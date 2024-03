Neues Sony-Smartphone gesichtet: So kompakt wird das Sony Xperia 1 VI

Die Xperia-Smartphones von Sony sind für ihre lange und schmale Form bekannt, was in erster Linie auf die Art des Displays zurückzuführen ist, das das Unternehmen verwendet. Einem neuen Gerücht zufolge wird die japanische Marke ab dem Flaggschiff Xperia 1 VI oder Mark 6 auf ein Standardprofil mit einem breiteren Display setzen.

Die neuen, kürzeren Maße des Sony Xperia 1 VI

Auf Chinas Weibo hat der Leaker und Sony-Enthusiast Zack Bucks (via NotebookCheck) zum ersten Mal die Pläne von Sony enthüllt, das Xperia 1 VI mit einem 19,5:9-Display auszustatten und damit das unkonventionelle 21:9-Display des Xperia 1 VI (Test) zu ersetzen. Das hat zur Folge, dass das Smartphone (Vergleich) insgesamt kürzer, aber breiter wird. Außerdem wurde erwähnt, dass die 4K-Auflösung des Panels bei gleicher Bildschirmgröße von 6,5 Zoll auf 2K+ herabgestuft wird.

Im letzten Post desselben Accounts wurden die tatsächlichen Abmessungen des Geräts mit der Bezeichnung "Xperia XX" geteilt, wobei die beiden Buchstaben möglicherweise das Mark VI als nächste Namenskonvention bezeichnen. Dem Post zufolge misst das Gerät 162 × 74,4 × 8,45 mm, was die kürzere Länge und die längere Breite bestätigt und es etwas dicker macht als das Sony Xperia 1 V mit 165 × 71 × 8,3 mm.

Das neue, angeblich kürzere und breitere Profil des Sony Xperia 1 VI. / © Weibo/u/ZackBucks

Damit ist das Xperia VI von der Größe her vergleichbar mit dem Samsung Galaxy S24+ (Test) oder dem OnePlus 12 (Test), obwohl es zwischen diesen Smartphones kleine Unterschiede in der Dicke gibt.

Sony Xperia 1 VI Design und wichtigste Spezifikationen

Trotz des neuen Formfaktors soll das Xperia VI die vertraute Designsprache seines Vorgängers weitgehend beibehalten. Das bedeutet, dass es auf der Rückseite eine vertikale Kameraanordnung haben wird, die auf einer elliptischen Insel sitzt. Es wurde nicht erwähnt, ob Sony die dicken oberen und unteren Ränder beibehalten wird oder ob es zu einem Stanzloch-Panel mit gleichmäßigen Rändern wechseln wird.

Was die anderen wichtigen Spezifikationen angeht, so soll das Xperia VI von einem Snapdragon 8 Gen 3 SoC angetrieben werden und möglicherweise mit einer 48 MP Triple-Rückkamera und einem Anti-Fake-Digitalfoto-System ausgestattet sein. Wie üblich wird das Gerät über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und eine spezielle Kameraauslösetaste verfügen, die Gerüchten zufolge auch in Apples kommendem iPhone 16 zu finden sein wird.

Es wird erwartet, dass Sony das Xperia VI in den kommenden Monaten ankündigt, wobei der Mai als frühestes Zeitfenster für die Markteinführung gilt. Sollte dies der Fall sein, wäre es der Markteinführung des Xperia V aus dem letzten Jahr um ein paar Monate voraus.

Glaubt ihr, dass Sony mit dem angeblichen neuen Design des Xperia VI auf dem richtigen Weg ist? Was würdet ihr Euch noch für das kommende Flaggschiff wünschen? Lasst uns Eure Gedanken hören.