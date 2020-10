Unsere Top 5 Apps der Woche für Android und iOS

Diese Woche übernehme ich wieder die Zügel, um Euch über die 5 interessantesten Apps und Handyspiele zu informieren. Neben meinen eigenen Fundstücken in den App-Stores füge ich auch die Perlen hinzu, die von der NextPit-Community gefunden und in unserem Forum ausgetauscht wurden.

Von Handyspielen bis hin zu Produktivitäts-Apps, hier sind die 5 iOS- und Android-Apps, die uns diese Woche bei NextPit im Google Play Store und Apples App Store beeindruckt haben.

Catcode, um QR-Codes von Hand zu zeichnen

Catcode ist ein schöner Fund aus der NextPit-Community, den ich in unserem Forum gesehen habe. Es ist ein QR-Code-Generator, bei dem man mit der Hand zeichnen kann, aber da das Zeichnen von normalem QR-Code mit einem Stift oder Bleistift viel zu mühsam wäre, verwendet Catcode stattdessen Katzenkopfzeichnungen.

Konkret könnt Ihr handschriftliche Notizen erstellen, z.B. eine Einkaufsliste, eine Erinnerung, Übersichtsblätter, und fügt diesen Notizen eine Zeichnung des Kopfes einer Katze hinzu. Wenn Ihr diese Zeichnung scannt, könnt Ihr sie mit einer Textdatei, einem Foto, einem PDF-Dokument, einer Telefonnummer oder einer Webadresse verknüpfen.

Jeder Code muss die gleiche Grundlage haben, nämlich die schematische Darstellung eines Katzenkopfes. Ihr könnt jedoch mehrere verschiedene Codes erstellen, indem Ihr jede Zeichnung leicht variieret.

Ihr könnt alle Arten von Links und/oder Dateien mit jedem Catcode verknüpfen. / © Katzencode

Die App speichert dann die verschiedenen Codes. Ich stelle mir ein praktisches Szenario vor, in dem ich während einer Keynote für ein neues Smartphone Notizen mache. Zwei Wochen später fragt mich mein Chef auf Slack: "Also, dieser Artikel für das OnePlus South-West Pro Max 5G? Ich will ihn in einer Stunde!"

Ich gehe meine Notizen durch. Verdammt, welcher Snapdragon war das noch mal? Ah, aber was wäre, wenn ich diesen vor zwei Wochen gezeichneten Katzenkopf scanne? Hier ist die lebensrettende PDF-Datei. Strg+C/ Strg+V und der Artikel ist fertig – oder so ähnlich.

Die App ist kostenlos und frei von Werbung, aber es gibt eine kostenpflichtige Version, die unter anderem eine unbegrenzte Anzahl von Catcodes und Link-Videos bietet. Der Scan kann manchmal fehlerhaft sein, aber im Großen und Ganzen funktioniert das Prinzip recht gut.