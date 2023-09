Vermieter dürfen Balkonkraftwerke in Zukunft nicht mehr verbieten!

So manch Mieter in einem Mehrfamilienhaus wird schon die Erfahrung gemacht haben, dass der Eigentümer, beziehungsweise die Hausverwaltung die Montage eines Balkonkraftwerkes verbietet. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, da das Bundeskabinett nun ein Gesetz beschlossen hat, welches den Rechtsanspruch auf eine PV-Anlage gewährleistet.

