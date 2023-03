Soundcore Liberty 4 im Test: tolle ANC-Kopfhörer mit Fitnesstracker

Die Soundcore Liberty 4 sind hochwertigere Kopfhörer als das, was der Hersteller sonst anbietet. Für 150 Euro bekommt Ihr eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), den LDAC-Audiocodec, kabelloses Aufladen und eine umfangreiche App. NextPit hat die Soundcore Liberty 4 für Euch im Test!

Gesundheits- und Sportfunktionen (BPM, Workouts, etc.)

Soundcore ist dafür bekannt, kabellose In-Ear-Kopfhörer und Bluetooth-Kopfhörer mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu verkaufen. Der Hersteller ist sehr stark bei der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC). Funktionen wie der LDAC-Codec oder Spatial Audio sind oft nur in teureren True-Wireless-Kopfhörern wie dem Sony WF-1000XM4 (Test) oder dem Sennheiser Momentum True Wireless 3 (Test) zu finden.

Die Soundcore Liberty 4 sind seit Oktober 2022 in Deutschland für 149,99 Euro erhältlich. Sie sind auch jetzt noch zu diesem Preis im offiziellen Shop oder bei Amazon erhältlich.

Das Gehäuse verfügt über eine Leuchtanzeige, die anzeigt, ob die Batterie schwach ist oder nicht. Und die Kopfhörer strahlen ein weißes Licht aus, wenn Ihr sie in das Gehäuse steckt oder es öffnet. Das ist praktisch, wenn Ihr sie nachts im Dunkeln herausnehmen oder aufbewahren wollt.

Die Soundcore Liberty sind nach IPX4 für Wasserbeständigkeit zertifiziert. Ihr könnt also schwitzen, ohne dass sie beschädigt werden. Es gibt sie in zwei Farben: schwarz und weiß. Die Ladebox hat einen Schiebedeckel und Magnetschlitze für jeden Kopfhörer. Es ist eine kleine, kompakte Kiste, die leicht in die Tasche passt. Die matte Beschichtung fühlt sich gut an, und das Scharnier des Deckels ist sehr leichtgängig.

Jeder Ohrhörer wiegt laut meiner Küchenwaage 6 g, und das Gehäuse ohne die Ohrhörer wiegt 50 g. Sie sind optisch eher unauffällig, wenn sie einmal in jedes Ohr eingesetzt sind. Aber trotz der drei verschiedenen Größen von Silikonohrstöpseln fand ich den Halt im Ohr enttäuschend.

Die Soundcore sind In-Ear-Kopfhörer, deren Ohrstöpsel in Euren Gehörgang eingeführt werden. Ich weiß, dass das für viele Leute unangenehm ist, aber ich fand sie ziemlich bequem, auch bei einer langen Session.

Am interessantesten sind jedoch die Gesundheits- und Sportfunktionen. Die Kopfhörer haben einen Herzfrequenzsensor und liefern Euch Messwerte zu BPM und Stresslevel. Ich habe die Ergebnisse mit denen des von mir genutzten Xiaomi Smart Band 7 verglichen und sie waren konsistent.

Die Kopfhörer haben kein echtes Multipoint-Bluetooth, stattdessen gibt es ein doppeltes Pairing über Bluetooth 5.3. In der Praxis fand ich diese Funktion nicht sehr gelungen. Ihr habt jedes Mal eine Latenz, wenn Ihr von einem Gerät zum anderen wechselt. Und der Wechsel von meinem Smartphone zum PC erfolgte nicht immer zuverlässig.

Soundcore bietet außerdem viele (und meiner Meinung nach viel zu viele) Tests an, um zu überprüfen, ob die Kopfhörer richtig sitzen, wie laut die Umgebungsgeräusche sind, ob Euer Kopf für 360°-Audio verfolgt wird und so weiter.

Audioqualität und ANC

Die Soundcore Liberty 4 verfügen über Doppelmembranen von 9,2 und 6 mm in jeder Hörmuschel. Sie unterstützen die Audio-Codecs LDAC, AAC und SBC. Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist mit von der Partie – und Soundcore ermöglicht es, sie in Echtzeit an die Umgebungsgeräusche anzupassen.

