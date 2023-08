Top 5 Android- und iOS-Apps der Woche: Torrents, Tower Defense und mehr!

Die Zusammenstellung dieser Liste ist keine leichte Aufgabe, denn wir nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Im Gegensatz zu unserer zweimal wöchentlich erscheinenden Liste kostenloser Apps, bei der wir die empfohlenen Apps nicht testen, stellen wir sicher, dass wir jede der Apps, die in unseren Top-5-Apps der Woche aufgeführt sind, installieren und gründlich testen. So stellen wir sicher, dass sie sicher sind und ohne Bedenken genutzt werden können.

Diese Woche haben wir ein hart umkämpftes Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr Schweißausbrüche bekommen werdet, weil Ihr herausfinden müsst, wie Ihr die Horden von Feinden am besten aufhalten könnt, eine RSS-App (ja, die Älteren werden wissen, was das ist) und eine interessante App zum Herunterladen von Torrents, die die Dinge vereinfacht.

Außerdem geben wir Euch wichtige Informationen, z. B. ob ein Konto erforderlich ist, ob es Werbung gibt und ob Screenshots vorhanden sind, damit Ihr eine fundierte Entscheidung treffen könnt, bevor Ihr diese Apps ausprobiert. Ohne weitere Verzögerung: lasst uns eintauchen in das, was wir diese Woche für Euch entdeckt haben!

MagnetX (Android)

Ladet Ihr Torrents herunter, um mehr, sagen wir mal, exotische oder schwer zu beschaffende Filme und andere Medien zu bekommen? Das Navigieren durch Torrent-Seiten ist nie einfach, denn es ist ein potenzielles Minenfeld voller gefährlicher Seiten und Malware, aber mit der MagnetX-App wird es ein wenig sicherer.

Natürlich solltet Ihr immer noch vorsichtig sein, aber MagnetX hilft Euch dabei, die neuesten Filme, Fernsehsendungen, Musik oder andere Dateien zu finden, indem es schnell das findet, wonach Ihr sucht. Möglich wird das durch die leistungsstarke Suchmaschine, die in die App integriert ist.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Ja / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Keine

Ihr sucht eine Torrent-App, die schnell und genau ist? Dann seid Ihr bei MagnetX an der richtigen Adresse. / © nextpit

Ladet MagnetX aus dem Google Play Store

MagnetX behauptet, dass es in der Lage ist, mehrere Magnet-Ressourcen-Seiten zu durchsuchen, um im Handumdrehen eine Vielzahl von Suchergebnissen zu liefern. Es gibt eine Suchwolke, die die am häufigsten gesuchten Schlüsselwörter anzeigt und auch die Sprache, die am Anfang verwendet wird. Die Suchergebnisse können nach Filmen, Spielen oder Audiodateien aufgeschlüsselt werden.

Interessant ist der "Verifiziert"-Status, der in den Suchergebnissen angezeigt wird und Euch dabei hilft, einzugrenzen, was Ihr herunterladen wollt (und was wahrscheinlich sicher ist). Der gesamte Prozess ist einfach, aber Ihr müsst zunächst eine andere Torrent-Downloader-App auf Eurem Handy haben, um fortfahren zu können. Die saubere und übersichtliche Benutzeroberfläche macht die Anwendung zu einem Kinderspiel.

FeedFlow (Android & iOS)

Es ist immer viel einfacher, eine zentrale Quelle für Nachrichten oder Informationen zu finden, als überall auf der Welt herumzusuchen. Ein RSS-Feed ist praktisch, um alle Eure Lieblingsseiten zu verfolgen, indem Ihr einen Blick auf das Thema oder den Titel werft. Natürlich sollte es auch nichts Ausgefallenes oder Auffälliges geben, und FeedFlow passt perfekt als minimalistischer und meinungsstarker RSS-Reader ins Bild. Ich finde, dass die Benutzeroberfläche relativ übersichtlich ist. Das macht mein Leseerlebnis so viel besser, da mich nichts ablenkt und ich leicht auf die Artikel zugreifen kann, die ich auf den jeweiligen Websites lesen möchte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Keine

Sammelt Euren gesamten RSS-Feed in dieser App. / © nextpit

Um loszulegen, müsst Ihr die RSS-Feeds von Euren Lieblingswebseiten manuell hinzufügen. Wenn Ihr aber bereits einen anderen RSS-Reader benutzt, exportiert Ihr Eure Feeds einfach in eine OPML-Datei und importiert die Ergebnisse in FeedFlow. So einfach ist das!

Was mir an dieser App am besten gefällt, ist, dass ich kein Benutzerkonto einrichten muss und, was noch wichtiger ist, dass keine lästige Werbung auftaucht, die den Lesefluss unterbricht.

FeedFlow aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen

Kurzwelle (Android & iOS)

Was passiert, wenn man einen Haufen Ex-Googler zusammen hat, die eine Idee haben, die sie entwickeln wollen? Das ist Shortwave. Lasst Euch nicht täuschen, diese App hat absolut nichts mit Radios zu tun. Deshalb müsst Ihr Euch in eurem Gmail-Konto anmelden und der App die nötigen Berechtigungen geben, damit sie mit Eurem Gmail-Konto "herumspielen" kann. Im Grunde ist es eine erweiterte Version von Google Inbox und ich liebe die neue Ausrichtung der App.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Shortwave bringt einen interessanten Touch in Euer E-Mail-Postfach. / © nextpit

Wir schreiben das Jahr 2023, da ist es nicht verwunderlich, dass KI auch bei E-Mail-Software ins Spiel kommt. In Shortwave gibt es einen KI-Assistenten, der in der Lage ist, Zusammenfassungen meiner E-Mails zu erstellen, Handlungsbedarf zu erkennen, eine Liste offener Fragen zu erstellen, Kritik zu üben (einer meiner Favoriten!), einen Antwortentwurf zu erstellen (nützlich, wenn Ihr nach einem langen Arbeitstag bereits hirntot seid und eine Inspiration braucht) und in eine andere Sprache zu übersetzen. Wie cool ist das denn?

