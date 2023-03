Apple lässt Euch nicht mehr verschlafen: watchOS 9.4 fixed Wecker-Problem

Apple rollt watchOS 9.4 RC (Release Candidate) zusammen mit iOS 16.4 für Betatester:innen aus. Sollten nun in der Schlussphase keine nennenswerten Probleme auftauchen. so wird erwartet, dass diese Firmware die finale Version sein wird, die nächste Woche auf die unterstützten Apple Watch-Modelle aufgespielt wird. Das Update beinhaltet Optimierungen für Weckalarme und eine breitere Verfügbarkeit der Anzeige für Vorhofflimmern.

watchOS 9.4 RC fixed leidiges Problem mit dem Wecker

Besitzer einer Apple Watch können nicht mehr ausschlafen, aber aufatmen. Wer sich in der Vergangenheit hat von seiner Apple Watch hat wecken lassen, wird vermutlich das ein oder andere Mal verschlafen haben. Denn die Funktion „Für ‚Ton aus‘ abdecken“ hat den Alarmton unbeabsichtigt abgeschaltet. Diese Funktion wird auch zum Stummschalten eingehender Benachrichtigungen verwendet. Apple wird dies und die Auswirkungen auf den Wecker mit dem nächsten Update auf watchOS 9 verbessern.

In de Changelog des neuesten watchOS 9.4 erklärt Apple, dass das Update verhindern wird, dass Alarme auf der Uhr im Schlaf abgebrochen werden. Das heißt, selbst wenn Ihr im Bett versehentlich die "Cover-to-mute-Geste" auslöst, wird der Weckalarm zum eingestellten Zeitpunkt ausgelöst werden.

Apple Watch AFib und Cycle Tracking werden in weiteren Ländern eingeführt

Die Apple Watch Ultra verfügt über einen extrem genauen Herzfrequenzsensor auf der Rückseite. / © NextPit

Zusätzlich zu den Verbesserungen bei den Weckalarmen weitet Apple auch AFib (Atrial Fibrillation/Vorhofflimmern) auf weitere Länder aus. Die Funktion dient dazu, unregelmäßige Herzfrequenzen zu erkennen, und hat sich in einigen Fällen als sehr wirksam erwiesen. Neu auf der Liste sind Malaysia, Thailand, Moldawien, die Ukraine und Kolumbien. Ihr könnt alle von der Apple Watch unterstützten Regionen und Länder für AFib auf der Apple Website einsehen.

Und was die Gesundheit von Frauen angeht, so wird Cycle Tracking auch in Moldawien und der Ukraine eingeführt. Wie bei anderen Premium-Smartwatches liefert die Tracking-Funktion Vorhersagen über die Menstruation und dem Eisprung von Frauen. Die Funktion wurde auf der Watch Series 8 (Test) und der Watch Ultra (Test) durch einen zusätzlichen Temperatursensor verbessert.

Habt Ihr schon eine der oben genannten Funktionen genutzt? Auf welche Funktionen freut Ihr Euch am meisten bei dem Update auf watchOS 9.4? Schreibt es uns doch bitte in den Kommentare.