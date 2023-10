Mit diesen Tools findet Ihr Euren Traumjob

Egal, ob ihr am Anfang Eurer Karriere steht oder schon seit Jahrzehnten auf der Suche nach einer neuen Herausforderung seid, es geht nicht mehr darum, die richtige Stelle zu finden und auf das Beste zu hoffen. Es gibt Tools, Plattformen und Ressourcen, deren einziger Zweck es ist, Euch dabei zu helfen, dorthin zu kommen, wo Ihr sein müsst, wo Ihr sein wollt und wo Ihr letztendlich hingehört.

Die große Resignation der letzten Jahre ist ausführlich dokumentiert worden, aber sehen wir uns das noch einmal an.

Laut einer neuen Umfrage des IFO-Instituts kämpft ein Drittel aller deutschen Unternehmen mit einem Fachkräftemangel, da sie nach und nach viele ihrer besten Mitarbeiter/innen gehen sehen. Die jährliche deutsche Arbeitsplatzstudie von Gallup zeigt, dass eine Rekordzahl von Arbeitnehmern einen neuen Job sucht. Mit anderen Worten: Millionen von Menschen sind bereit, auf der Suche nach ihrem Traumjob die Segel zu streichen. Ohne die Zuversicht, dass der Traumjob in greifbarer Nähe ist, hätten sie das vielleicht nicht getan.

Was gab ihnen dieses Vertrauen in ihr eigenes Potenzial? Es gibt viele Faktoren, aber einer davon ist das Gefühl, dass alles möglich ist, das es bei der Jobsuche in früheren Zeiten nicht gab. Die Welt, die immer online, vernetzt, ferngesteuert, hybrid und überladen ist, bedeutet, dass es am Ende des Tages keine unüberwindbaren Hindernisse gibt und dass Euer Traumjob doch kein Traum ist.

Hier sind einige hervorragende technische Hilfsmittel, die Euch helfen können, Euren Karriereweg zu planen und Euch für eine glänzende, erfüllte Zukunft zu rüsten.

PathwayU

PathwayU ist eine Karriereplanungsplattform, die Eure Interessen und Werte ermittelt, um herauszufinden, welche Arbeit oder welcher Beruf für Euch von Bedeutung sein könnte, und Euch dann mit relevanten Kursen und wirtschaftlichen Aussichten für diesen Sektor verbindet.

O*Net

Diese kostenlose Plattform bietet einen unterhaltsamen und sehr aufschlussreichen Interest-Profiler mit 60 Fragen, mit dem die Nutzer/innen ihre Interessen einschätzen können, um ihren idealen Beruf zu finden. Der Fragebogen kann dabei helfen, eine geheime Leidenschaft zu entdecken, bevor er Euch die richtige Richtung weist, um Euren Traum-Beruf zu finden.

Jetzt, wo ihr das perfekte Profil, die Bewerbung und alles, was ihr sonst noch braucht, erstellt habt, besucht die nextpit Jobbörse, um Eure nächste perfekte Stelle zu finden!

In Altenholz sucht Dataport AOR einen SAP-Entwickler(m/w). Als Deutschlands größtes staatliches IT-Unternehmen gestaltet Dataport AOR die öffentliche Verwaltung und Gesellschaft in die digitale Zukunft und schützt dabei die Daten von Staat, Unternehmen und Bürgern. In dieser Rolle verbindet Ihr als Entwickler für Schnittstellen die SAP-Welten, gestaltet reibungslose Systemanbindungen sowie die Zukunft der Unternehmensprozesse und stellt sicher, dass die Mission und Vision des Unternehmens kurz- und langfristig erreicht wird.

Weiter geht es nach Münster, wo die Brillux GmbH einen Java-Entwickler sucht. In dieser herausfordernden Position werdet Ihr die automatisierte Extraktion von Produktdaten aus Datenquellen wie PIM, MAM, ERP-Systemen und digitalen Veröffentlichungsprozessen unterstützen. In der Stellenanzeige heißt es, dass der erfolgreiche Bewerber die Möglichkeit hat, die Rolle nach seinen eigenen Interessen mitzugestalten. Wenn Ihr also Lösungen von Grund auf nach Euren eigenen Vorstellungen entwickeln wollt, ist dies die richtige Stelle für Euch.

Schließlich sucht die Bechtle GmbH mit Sitz in Köln einen Frontend-Entwickler für ihr globales Team mit mehr als 14.000 Mitarbeitern. In dieser Rolle werdet Ihr an der Entwicklung von Benutzeroberflächen in einer Vielzahl von Sprachen mitwirken und den technischen Support und die Dokumentation für den Lebenszyklus der Produkte unterstützen. Wenn Ihr Lust habt, Teil eines weltweit führenden Teams zu werden, das branchenübergreifend arbeitet, dann ist dies die richtige Stelle für Euch.

Beginnt Eure Jobsuche noch heute über die nextpit Jobbörse. Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.