Diese Woche stand komplett im Zeichen der CES in Las Vegas . Mein Casa-Casi-Partner Fabi war vor Ort – klar also, dass ihn sich Johanna für die neueste überMORGEN-Folge gekrallt und für den inside-digital-Podcast interviewt hat.

Ja, die CES ist mit schöner Regelmäßigkeit unser Auftakt ins Tech-Jahr. Von Mobilität über Fernseher und Smart-Home bis zu KI und Robotik wird dort alles gezeigt und diskutiert, was in der Technik-Welt von Relevanz ist. KI war schon letztes Jahr eines der bestimmenden Themen und wenig überraschend ist diese Thematik auch dieses Jahr nicht wegzudenken.

Kein Wunder also, dass Fabi bei seinem Messeüberblick auch sehr viel zu künstlicher Intelligenz und Robotik zu berichten weiß.

Persönlich habe ich auch, also aus der Ferne betrachtet, das Gefühl, dass diese Tech-Messen dadurch auch wieder spannender werden. Es passieren so unfassbar coole Sachen in der Technik-Welt. Wir haben hier ja auch schon über smarte Spiegel, intelligente Babywiegen und über Saugroboter mit Roboterarmen gesprochen.

Lasst Euch also in dieser Podcast-Folge von Johanna und Fabi nach Las Vegas entführen und erfahrt, wohin die Reise uns in diesem Jahr führen wird.

Viel Spaß beim Hören, und Euch allen ein tolles Wochenende – nächsten Samstag gibt es dann wieder eine Casa-Casi-Folge und auch da werden wir die CES noch einmal gründlich auseinandernehmen und einordnen!