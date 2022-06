watchOS 9: Alle Neuerungen für Eure Apple Watch

Im Rahmen der WWDC 2022 hat Apple auch neue Funktionen für die Apple Watch angekündigt! Denn mit watchOS 9 können insbesondere Läufer Ihre Workouts genauer tracken, darüber hinaus gibt es neue Watch Faches und Multisport-Workouts. Was es damit auf sich hat und auf welche Features Ihr Euch schon bald freuen könnt, lest Ihr hier!

Letztes Jahr brachte watchOS 8 Funktionen wie die Nutzung des iPhones als Tastatur für die Watch, neue Funktionen für die Wallet-App sowie eine Reihe von Wellness-Funktionen. Dieses Jahr hat das Unternehmen noch mehr in die Tracking-Features der beliebtesten Uhr der Welt investiert.

Das sind alle neuen Funktionen in watchOS 9 / © Apple; Screenshot: NextPit

watchOS 9: Alle neuen Funktionen, die auf die Apple Watch kommen

Neue Zifferblätter

Im Rahmen der Ankündigung von watchOS 9 hat Apple Verbesserungen an einigen Zifferblättern wie Astronomie, Mond, PlayTime und Metropolitan vorgenommen. Außerdem wurden Verbesserungen an der Siri-Schnittstelle vorgenommen.

Das Lunar-Uhrgesicht bietet in watchOS 9 mehr Informationen zu den Mondphasen / © Apple; Screenshot: NextPit

Workout-App

Wohl die Mehrheit der Apple-Watch-Fans nutzt die Smartwatch für die Überwachung der eigenen Fitness. Mit watchOS 9 führt Apple drei neue Metriken für das Laufen ein. Damit könnt Ihr Eure Schrittlänge, die Bodenkontaktzeit sowie die Herzfrequenzzonen einsehen und festhalten.

Mithilfe von maschinellem Lernen (ML) und den verschiedenen Sensoren der Uhr kann die Software die Bewegungen des Oberkörpers isolieren und einen genauen Bericht über den Trainingsfortschritt erstellen. Auf diese Weise ist es auch möglich, benutzerdefinierte Workouts zu erstellen, sodass Ihr überwachen könnt, was für Euer Training wirklich relevant ist.

Neue Metriken wie die Schrittlänge ermöglichen eine nahtlose Nachverfolgung des Trainings. / © Apple; Screenshot: NextPit

Alarme während des Trainings

Eine weitere neue Funktion ist die Alarmfunktion, die während des Trainings verfügbar ist. Ihr könnt die Art der Benachrichtigung, die Ihr während Eures Trainings erhalten wollt, im Voraus konfigurieren. Auf diese Weise könnt Ihr ganz einfach über Trainingsziele oder Gefahren informiert werden, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen.

Mit Herzfrequenzzonen könnt Ihr Eure Workouts zukünftig besser kontrollieren. / © Apple; Screenshot: NextPit

Wer keine Apple Watch besitzt, kann trotzdem von den neuen Gesundheits-Features profitieren. Denn Apples Fitness-App wird ab iOS 16 für alle iPhone-Nutzer ausgerollt. Ein großer Schritt für Apple – denn die meisten Funktionen gab es in der Vergangenheit exklusiv für Apple-Watch-Nutzer.

Die Fitness-App kommt erstmals auf das iPhone! / © Apple; Screenshot: NextPit

Gesundheits-App: Sleep Stages

Die Health-App bekommt nun ein Feature namens "Sleep Stages". Dabei werden die der Uhr wie Beschleunigungsmesser und Herzfrequenzmesser kombiniert, um zu verstehen, in welchen Schlafphasen Ihr Euch am längsten aufhaltet. Darüber hinaus wurde eine Forschung durchgeführt, um besser zu verstehen, wie sich die Schlafstadien auf die Gesundheit der Menschen auswirken. Und natürlich will Apple diese Informationen nutzen, um Eure Schlafberichte zu verbessern.

Die Funktion "Schlafphasen" wird die Schlafberichte in Zukunft genauer machen / © Apple; Screenshot: NextPit

AFib noch genauer

Apple hat auch die Art und Weise verbessert, wie die Apple Watch Vorhofflimmern erkennt – eine relativ häufige Form der Herzrhythmusstörungen, die das Risiko eines Schlaganfalls erhöhen können. Zukünftig kann watchOS erkennen, wie oft eine Person über einen bestimmten Zeitraum an Vorhofflimmern leidet.

Menschen, die an Vorhofflimmern leiden, haben jetzt einen noch kompetenteren Doktor an ihrem Handgelenk. / © Apple; Screenshot: NextPit

Medikamentenkontrolle

watchOS 9 wird es einfacher machen, die Einnahme von Medikamenten im Auge zu behalten. Denn Ihr bekommt zukünftig Erinnerungen für die Einnahme verschiedener Medikamente, wenn Ihr das wünscht. Alles kann über die Health-App überwacht werden, und es wird sogar möglich sein, die Medikamente mit der iPhone-Kamera hinzuzufügen und das Produktetikett zu scannen.

Darüber hinaus ermöglicht Apple das Teilen mit Familienmitgliedern, um die Gesundheit von Familienmitgliedern zu überwachen.

Medikamenten-Erinnerungen sind jetzt direkt am Handgelenk verfügbar / © Apple; Screenshot: NextPit

Datenschutz

Während der Präsentation betonten die Apple-Führungskräfte erneut ihre Sorge um die Gesundheitsdaten der Menschen und stellten sicher, dass diese auf dem Gerät verschlüsselt bleiben. Mehr nicht!

Andere Funktionen

Da es sich um eine erste Präsentation dessen handelte, was wir von watchOS 9 erwarten können, wurden viele Funktionen nur erwähnt. Beispielsweise die Einführung von sechs neuen Sprachen für die watchOS-Tastatur und die Möglichkeit, Smart-Home-Geräte über die Uhr mit Family Setup zu steuern.

Die Benachrichtigungen wurden so angepasst, dass sie weniger störend sind. Und im Bereich der Barrierefreiheit gibt es die neue Funktion "Apple Watch Mirroring", die es Menschen mit körperlichen und motorischen Einschränkungen ermöglicht, die Apple Watch aus der Ferne zu steuern. Aktuell ist das bereits über AssistiveTouch möglich.

watchOS 9 wird voraussichtlich im September 2022 offiziell erscheinen / © Apple; Screenshot: NextPit

watchOS 9: Diese Apple-Watch-Modelle werden das Update erhalten

Wenn Apple sein gewohntes Relese-Muster beibehält, können wir watchOS 9 im September dieses Jahres erwarten. Diese Modelle sollten Das Update auf watchOS 9 erhalten:

Und natürlich wird Apple die kommende Watch Series 8 gleich mit dem neuen watchOS 9 vorinstallieren.

Was haltet Ihr von den neuen Funktionen, die mit watchOS 9 kommen? Welche der neuen Funktionen ist für Euch am wichtigsten?