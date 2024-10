Oh, das ist ein hochspannendes Thema heute bei überMORGEN: Host Johanna hat sich nämlich mit Virtual Reality im professionellen Einsatz beschäftigt. Konkret war sie in München und konnte selbst ausprobieren, wie sich so ein Polizeieinsatz anfühlt.

Wie trainiert eigentlich die deutsche Bundeswehr oder unsere Polizei und bereitet sich auf Einsätze vor? Tatsächlich habe ich mich nie damit beschäftigt bzw. nie darüber nachgedacht, welche Technologien dabei eine Hilfe sein kann. Denkt man drei Sekunden darüber nach, kommt man natürlich direkt drauf, dass auch VR-Brillen in diesem Fall eine solche Hilfe darstellen – immerhin müssen Soldat:innen und Polizist:innen auf Situationen gefasst sein, die man in der Regel nicht vorausahnen kann. Da ergibt es Sinn, so oft wie möglich bestimmte mögliche Szenarien zu simulieren.

Ich möchte nichts vorwegnehmen, weil Ihr Euch natürlich beide Folgen anhören sollt: Die oben verlinkte, in der Ihr zudem noch ein paar Tech-News auf die Ohren bekommt, aber ebenso die Samstags-Folge, in der es den Deep Dive mit Expert:innen zu dieser VR-Trainings-Nummer gibt. So viel aber doch: HTC-Technologie und Hologate spielen da eine Rolle.

Affiliate Angebot Vive XR Elite

Gesprochen hat Johanna dazu mit Fabian Nappenbach, HTC Director Product Marketing EMEA und Leif Arne Petersen, CEO und Gründer von Hologate. Hört also unbedingt rein – auch schon mal als Vorbereitung auf die nächste Casa-Casi-Folge in einer Woche. ;)

Apropos Casa Casi: Auch wir haben bereits mit Fabian über Virtual Reality und die HTC Vive sprechen können.

Natürlich gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Viel Spaß beim Hören, ein tolles Wochenende – und hört unbedingt nächste Woche wieder rein, wenn die Casa Casi wieder am Start ist und wir dann an das VR-Thema andocken werden.