Kann sich jeder leisten: Preisknaller mit 18GB LTE-Volumen im Telekom-Netz

Telefonieren und Surfen im Netz der Deutschen Telekom muss nicht unbedingt teuer sein. Denn schaut Ihr nicht direkt auf der Telekom-Homepage, sondern bei mobilcom debitel, spart Ihr derzeit jeden Monat bares Geld. Dort gibt es eine Allnet-Flat mit 18 Gigabyte LTE-Datenvolumen für nur 13,99 Euro im Monat. Diese kostet Euch außerhalb des Aktionszeitraums 36,99 Euro, also mehr als das Doppelte!

Ein weiterer Vorteil ist, dass Euch der Anschlusspreis nach Vertragsbeginn komplett erstattet wird. Dabei zahlt Ihr erst 39,99 Euro und müsst anschließend eine SMS an den Mobilfunkanbieter schicken. Dabei kommen laut Infoseite lediglich Kosten für eine SMS – also 19 Cent – auf Euch zu. Da es sich beim Angebot aber auch um eine SMS-Flat handelt, sollten diese nach Vertragsbeginn wegfallen. Nachfolgend fassen wir Euch alle wichtigen Details des Mobilfunkvertrages noch einmal zusammen.

Dank flexiblem Vertragsbeginn jetzt abschließen und später nutzen

Die "18 GB LTE Telekom Allnet Flat" ist sowohl eine Telefonie- als auch eine SMS-Flat. Wie bereits erwähnt, kostet sie für 24 Monate dauerhaft 13,99 Euro im Monat und die Anschlussgebühren holt Ihr Euch einfach wieder. Die Mindestlaufzeit ist allerdings auf zwei Jahre festgesetzt.

18 GB LTE Telekom Allnet Flat im Tarif-Check Eigenschaft 18 GB LTE Telekom Allnet Flat Monatspreis 13,99 € ( 36,99 € ) Anschlussgebühr 0 € durch Rückerstattung Allnet-Flat Telefonie ✓ Allnet-Flat SMS ✓ Datenvolumen LTE 18 Gigabyte LTE-Geschwindigkeit bis zu 21,6 Mbit/s EU-Roaming ✓ VoLTE & WLAN-Telefonie ✓ eSIM möglich? ✓ Vertragsbeginn Flexibel Mindestlaufzeit 24 Monate Zum Angebot*

Spannend an der "18 GB LTE Telekom Allnet Flat" ist jedoch, dass Ihr den Vertragsbeginn flexibel wählen könnt. Das bietet sich an, wenn Euer Handyvertrag erst in ein paar Wochen oder Monaten ausläuft und Ihr nicht doppelt zahlen wollt. Somit könnt Ihr den Vertrag also schon jetzt abschließen, ohne dass Mehrkosten auf Euch zukommen! Als weiter Vorteil ist auch die Nutzung per eSIM für Smartwatches oder Tablets möglich und auch VoLTE sowie WLAN-Anrufe sind mit an Bord.

Der einzige Nachteil, von dem ich Euch beim Angebot von mobilcom debitel berichten muss, ist eine Begrenzung der LTE-Geschwindigkeit. Anders als bei der High-Speed-Flat, von der ich Euch neulich berichtet habe, ist die Download-Geschwindigkeit dabei auf 21,6 Mbit/s begrenzt. Das reicht für Videotelefonie und YouTube-Videos in HD-Qualität aber dennoch aus. Kündigen solltet Ihr zudem vor Anbruch des 24. Monats – ansonsten steigen die Kosten auf knapp 29,99 Euro im Monat.