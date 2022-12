Twitter Blue startet am Montag wieder – mit Aufschlag für iPhone-Nutzer

Das hat der Kurznachrichtendienst jetzt mitgeteilt. Schon vor einigen Tagen waren die Pläne dazu durchgesickert, nachdem der Relaunch mehrfach verschoben wurde. Jetzt hat Twitter das Comeback offiziell gemacht.



Vor gut einem Monat wurde Twitter Blue, das Premium-Abonnement, mit dem man sich unter anderem den "blauen Haken" zur Verifizierung seines Accounts kaufen konnte, gestoppt. Hintergrund war das Chaos, das Neu-Inhaber Elon Musk mit dem Start der Verifizierung für alle, die bezahlen, ausgelöst hatte.

Innerhalb kurzer Zeit überschwemmten "verifizierte" Fake-Accounts bekannter Persönlichkeiten und Firmen Twitter. Es war klar, dass das System nicht ausgereift war und Handlungsbedarf erforderte. Nun soll es einen Neustart für die Verifizierung geben.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50