Telegram im Test: Wirklich die beste Alternative zu WhatsApp?

Wenn es um Messaging-Apps geht, gibt es aktuell zwei Seiten: Auf der einen Seite die massenmarkttaugliche Variante, superstark verbreitet und fest in den Tech-Gewohnheiten der Nutzer verankert – WhatsApp! Auf der anderen Seite stehen die sicheren, auf Datenschutz und vor allem Unabhängigkeit von Google, Facebook, Apple und Co. ausgerichteten Alternativen: Signal, Viber, Threema und wie sie alle heißen.

Insgesamt würde ich sagen, dass Telegram zwar die gleichen grundlegenden Anpassungsmöglichkeiten bietet, die wir bereits kennen. Aber die Anwendung geht in der Anpassung noch weiter. Wenn man bedenkt, dass manche Menschen Wochen damit verbracht haben, die Widgets in iOS 14 zu bestaunen und individuelle Homescreens zu erstellen, denke ich, dass die Anpassungsmöglichkeiten in Telegram ein echter Vorteil sind.

Die Oberfläche von Telegram gestaltet sich sehr klassisch. So findet Ihr Euch schnell in die Oberfläche rein, wenn Ihr schon einmal eine andere Messaging-Anwendung genutzt habt. Mich stört allerdings, dass meine Telefonnummer jedes Mal angezeigt wird, wenn ich das Menü aufrufe.

Kompatibilität

Telegram ist auf fast allen Plattformen verfügbar und bietet eine Cloud-Speicherung – mit allen Vor- und Nachteilen.

Hat mir gefallen:

synchronisierte Sitzungen auf mehreren Geräten gleichzeitig

mehrere Konten in der selben App

Hat mir nicht gefallen:

keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Telegram Web oder Telegram Desktop

geheime Vermittlungsvorgänge lokal gespeichert und bei jeder Verbindungsunterbrechung gelöscht

Ihr könnt Telegram auf Smartphones, Tablets und sogar Computern verwenden. Denn Telegram bietet Apps für iOS (9.0 und höher), Android (4.1 und höher), eine native macOS-Anwendung und die universelle Desktop-Anwendung "Telegram Desktop" für Windows, macOS und Linux. Und via Telegram Web könnt Ihr auch via Browser auf Eure Nachrichten zugreifen.

Telegram Web und Telegram Desktop funktionieren genauso wie ihre WhatsApp-Pendants. Ihr scannt einen QR-Code und schon wird Eure Sitzung synchronisiert. Allerdings könnt Ihr mit Telegram Web keine Sprach- oder Videoanrufe tätigen. Und weder Telegram Web noch Telegram Desktop bieten eine Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation.

Telegram Desktop (oben) und Telegram Web funktionieren genau wie ihre WhatsApp-Pendants, allerdings ohne die Verschlüsselung. / © NextPit

Beachtet auch, dass Eure Web- und Desktop-Sitzungen nicht getrennt werden, wenn Euer Handy kein Internet hat oder Euch der Akku ausgeht. Das ist im Vergleich zu WhatsApp Web ein funktionaler Vorteil, gleichzeitig aber auch ein Sicherheitsrisiko. Denn verbundene Geräte bleiben so permanent getrennt, und eine automatische Deaktivierung habe ich bei Telegram noch nicht finden können. Am Handy könnt Ihr die Verbindungen sonst aber auch manuell trennen.

Was das Sichern Eurer Chats betrifft, so speichert Telegram Chatverläufe und Dateien auf einem Server anstatt auf Eurem Gerät. So könnt Ihr auch auf Eure Chat-Verläufe zugreifen, wenn Ihr am Browser oder am PC über Telegram kommunizieren wollt.

Dies wirft jedoch Probleme mit dem Datenschutz auf, auf die ich weiter unten eingehen werde. Um die Dinge einfach zu halten, hat sich Telegram für ein hybrides System entschieden, bei dem der Austausch standardmäßig über eine Cloud erfolgt und daher von mehreren Geräten aus zugänglich ist. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Möglichkeit, verschlüsselte Nachrichten zu schicken, die dann nur lokal auf den Geräten liegen.

