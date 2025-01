Moderne Autos sind rollende Computer, die mit einer Vielzahl von Sensoren ihren Fahrern helfend zur Seite stehen wollen. Das reicht von der sicheren Navigation an den Zielort bis hin zu kleinen Erinnerungen, etwa dass der Gurt noch nicht eingeschoben wurde oder dass der Luftdruck in einem der Reifen zu gering ist. Und wenn einer Speicherung der Daten nicht widersprochen wird, legen die Hersteller allem Anschein nach umfassende Profile an. Das zeigt eine Analyse von https://netzpolitik.org/2025/intimes-ueberwachungsinstrument-das-wissen-autohersteller-ueber-dich-und-dein-fahrzeug/ auf der Basis von Datensätzen von BMW, Mercedes und VW.