Ich habe versucht, eine Werbe-E-Mail für Mohnkuchen eines örtlichen Hotels zu kritisieren, und es schien, als ob die KI nichts daran auszusetzen hatte und daher behauptete, die E-Mail enthalte keine Argumente oder Gedankengänge, die man kritisieren könnte. Das ist ziemlich clever, oder? Ihr könnt auch Funktionen wie Zustellungszeitpläne, das Anpinnen und Schlummern von E-Mails und Smart Labels nutzen. Wenn man bedenkt, wie leistungsfähig sie ist, frage ich mich, ob es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie eine kostenpflichtige App wird.

Shortwave aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen

Giga Icon (Android)

Eines der liebenswertesten Dinge an Android sind die Widgets. Es gibt einfach so viel mehr Flexibilität und Kreativität, wenn es darum geht, Euer Android-Handy zu personalisieren, und Widgets spielen dabei eine bedeutungsvolle Rolle. Giga Icon ist eine solche App, die das Gesicht Eures Android-Handys buchstäblich verändern wird. Sie zu benutzen ist so gut wie ein Kinderspiel. Zuerst wird Euch eine Liste der installierten Apps auf deinem Handy angezeigt. Willst Ihr ein großes, nein, ein Giga-Symbol daraus machen? Tippe auf die App, woraufhin ein neues Menü erscheint, in dem Ihr die Größe des Symbols festlegen könnt.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Lebe das Leben in vollen Zügen mit Giga Icon... Ihr werdet es nie wieder verpassen, Eure Lieblingsapp zu starten. / © nextpit

Tippe auf "Hinzufügen" und geht zu dem Bildschirm, auf dem Ihr das Icon platzieren möchtet. Tippe auf die leere Stelle und voila! Das riesige App-Symbol erscheint und Ihr werdet keine Probleme mehr haben, auf die App zuzugreifen, denn es ist einfach zu groß, um es zu übersehen. Das macht zwar Spaß, aber ich glaube, der Entwickler zielt vor allem auf sehbehinderte und ältere Nutzer ab. Die Icons sind leicht zu erkennen und zu bedienen, was die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit verbessert.

Natürlich könnt Ihr auch die Größe des Symbols ändern, wenn Ihr es noch größer haben wollt. Das macht richtig Spaß!

Giga Icon aus dem Google Play Store herunterladen

Defense Derby (Android & iOS)

Tower Defense Spiele. Ihr kennt das – jede Runde ist ein verzweifelter Kampf ums Überleben gegen die Uhr, bei dem Ihr nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen habt, die Ihr klug einsetzt, um den Schaden an den angreifenden Feinden zu maximieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Ihr so wenig (oder noch besser: gar keinen) Schaden erleidet. Was macht dieses Spiel anders?

Zunächst einmal ist es sehr wettbewerbsorientiert. Es wird nie langweilig, denn es gibt einen Multiplayer-Aspekt des Spiels. Ihr und drei andere Spieler müsst um Türme bieten. Der Gewinner erhält natürlich den Turm, um seine Verteidigung zu formulieren.

Preis: Kostenlos / Werbeanzeigen: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Bei diesem Spiel gewinnt derjenige, der alle anderen auf dem Spielbrett überlebt hat. Jedes Mal, wenn Ihr ein Spiel gewinnt, steigt euer Rang. Natürlich müsst Ihr mehr gewinnen als verlieren, um in der Rangliste aufzusteigen. Je höher Ihr aufsteigt, desto härter wird der Wettbewerb, das liegt auf der Hand. Natürlich gibt es auch PvE-Spielmodi, in denen Ihr Eure Verteidigungsfähigkeiten unter anderem im Blitz-Modus Tower Defense unter Beweis stellen könnt, wenn Ihr lieber etwas weniger kompetitiv seid.

Natürlich könnt Ihr das Spiel auch mit einem Gast-Account spielen, wenn Ihr Angst vor Big Brother habt. Allerdings solltet Ihr darauf achten, dass Ihr Euren Account mit dem Spiel verknüpft, denn alle Spieldaten gehen verloren, wenn Ihr das Spiel löscht oder euer Mobilgerät wechselt. Mit anderen Worten: Wenn Ihr Euren Spielfortschritt speichern wollt, verlinkt ihn einfach!

Ladet Defense Derby aus dem Apple App Store und dem Google Play Store herunter

Alle guten Dinge müssen ein Ende haben, denn wir kommen zum Abschluss der Top 5 Apps dieser Woche. Wir hoffen, dass die Apps, die wir erwähnt haben, für Euch interessant sind und Ihr sie am Wochenende ausprobieren könnt.

Habt Ihr noch weitere Vorschläge für Apps, die Eurer Meinung nach in die Liste aufgenommen werden sollten? Dann teilt sie uns gerne in den Kommentaren mit. Wir wünschen Euch einen fantastischen Sonntag und eine wunderbare Woche!