Laut Telegram ist dies ein guter Spagat zwischen sicherem Datenschutz und dem einfachen Wechsel zwischen Geräten. Ich finde aber, es ist eine ziemlich heikle und vor allem willkürliche Balance zwischen Bedienfreundlichkeit und Datenschutz.

Es ist auch möglich, Telegram auf mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen, sogar auf mehreren Smartphones gleichzeitig. Telegram gibt keine Grenze für die Anzahl der Geräte an, die von der Multi-Device-Funktion unterstützt werden.

Insgesamt ist Telegram eine Anwendung, die synchron auf mehreren Geräten gleichzeitig und sogar auf mehreren Smartphones genutzt werden kann. Das ist beim Hauptkonkurrenten WhatsApp (noch) nicht der Fall. Andererseits wirft dieses Feature auch Probleme mit der Sicherheit des Messengers auf.

Features

In diesem Punkt hebt sich Telegram deutlich von einigen seiner Mainstream-Konkurrenten ab! Denn hier gibt es Funktionen, die bei einigen Messengern schmerzlich vermisst werden.

Hat mir gefallen:

die programmierbaren und stillen Benachrichtigungen

Selbstlöschen und "Löschen bei allen"

Hat mir nicht gefallen:

Löschen von Nachrichten anderer Personen möglich

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht standardmäßig und nur auf dem Haupt-Smartphone

Wenn Ihr einen Blick in die Telegram-Tipps-Gruppe geworfen habt oder unseren gigantischen Leitfaden für Telegram Tipps und Tricks kennt, werdet Ihr wissen, dass es sinnlos wäre, hier alle Funktionen von Telegram aufzulisten.

Ich werde mich also nur auf die wichtigsten Funktionen konzentrieren, die Telegram wirklich von anderen Messaging-Apps abheben lässt oder auf die wir aktuell verzichten müssen.

Geheime Chats

Bei Telegram sind alle Chats zwar verschlüsselt, aber nur die geheimen Nachrichten profitieren von der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ihr müsst diese geheimen Chats manuell und für jedes Gespräch separat aktivieren.

In geheimen Unterhaltungen könnt Ihr auch keine Nachrichten weiterleiten oder Screenshots erstellen. Aber in der Realität kann immer jemand ein Bild des Bildschirms mit einem anderen Gerät machen – und meine Kollegin Camila hatte es sogar geschafft, einen Screenshot von ihrer Telegram-App auf iOS zu machen.

Alle geheimen Telegram-Messages, die ausgetauscht werden, sind gerätespezifisch und werden lokal gespeichert. Sie landen nicht in der Telegram-Cloud. Das bedeutet, dass Ihr auf Nachrichten eines geheimen Chats nur von jenem Gerät aus zugreifen könnt, auf dem sie gesendet oder empfangen wurde.

Nachrichten mit Ablauf-Timer

Wenn Ihr nicht wollt, dass Nachrichten aus Euren geheimen Chats für immer erhalten bleiben, könnt Ihr bei Telegram ein Verfallsdatum einstellen, um die Nachrichten dauerhaft zu löschen. Nach dem Empfang bleibt eine Nachricht dann je nach Wunsch für eine Dauer zwischen einer Sekunde und einer Woche im Chat, bevor sie verschwindet.

Nachrichten für alle löschen, auch die von anderen Personen

Seit einem Update im Jahr 2019 erlaubt Telegram seinen Nutzern das Löschen von Nachrichten, die von anderen Nutzern gesendet wurden. Dies ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht gerade cool, wenn jemand anderes plötzlich Eure Nachrichten löscht.

