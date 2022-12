Warntag 2022 am Donnerstag - klappt es dieses Mal ohne Probleme?

Am Donnerstag, den 8. Dezember 2022, werden in ganz Deutschland Warnungen aller Art zu hören sein, aufleuchten und aufs Handy kommen. Denn beim Warntag 2022 von Bund und Ländern wird der Ernstfall erprobt. Das ist aber nur ein Test, es gibt keinen Grund zur Sorge.

Letzteres gilt natürlich nur für den Fall, dass alles so läuft, wie sich die Planer das vorstellen. Denn das war in Vergangenheit nicht so. Vor gut zwei Jahren zeigte der damalige erste Warntag, dass das Katastrophenwarnsystem selbst in katastrophalem Zustand ist. Denn eine effektive Warnung der Bevölkerung wäre damals nicht möglich gewesen.

Dafür sind solche Probeläufe aber auch da und dieses Mal wird hoffentlich alles gut gehen. Am morgigen Donnerstag wird um 11 Uhr hoffentlich jede*r Bundesbürger*in davon etwas mitbekommen, das ist auch das erklärte Ziel.

Und so läuft der Warntag laut Beschreibung auf der offiziellen Seite ab:

"Am bundesweiten Warntag wird ab 11:00 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossene Warnmultiplikatoren (z. B. Rundfunksender und App-Server) geschickt. Die Warnmultiplikatoren versenden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmittel wie Fernseher, Radios und Smartphones. Dort können Sie die Warnung dann lesen und/oder hören."

Kurzfilm zur Warnung der Bevölkerung