Wir haben in der Casa Casi schon eine gewisse Historie, was Deepfakes angeht: Bereits in Casa Casi 13 sprachen wir über Deepfakes und in "Fake mich, aber deep" in Folge 76 hatten wir das Thema ebenfalls auf dem Schirm. Wenn Ihr Euch heute also bei der lieben Johanna zum Thema informieren wollt, wäre es vielleicht cool, auch in unsere alten Folgen reinzuhören – so bekommt man auch ein Gefühl dafür, was sich über die vergangenen Monate und Jahre getan hat.

Speziell die neuere Folge ist auch deswegen erwähnenswert, weil wir uns dort seinerzeit mit Martin Förtsch von der TNG Technology Consulting unterhielten – und genau den hat Johanna heute zu Gast.

Ihr wisst mittlerweile, wie es läuft: Es gibt eine Donnerstags-Episode, in der der Interview-Gast in einer gekürzten Version des Gesprächs zu Wort kommt, daneben spendiert Euch Johanna noch einige weitere Themen. Unter anderem hat sie sich da zwei Dampfplauderer an Land gezogen, die üblicherweise in ihrer Tech-WG, der Casa Casi, hausen – und nun mit Johanna über die neuen iPhones sprachen.

Dazu gibt es dann am Samstag eine weitere Veröffentlichung und die bietet Euch dann diesmal das komplette Gespräch mit Martin Förtsch zum Stand bei den Deepfakes. Hört ruhig mal rein, denn es ergibt durchaus Sinn, sich auch mal die positiven Aspekte der Technologie erklären zu lassen.

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, ein tolles Wochenende – und hört unbedingt nächste Woche wieder rein, wenn die Casa Casi wieder am Start ist und wir uns dann ebenfalls mit Martin über KI unterhalten werden.