Tesla-Roboter faltet selbstständig Wäsche, doch das ist ein "Fake"

Elon Musk ist wie besessen von Robotik und auch KIs, beides soll der Tesla-eigene Roboter in sich vereinen. Stolz zeigte der Milliardär kürzlich ein Video, in dem die angeblich bahnbrechenden Fähigkeiten demonstriert werden - doch dabei wurde etwas geschwindelt.

Optimus mit Fingerspitzengefühl

Ende des Vorjahres haben Elon Musk und Tesla eine neue Version des hauseigenen Roboters angekündigt und gezeigt, Optimus Gen 2 wurde laut Hersteller natürlich stark verbessert. Das ist in Bezug auf dessen mechanische Fähigkeiten auch durchaus der Fall, doch das ist nur ein Teil der Versprechen von Elon Musk und Co.



Denn der Tesla-Roboter soll auch mit KI-Hilfe besonders intelligent und selbstständig sein. Das schien sich auch zu bestätigen, denn Elon Musk zeigte nun auf Twitter ein Video, das durchaus beeindruckend ist, dieses ist schlicht mit "Optimus faltet ein Shirt" betitelt (via Business Insider). Zu sehen ist der Tesla-Roboter, der diese Tätigkeit mit durchaus beeindruckender Genauigkeit durchführt - zumindest für einen Roboter.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

Doch die Nutzer sahen genauer hin und bemerkten Unstimmigkeiten. So ist bei etwa Sekunde 12 sowie 18 rechts unten im Bild jeweils eine kurze Bewegung zu sehen, die genau zur rechten Hand von Optimus zu passen scheint.

Ob das eine direkte Reaktion auf Skeptiker war oder ob er das ohnehin gemacht hätte, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr ganz nachvollziehen, Elon Musk hat in einem Folge-Tweet aber selbst darauf hingewiesen, dass das Falten des T-Shirts nicht vollständig automatisiert abläuft.



Musk: "Wichtiger Hinweis: Optimus kann dies bisher nicht selbstständig tun, wird aber sicherlich in der Lage sein, dies völlig selbstständig und in einer beliebigen Umgebung durchzuführen (also keinen festen Tisch mit Box benötigen, die nur ein Hemd hat)." Ob man das Video und den ursprünglichen Tweet bereits als Schummeln bezeichnen kann, ist wohl Definitionssache, Musk ist aber bekannt dafür, Versprechen zu machen, die seine Unternehmen nicht ganz einhalten können.

