könnt Ihr aber auch einfach eine Hand auf den rechten Ohrhörer legen und schon werden Geräusche durchgespeist und die Lautstärke Eurer Musik verringert. Gewöhnt Ihr Euch dran, will man diese Komfortfunktionen nicht mehr missen. Vor allem dann, wenn Ihr die nervige Benachrichtigung der Ambient Sound Control in der Sony-App deaktiviert. tl;dr: Sony behauptet, branchenführendes Noise Cancelling zu bieten – und dem kann ich gar nicht viele Argumente entgegensetzen. Die Geräuschunterdrückung ist sehr effektiv und Sony steuert diese mit echt interessanten Funktionen ganz von selbst.

Bedienung und Zusatz-Features: Swipen oder Handeln An der rechten Seite der Sony WH-1000XM4 findet Ihr ein Touch-Eingabefeld. Darüber hinaus erkennen die Kopfhörer, wenn Ihr sie auf dem Kopf tragt sonst gibt es ein paar weitere Zusatzfunktionen und Details, die ich Euch gerne zeigen möchte. Hat mir gefallen: Intuitive Touch-Bedienung

Praktischer Custom-Button

Gute Trageerkennung Hat mir nicht gefallen: Touch-Elemente wie immer regenanfällig Mit der Bedienung der Sony WH-1000XM4 will ich mich – wie im Alltag – gar nicht allzu lange aufhalten. Praktisch ist es durchaus, dass Ihr über Wischbewegungen am rechten Ohrhörer die Lautstärke variieren oder einen Track weiterschalten könnt. Dazu gibt's an der linken Seite einen An-Schalter und einen benutzerdefinierten Knopf, dem Ihr ein Feature zuweisen könnt. Beispielsweise lässt sich so Siri oder der Google Assistant aktivieren, mit dem die Kopfhörer kompatibel sind. Die Verbindung zu Eurem Android-Handy ist dank Googles "Fast Pair" zudem echt easy. Ihr registriert den Kopfhörer in Eurem Account und anschließend steht Euch die Verbindung auch auf anderen Geräten zur Verfügung. Alternativ könnt Ihr das Pairing dank NFC auch mit Auflegen Eures Handys aktivieren. Neben den zwei Knöpfen gibt's noch eine Touch-Bedienfläche an der rechten Ohrmuschel. / © NextPit Dazu gibt's Multi-Pairing von zwei Geräten gleichzeitig, zwischen denen die WH-1000XM4 dann automatisch umschalten. Manuell geht das auch, dafür steuert Ihr die App an. Apropos App: Hier muss ich Sony mal wieder einen erhobenen Zeigefinger vorsetzen. Die Anwendung schaut recht altbacken aus und nimmt ein wenig das Premium-Feeling, das die Audio-Produkte des Herstellers ab einer bestimmten Preisklasse verströmt. Hier wäre ein Update mit einem neuen Design echt mal nötig. Die Sony-App sieht meiner Meinung nach ein bisschen altbacken aus. / © Sony / Screenshot: NextPit Erwähnenswert ist zu guter Letzt die Trageerkennung, die über einen Distanzsensor im rechten Ohrhörer funktioniert. Das ist echt praktisch, wenn Ihr die Kopfhörer kurz zur Seite legt. Hängt Ihr sie Euch allerdings um den Hals, pausiert die Wiedergabe nicht. Denn der Faltmechanismus dreht sich in Richtung Eurer Schultern und nicht nach oben gen Himmel. tl;dr: Auch bei der Bedienung hat sich Sony etwas einfallen lassen. Dabei handelt es sich zwar nur um eine Trageerkennung und einen Custom-Knopf, das ist aber dennoch positiv zu erwähnen. Die App ist meiner Meinung nach ein Schwachpunkt von Sonys Audio-Produkten. Hier ist mal echt ein Update fällig.

Akku: Bis zu 38 Stunden sind drin Die Akkulaufzeit der Sony WH-1000XM4 gibt der Hersteller mit bis zu 38 Stunden bei deaktiviertem ANC an. mit ANC sinkt die Laufzeit auf 30 Stunden. Diese Angaben halte ich nach zwei Wochen der Nutzung für realistisch. Ein Quick-Charging-Feature ist auch mit an Bord und dieses bringt Euch in nur 10 Minuten Ladezeit fünf Stunden weiteren Musikgenuss. Hat mir gefallen: Lange Akkulaufzeit

Quick-Charging Hat mir nicht gefallen: – Bei der Akkulaufzeit gibt es meiner Meinung nach nicht viel zu kritisieren. Ihr könnt die Kopfhörer bis zu 30 Stunden lang nutzen und ein Quick-Charging-Feature ist auch mit an Bord. Bevor ich mich dreimal wiederhole: Gut gemacht, Sony! Was Ihr noch über die Sony WH-1000XM4 wissen solltet Kurz vor Schluss gibt's noch ein paar Dinge, die ich Euch noch über die WH-1000XM4 erzählen möchte. Ganze Absätze sind dafür aber nicht nötig, finde ich! Die Sony WH-1000XM4 kommen im praktischen Transport-Case. / © NextPit Die Gesprächsqualität ist dank Sonys Precise Voice Pickup-Technologie sehr gut – meine Gesprächspartner:innen habe nicht gemerkt, dass ich Kopfhörer genutzt habe

Im Reise-Etui sind neben den Kopfhörern ein Flugzeug-Adapter, ein Klinkenkabel (1,2 Meter) und ein USB-C-Kabel (circa 20 Zentimeter) enthalten

Zum Ausprobieren legt Sony drei Monate eines Premium-Musikstreamingdienstes Eurer Wahl drauf

Technische Daten Specs im Überblick Eigenschaft Sony WH-1000XM4 Größe 22 x 16 x 6 Zentimeter (Case) Gewicht circa 255 Gramm Treiber 40-Neodym-Treiber mit Membran aus aluminiumbeschichtetem Flüssigkristallpolymer Frequenzgang Max. 4 - 40.000 Hz (Kabelgebunden, aktiv) Bluetooth Bluetooth 5.0 ANC Ja Bluetooth-Codecs SCB, AAC, LDAC Akkulaufzeit Bis zu 38 Stunden (NC aus) | Bis zu 30 Stunden (NC an) Quick-Charging Ja Features DSEE Extreme, 360-Grad-Sound, Google Assistant, Siri, Trageerkennung, Freisprechen Preis UVP: 379 € | Preis im Juni 2021: ~ 200 €