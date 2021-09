Sony Xperia 5 III im Test: Sehr gutes High-End-Handy – aber zu teuer

Fazit

Das Sony Xperia 5 III ist ein sehr gutes High-End-Smartphone. Ich muss wirklich die Bemühungen des Herstellers loben, eine tiefergehende User-Experience zu bieten. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll, aber ich fühlte mich oft mit einer großen Auswahl an Funktionen und Einstellungen konfrontiert. Aber wenn man diese Masse an Informationen erst einmal verarbeitet hat, beginnt man allmählich, die richtigen Reflexe zu integrieren und sie zu automatisieren.

Es ist fast wie ein Spiel, denn man spielt mit all den Optionen in den verschiedenen Menüs. Auch die Arbeit, die geleistet wurde, um das Fotoerlebnis ähnlich wie bei einer echten Kamera zu emulieren, hat mir sehr gut gefallen. Das ist mehr als nur ein Gimmick. Die Foto-App und der physische Auslöser sorgen wirklich für ein intensiveres Erlebnis, so albern das auch klingt.

Das Sony Xperia 5 III ist meiner Meinung nach keine 1000 € wert / © NextPit

Aber rechtfertigt das alles den Preis von 1000 Euro? Meiner Meinung nach nicht. Das Sony Xperia 5 III ist in vielerlei Hinsicht sehr durchschnittlich. Die Leistung liegt im unteren Mittelfeld dessen, was man in dieser Preisklasse findet. Die Akkulaufzeit ist solide, aber die Schnellladefunktion ist immer noch ein wenig rückständig. Der 120 Hz OLED-Bildschirm ist sehr flüssig, bietet aber nicht viel mehr.

1000 Euro sind teurer als ein OnePlus 9 Pro, ein Galaxy S21 Plus oder ein Xiaomi Mi 11. Ich weiß, dass man mir in den Kommentaren die Hölle heiß machen wird, aber ich kann diesen Preis nicht rechtfertigen. Das steht in keinem Verhältnis zur Marktpräsenz und den Zahlen des Herstellers in Europa.

Egal, was die Fanboys und -girls sagen, es ist schwer, 1000-Euro-Smartphones anzubieten, wenn man in einem Jahr weltweit nur 2 Millionen Geräte verkauft. Selbst wenn Ihr ein Sony-Fan und/oder Fotofreund:in seid, würde ich empfehlen, bestenfalls auf eine Preissenkung zu warten.