Get High: 22 GB im Telekom-Netz für weniger als 13 €!

Ihr sucht einen Mobilfunktarif mit ordentlichem Datenvolumen und dazu noch am besten im D-Netz der Deutschen Telekom? In diesem Fall haben Sparhandy und HIGH Mobile ein durchaus spannendes Angebot auf Lager. Der Provider bietet hier einen Mobilfunktarif im LTE-Netz der Telekom mit 22 GB Datenvolumen an, bei dem Ihr einen Wechselbonus bekommen und gegen einen Aufpreis sogar das 5G-Netz nutzen könnt.

Affiliate Angebot High 22 LTE50 22 GB Datenvolumen | max. 50 MBit/s | 4G (5G optional) | 24 Monate | 50 Euro Wechselbonus

Euch steht in beiden Fällen eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, den Tarif auch als eSIM zu nutzen. Kostenloses EU-Roaming, WiFi-Calling und die fehlende Datenautomatik sind ebenfalls klare Pluspunkte für das Angebot. Bedenkt allerdings, dass Ihr Euch hier zwar im D-Netz befindet, die Telekom jedoch nicht Euer Anbieter ist – dieser heißt HIGH Mobile.

Lohnt sich das Tarif-Angebot von HIGH Mobile?

Entscheidet Ihr Euch für die LTE-Variante zahlt Ihr 12,50 Euro monatlich, bei der 5G-Version sind es 17,50 Euro jeden Monat. In beiden Fällen kommt keine Anschlussgebühr dazu und Ihr erhaltet eine Preisgarantie über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Anschließend könnt Ihr den Tarif innerhalb von vier Wochen zum jeweiligen Laufzeitende kündigen. Tut Ihr dies nicht, zahlt Ihr ab dem 25. Monat die regulären Kosten von 25 Euro für den 4G-Tarif beziehungsweise 35 Euro, falls Ihr als Mobilfunkstandard 5G gewählt habt.

Tarif-Check Tarif High 22 LTE50 High 22 LTE50 Netz Deutsche Telekom Deutsche Telekom Datenvolumen 22 GB 22 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE 5G Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 12,50 € 17,50 € Preis pro verbrauchtem GB ~ 0,57 € ~ 0,80 € Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Tarif-Check-Tabelle entnehmen könnt, sind die effektiven Kosten pro verbrauchtem GB gerade bei der LTE-Variante recht gering. Auch die tatsächlichen Kosten, die Ihr tragen müsst, halten sich hier definitiv im Rahmen.

Habt Ihr also zu Weihnachten ein neues Smartphone bekommen und sucht nach einem Tarif im Netz der Deutschen Telekom, könnt Ihr hier ruhig zugreifen. Sind Euch die Bandbreiten zu gering, empfiehlt sich allerdings auch ein Blick in unsere Telekom-Tarifübersicht.

Was haltet Ihr von dem Tarif? Sind solche Tarife spannend für Euch oder wendet Ihr Euch lieber direkt an einen der großen Anbieter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!