Stärken der Soundcore Liberty 4:

Sehr effektive und anpassungsfähige ANC

Sehr gute passive Isolierung

Großer Frequenzbereich

Schwächen der Soundcore Liberty 4:

Audiosignatur ist standardmäßig zu stark auf die Höhen und Mitten ausgerichtet.

Die Soundcore Liberty 4 verfügen über zwei Treiber in jedem Ohrhörer. / © NextPit

Standardmäßig ein etwas zu klarer Sound

Der Frequenzbereich, den die Soundcore Liberty 4 abdecken, ist ziemlich groß. Er reicht von 20 Hz bis 40 KHz (oder 40.000 Hz). Die Soundcore Liberty 4 unterstützen den LDAC-Codec, damit Ihr Eure Musik unter den besten Bedingungen hören könnt (was Euch nichts nützt, wenn Ihr MP3s auf Spotify streamt).

Soundcore hat sich für ein System mit zwei Membranen in jedem Ohrhörer entschieden. Eine hat einen Durchmesser von 9,2 mm, die andere einen von 6 mm, und beide sind auf derselben Achse ausgerichtet. Es gibt auch ein kleines Röhrchen über den Treibern, die sogenannte "Trebble Tube", die dazu dient, die hohen Frequenzen so direkt wie möglich in Eure Ohren zu leiten, um Verluste und Artefakte durch Umgebungsgeräusche zu minimieren.

Der Klang ist bei den Soundcore Liberty 4 typischerweise sehr klar. Klar bedeutet, dass vor allem die Höhen und die hohen Mitten hervorgehoben werden. Die Bässe sind zwar auch nicht zu verachten, aber standardmäßig etwas zurückhaltend. Diese Audiosignatur legt also viel Wert auf Stimmen und Instrumente, kurz gesagt, auf das Wesentliche der musikalischen Botschaft.

Aber ich finde, dass genau dieser Mitten-Part standardmäßig etwas zu stark betont wird. Wir haben Sibillanz bei den S-, T- und Sch-Tönen, die bei hoher Lautstärke aufs Trommelfell geht. Aber immerhin: Das könnt Ihr alles mit dem sehr umfangreichen Equalizer einstellen.

Die "Soundcore Liberty 4"-App bietet viele Voreinstellungen für den Equalizer. / © NextPit.

Die aktive Geräuschunterdrückung ist immer noch sehr gut

ANC ist normalerweise ein Highlight bei Soundcore-Produkten. Die Liberty 4 sind da keine Ausnahme. Körperschall (der durch den Kontakt mit einer Oberfläche entsteht) wird sehr gut unterdrückt. Damit meine ich das Klappern von U-Bahn-Schienen, das Tippen auf Computertastaturen, Schritte etc.

Stimmen werden mehr oder weniger gut abgeschaltet, und ich konnte den Ventilator in meinem Zimmer absolut nicht hören (ja, ich kann ohne dieses Hintergrundgeräusch nicht schlafen, der Ventilator läuft also auch im Winter).

In der Soundcore-App könnt Ihr Euch für eine adaptive ANC entscheiden, die HearID genannt wird. Im Grunde genommen überprüft die App, ob die Kopfhörer richtig im Ohr sitzen. Dann messen sie die Dezibelzahl der Geräusche in Eurer Umgebung.

Das ANC der Soundcore Liberty 4 ist sehr wirkungsvoll. / © NextPit.

Die Intensität des ANC passt sich dann in Echtzeit an, je nachdem, ob Eure Umgebung lauter oder leiser ist. Diese Automatik arbeitet ziemlich gut, aber Ihr könnt die Lautstärke auch manuell in drei Stufen einstellen.

Es gibt auch einen Transparenzmodus, mit dem Ihr Eure Umgebung akustisch "wahrnehmt". Der Klang ist ziemlich verfälscht, aber zumindest hört Ihr ankommende Autos, wenn Ihr die Straße entlang geht.