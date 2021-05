Top 5 Apps der Woche: Teller zerschlagen und verrückte Radfahr-Sounds

Wie jedes Wochenende treffen wir uns hier auf NextPit für meine Auswahl von 5 kostenlosen oder kostenpflichtigen mobilen Apps und Spielen, die mir im Google Play Store und im Apple App Store aufgefallen sind.

Jede Woche versuche ich, Euch an dieser Stelle schöne und originelle Apps vorzustellen, die nicht nur nützlich und unterhaltsam sind, sondern zudem auch nicht mit unschönen Überraschungen wie Datenfallen oder Mikrotransaktions-Gräbern aufwarten. Zusätzlich zu meinen eigenen Funden füge ich auch die Schmuckstücke hinzu, die von der NextPit-Gemeinschaft ausgegraben wurden, oder mich über unser Forum erreichen. Von mobilen Spielen bis hin zu Produktivitäts-Apps, hier sind die 5 kostenlosen und kostenpflichtigen Android/iOS-Apps von NextPit für diese Woche. Die besten Apps für Android Clipt Clipt ist die erste App, die aus OnePlus' OneLab Studio, einem experimentellen App-Entwicklungsprojekt, hervorgegangen ist. Die Grundidee ist, eine synchronisierte Zwischenablage zwischen all Euren Android-Geräten zu erstellen. Fotos, Text, Links oder Dateien, Ihr könnt jedes in die Zwischenablage kopierte Element auf anderen Android-Smartphones oder -Tablets freigeben. Installiert einfach die App auf jedem Gerät und meldet Euch mit demselben Google-Konto an. Ihr könnt Dateien aber auch direkt aus dem Dateimanager senden, ohne den Umweg über die Zwischenablage. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: erforderlich Clipt ist viel mehr als ein Zwischenablage-Manager / © NextPit Ihr könnt Clipt aus dem Google Play Store herunterladen. Dailly Dailly ist eine sehr minimalistische Produktivitäts-App in Bezug auf die Funktionen, aber auch das Design. Und das ist ziemlich erfrischend in einem Produktivitätsmarkt, in dem Apps zu wahren bürokratischen Monstrositäten werden. Wenn Ihr Euch einfach nur ein Ziel setzen wollt, ohne einen Bachelor-Abschluss in Projektmanagement machen zu müssen, dann ist Dailly genau das Richtige für Euch. Die Anwendung arbeitet komplett offline und alles wird lokal auf dem Smartphone gespeichert. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: keine Endlich eine Produktivitäts-App, die sich auch auf Einfachheit reimt / © NextPit Ihr könnt Dailly aus dem Google Play Store herunterladen. Plate Shatter Dieses "Spiel" erinnert mich so sehr an meine erste Session in einem Fury Room, diese Räume zum Mieten, in denen man eine halbe Stunde lang alles kaputt machen kann, die 2017 in Mode waren. Es war für eine Reportage in der Journalistenschule und ich fand die Erfahrung extrem therapeutisch. Plate Shatter basiert auf dem gleichen Prinzip der Zerstörung zur Entspannung. Eingelullt von sanfter Jazz-Hintergrundmusik in einer pastellfarbenen grafischen Umgebung müsst Ihr einfach nur Teller in tausend Stücke zerschlagen, ohne dass dies Konsequenzen hat. Und ehrlich gesagt war die Entscheidung für die gyroskopische Steuerung und das Brechen von Porzellan durch Schütteln meines Smartphones eine gute Möglichkeit, am Ende des Tages zu entspannen. Ich bedaure nur, dass man satte 1,99 Euro bezahlen muss, um die Werbung loszuwerden, die alle 20 zerbrochenen Teller erscheint. Gewalt hat also einen Preis. Ein Preis, den ich ohne zu zögern bezahlt habe muhahahaha!!!! Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja (1,99 €) / Konto: keine

Ihr könnt Plate Shatter aus dem Google Play Store herunterladen. Wroom Wroom ist die technische Version der Spielkarte, die gegen die Speiche eines Fahrradrades geklebt wird. Die App richtet sich an Radfahrer und simuliert Motorgeräusche, die sich an Eure Beschleunigung anpassen. Nun, eigentlich verlässt sich die App auf den Beschleunigungssensor des Smartphones, so dass Ihr sie auch dann nutzen könnt, wenn Ihr zu Fuß unterwegs seid. Aber wenn ich durch stundenlanges Anschauen von "Moto Madness" oder "100% Moto"-Zusammenfassungen um 2 Uhr morgens eines gelernt habe, dann ist es, dass Gehör beim Fahren eines Zweirads Leben retten kann. Verbunden mit einem Bluetooth-Lautsprecher, verwandelt Euer Smartphone Euer altes Motorrad in eine 1000 ccm Yamaha R1. Die App ermöglicht es Euch, aus verschiedenen Motortypen und Hubräumen zu wählen und ist völlig kostenlos. Ich mag den WTF-Aspekt daran, aber vielleicht gibt es ein Gesetz in der Straßenverkehrsordnung, das diese Art von Lärm verbietet. Wie auch immer, ich kann nicht sehen, dass ein Radfahrer ein Bußgeld bekommt, weil er keine Schalldämpfer hat, aber was weiß ich schon, ich habe keinen Führerschein. Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: keine

Ihr könnt Wroom aus dem Google Play Store herunterladen. Fate of Kai Fate of Kai ist zu Recht ein mehrfach ausgezeichnetes Spiel, in dem Ihr nicht irgendwelche Figuren, sondern deren Gedanken steuert. Konkret wird das Spiel als Rätselspiel in Form eines Comics präsentiert und Ihr müsst die Gedankenblasen bestimmter Charaktere in bestimmten Kästchen "erraten" und ausfüllen, um die Geschichte voranzutreiben und Rätsel zu lösen. Visuell ist das Spiel ein voller Erfolg! Ich bin erst am Anfang, daher kann ich die Story nicht wirklich beurteilen, aber das Format und die Originalität des Gameplays haben mich total verführt. Preis: 2,29 € Android; 2,49 € iOS / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein / Konto: keine