Aber wenn die Konversation zwischen Euch und jemandem stattfindet, dem Ihr vertraut, ist das eine weitere bequeme Möglichkeit, Eure Online-Kommunikation zu kontrollieren. Die Idee ist, Euch mehr Kontrolle über Eure Nachrichten zu geben und zu verhindern, dass eine vergangene Konversation zurückkommt. Es kann also nicht sein, dass Euch Nachrichten aus der Vergangenheit verfolgen, wie der Telegram-Gründer Pavel Durov zum Zeitpunkt der Einführung dieser sehr umstrittenen Funktion erklärte.

Größere Dateigrößenbegrenzung als andere

Wenn Ihr große Dateien versenden wollt, schlägt Telegram die meisten seiner Konkurrenten. Die maximale Dateigröße beträgt 2 GB. Nur zum Vergleich: Bei WhatsApp sind 16 MB die Obergrenze. Telegram-Dateien werden auch in der Cloud gespeichert, sodass Ihr von anderen Geräten aus darauf zugreifen könnt.

Geplante und heimliche Nachrichten

Eine der einzigartigen Funktionen von Telegram sind geplante Nachrichten. Ihr könnt hier eine Nachricht eingeben und planen, sodass sie zu einer bestimmten Zeit gesendet wird.

Ebenfalls spannend sind stille Nachrichten, wenn Ihr den Empfänger nicht stören wollt. Wenn Ihr eine stille Nachricht schickt, erhält der Empfänger die Nachricht, aber eben keine Benachrichtigung.

Gruppen-Sprach- und Videoanrufe

Diese beiden Funktionen gehören zu den neusten, die Stand 2021 in Telegram implementiert wurden. Mitglieder einer Gruppe können einen Sprach-Gruppenchat initiieren. Laut Telegram ist die Anzahl der Teilnehmer an einem Voice-Chat unbegrenzt. Nur zur Erinnerung: eine Gruppe kann 5000 Mitglieder haben.

Zum Vergleich: WhatsApp erlaubt Gruppen-Sprachanrufe, aber es können nur sieben Mitglieder angerufen werden, und Ihr müsst die sieben Mitglieder auswählen. Der Voice-Chat bei Telegram bleibt dagegen allen Gruppen-Mitglieidern offen. Telegram ist mehr Discord-Raum als Sprachanruf.

Ein Feature für Gruppen-Videoanrufe wurde bei Telegram lange Zeit schmerzlich vermisst, sogar bis in den Lockdown hinein. Die Anrufe sind aber recht umständlich einzurichten. Ihr müsst erst einen Sprach-Chat einrichten und dann auf Video umschalten. Dafür sind anders als bei WhatsApp maximal 30 Teilnehmer möglich.

Insgesamt finde ich, dass Telegram einen umfangreicheren Funktionsumfang bietet als seine Hauptkonkurrenten. Ich schätze die Freiheit und Vielseitigkeit der Funktionen. Gleichzeitig stehen einige Features im Widerspruch zu Telegrams Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz.

Verschlüsselung und Datenschutz

Damit kommen wir zum Kern der Sache, zumindest für viele Nutzer im Moment: die Verschlüsselung der Kommunikation und der Schutz der Nutzerdaten. Telegram nimmt für sich in Anspruch, in dieser Hinsicht Marktführer zu sein. Aber ist das wirklich der Fall?

Hat mir gefallen:

Benutzernamen, stille Nachrichten und versteckte "Ansichten", um incognito zu bleiben

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Geheimtausch und Sprachanrufe

nicht im Besitz von Facebook oder anderen Mega-Konzernen

Hat mir nicht gefallen:

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht überall Standard

Telegram sammelt einige Daten

MTProto-Protokoll stark kritisiert

Telegram wurde im Laufe der Jahre oft wegen seines Sicherheitsmodells in Frage gestellt. Die Bedenken konzentrieren sich auf zwei Hauptbereiche: Die mangelnde Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und das MTProto-Protokoll.

Telegram-Chats sind standardmäßig nicht verschlüsselt

Beginnen wir mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich habe bereits erklärt, dass sie nicht standardmäßig für alle Chats aktiviert ist. Klar, Telegram-Nachrichten sind immer verschlüsselt.

