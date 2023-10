Spart 170 Euro auf diesen flachen Saugroboter mit Wischfunktion

Affiliate Angebot Yeedi Cube Vergesst nicht den Amazon-Gutschein auszuwählen, um 170 Euro zu sparen.

Der Yeedi Cube hat einige besonders Eigenschaften. Der fleißige Putzroboter misst gerade mal eine Höhe von 97 mm. Dafür verzichtet Yeedi beim Cube-Roboter auf den klassischen LiDAR-Turm. Die Navigation klappt aber auch ohne LiDAR-Turm hervorragend. In unserem ausführlichen Test des Yeedi Cube hat der Roboter keine Schwächen bei der Navigation gezeigt.

Der Yeedi Cube findet sich bestens in Euren vier Wänden zurecht. Einzig Kabel, solltet Ihr vor der Reinigung aus dem Weg räumen. / © nextpit

Die Kartierung ist ebenfalls solide. Das Ergebnis seht Ihr in der übersichtlichen Yeedi-App. Hier wählt Ihr nicht nur die Saug- und Wischstufe aus, sondern erstellt Pläne für Eure Wohnung. Die Saugkraft von 5.100 pa ist für diese Preisklasse klasse. In unserem Praxis-Test liefert der Yeedi Cube ordentlich ab und nimmt es sogar mit Flaggschiff-Modellen auf. Die Wischleistung hingegen ist etwas verbesserungswürdig. Yeedi verbaut eine Wischplatte, was dazu führt, dass der Roboter den eingetrockneten Ketchup nicht wegwischt, sondern verschmiert.

Die Station des Yeedi Cube besteht aus mehreren Teilen. Das Zusammensetzen aller Teile dauert maximal eine Minute. / © nextpit

Die Basisstation nimmt Euch schließlich einige Aufgaben ab: so gibt es eine Absaugfunktion und einen Tank für dreckiges Wasser. Sauberes Wasser füllt Ihr in den abnehmbaren 1-L-Wassertank, der sich im Roboter befindet. Zusammengefasst bekommt Ihr für 530 Euro einen überzeugenden Saugroboter, der Euch viel Arbeit beim Putzvorgang abnimmt – und das zu einem fairen Preis. Alles, was Ihr dafür machen müsst, ist lediglich den Amazon-Coupon anzuklicken für den 170-Euro-Discount.

In dem Zusammenhang interessant: die besten Saugroboter mit Wischfunktion im Test

Seid Ihr schon stolzer Besitzer eines Saug- und Wischroboters? Was ist Euch bei diesen Geräten besonders wichtig? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!