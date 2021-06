Top 5 Apps der Woche: Live-Podcasts und mehr Allgemeinwissen

Einmal in der Woche stelle ich Euch Apps vor, die ich in der letzten Woche einfach super fand! Denn während des Schreibens von Testberichten oder beim Lesen Eurer Kommentare stolpere ich immer wieder über empfehlenswerte Mobile Games, Produktivitäts-Apps und mehr. Zu den besten Apps der Woche zählen folgende Tipps:

Daynote

Daynote ist eine Anwendung, die ich durch die NextPit Community in unserem Forum entdeckt habe. Es ist eine sehr anpassbare Tagebuch- und Emotionen-Tracking-App. Die Oberfläche hat einen Pastell- und Canson-Look, der sicherlich den "Schreibwaren"-Aspekt eines Notizbuchs oder Journal nachahmen soll.

Daynote bietet viele Optionen, um Eure Notizen (Fotos, Bilder, Sprachnotizen etc...) aufzuwerten und in Tagebucheinträge zu verwandeln, während sie über ein Smiley-System mit einer dominanten Emotion verknüpft werden. Der Verlauf Eurer Eingaben wird als Kalender dargestellt und die Oberfläche ist insgesamt sehr angenehm.

Die App erlaubt das Festlegen eines Passworts und unterstützt auch das Sperren des Kalenders über biometrische oder Gesichtserkennung. Alle Eure Daten werden lokal gespeichert.

Beachtet allerdings, dass es in der App ein paar In-App-Käufe gibt, mit denen Ihr zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten freischalten könnt (als Abonnement). In der kostenlosen Version erscheint hierfür Werbung, die Euch über die Premium-Funktionen informiert.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja, Abonnements 2,99 €/Monat, 14,99 € / Jahr oder einmaliger Kauf 29,99 € / Konto: nicht erforderlich

Spotify Greenroom

Ich gebe zu, ich habe geschummelt, da mein Kollege Ben über diese neue Spotify-App bereits einen eigenen Artikel geschrieben hat. Greenroom ist eine Anwendung, die auf dem Clubhouse-Prinzip basiert. Es ist also ein soziales Netzwerk, das auf dem Austausch von Sprache in virtuellen Chatrooms beruht.

Im Gegensatz zu Clubhouse, das den Zugang zur App nur auf Einladung ermöglicht, ist Greenroom ab sofort für jeden zugänglich. Lest gerne Bens oben verlinkten Artikel, wenn Ihr mehr erfahren wollt. Beachtet aber, dass Ihr ein aktives Spotify-Konto benötigt und die App Euch seltsamerweise auffordert, ein Profil speziell für Greenroom zu erstellen.

Die App ist kostenlos, hat keine In-App-Käufe und keine Werbung. Ich konnte jedoch keine Option finden, um mein Greenroom-Profil zu löschen. Das ist ärgerlich, zumal es mit meinem Spotify-Konto verknüpft ist.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein Konto: Spotify erforderlich

Daily Babel

Daily Babel ist eine Allgemeinwissen-App, die Euch jeden Tag ein Zitat, ein Wort, eine historische Tatsache und andere lustige Fakten bringt.

Ihr könnt die verschiedenen Arten von Inhalten mit Euren Freunden und Eurer Familie teilen und sogar die Wiederholungen der vergangenen Tage oder Monate überprüfen.

Es ist eine unprätentiöse Anwendung und es tut nicht weh, bei dieser Hitze das Gehirn mit ein wenig Wissen lüften, oder?

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein Konto: nicht erforderlich

Darkinator

Darkinator ist eine Anwendung, die den Effekt des iOS-Dunkelmodus, der den iPhone-Hintergrund abdunkelt, wenn Ihr ihn aktiviert, nachbildet. Ehrlich gesagt verdunkelt die App Euer Hintergrundbild nicht wirklich. Es automatisiert einfach den Wechsel des Hintergrundbildes, wenn Ihr den dunklen Modus auf Eurem Android-Smartphone aktiviert/deaktiviert.

Damit der Effekt erfolgreich ist, müsst Ihr also zwei ähnliche Bilder wählen, von denen eines etwas dunkler ist als das andere. Ich persönlich habe mich für zwei Bilder entschieden, die ich über die Backdrops-App gefunden habe (Artist Credit: Kxnt).

Die App funktioniert auf allen Smartphones mit Dark Mode, also auf Modellen mit Android 10 und höher. Für Android 7,8 und 9 hat der Entwickler ein eigenes Schnelleinstellungs-Widget erstellt, mit dem Ihr den Dark Mode aktivieren könnt. Dies funktioniert sogar mit einigen Drittanbieter-Apps. Bei Android 6-Geräten habt Ihr die Möglichkeit, den Darkmode mit einer benutzerdefinierten Benachrichtigung umzuschalten.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: nein Konto: nicht erforderlich

Psychofunk

Psychofunk ist ein Plattformspiel, in dem Ihr ... nun ja, die Plattformen selbst steuert. Das Ziel ist es, eine Figur (die Ihr nicht steuert) das Level von oben nach unten durchqueren zu lassen, indem Ihr sie von einer Plattform auf die darunterliegende "fallen" lasst und so weiter.

Die Figur bewegt sich selbstständig in einer geraden Linie vorwärts und auf der Plattform, auf der sie sich befindet, hin und her. Es liegt an Euch, das richtige Tempo abzuschätzen und auf die besagte Plattform zu drücken, damit sie sich zurückzieht und die Figur auf die nächste Plattform fallen lässt. Ihr versucht also zu verhindern, dass sie ins Leere fällt oder getötet wird.

Ich finde das Prinzip ganz nett und der Twist, der in das Gameplay gebracht wird, ist sehr clever.