Aber nur Nachrichten in geheimen Austauschen verwenden Ende-zu-Ende- oder Client-zu-Client-Verschlüsselung, während die normale Kommunikation nur Client-Server/Server-Client-Verschlüsselung nutzt – heißt, lediglich die Sicherung in der Telegram-Cloud ist verschlüsselt.

Wie gesagt: Sobald Chat-Nachrichten auf den Servern von Telegram ankommen, werden sie mit dem MTProto-Protokoll verschlüsselt. Das bedeutet jedoch auch, dass Telegram die Chat-Daten lesen öknnte, da es die Ver-/Entschlüsselung der Nachrichten auf den Servern verwaltet. Telegrams "hauseigenes" Protokoll hat dadurch viel Kritik von Kryptographie-Experten erhalten.

Standardmäßig sind nur der geheime Datenaustausch und Sprachanrufe Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Ich sage standardmäßig, aber Ihr müsst die Funktion zum geheimen Austausch kennen und daran denken, sie jedes Mal zu aktivieren, wenn Ihr mit jemandem schreiben wollt, damit Eure Nachrichten verschlüsselt werden.

Telegram sammelt einige Daten über Euch

In der Datenschutzerklärung von Telegram heißt es: "Wir können Metadaten wie Ihre IP-Adresse, die Telegram-Geräte und -Apps, die Sie verwendet haben, den Verlauf der Änderung des Benutzernamens usw. sammeln."

Diese Liste ist nicht sehr umfangreich oder gar detailliert, und Telegram erklärt nicht eindeutig, was mit diesen Daten gemacht wird. Allerdings gibt der Messenger an, dass die Daten bis zu 12 Monate lang aufbewahrt werden können.

Laut der gleichen Datenschutzrichtlinie kann Telegram einige Eurer (nicht geheimen) Cloud-Nachrichten lesen, wenn Ihr wegen Spam oder anderer Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen gemeldet wurdet.

Danach solltet Ihr Euch vor Augen halten, dass der Verkauf Eurer Daten nicht der Kern des Geschäftsmodells von Telegram ist. Laut der FAQ-Seite von Telegram wird das Unternehmen von seinem Gründer und CEO Pavel Durov finanziert, nicht durch Werbung oder das Sammeln und Teilen von Daten (obwohl sich die In-App-Monetarisierung bald weiterentwickeln wird).

Auf derselben Seite gibt Telegram auch an, dass seine zwei wichtigsten Datenschutzprinzipien sind:

"Wir geben Ihre Daten nicht weiter, um Ihnen Werbung zu zeigen"

"Wir sammeln nur die Daten, die Telegram braucht, um sicher und funktionsreich zu laufen"

Anonymität auch bei der Nutzung wichtig

Eine der Stärken von Telegram in Bezug auf die Privatsphäre sind die Optionen, die es Euch ermöglichen, bei der Verwendung der Anwendung inkognito zu bleiben. Ihr könnt zum Beispiel ein Pseudonym oder einen Benutzernamen anlegen, um zu vermeiden, dass andere Mitglieder Euren Namen oder Eure Telefonnummer erfahren. Ihr könnt die "Gesehen"-Meldung auch ausblenden, wenn Ihr eine Nachricht lest, um den Absender nicht darüber zu informieren.

Das alles ist schön und gut, aber gleichzeitig zeigt Telegram im Hauptmenü ständig unsere Telefonnummer an. Und ANDERE Nutzer können sogar MEINE Nachrichten löschen. Hier zeigt Telegram mal wieder deutliche Widersprüche.

Ist Telegram nun mehr oder weniger sicher als zum Beispiel WhatsApp? Während ich die Wahl dieses unvollkommenen Hybridmodells zwischen Cloud- und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verstehen kann, ist es auch nicht ungefährlich, dem Benutzer so viel Entscheidungsgewalt zu überlassen. Aus großer Macht folgt große Verantwortung.