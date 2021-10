Störungen bei WhatsApp, Facebook & Instagram: 100% Montag im Internet

Der Montag ist bekanntlich der schlimmste Tag in der Woche! Und für einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin bei Facebook in dieser Woche wohl besonders. Denn sowohl der Messenger WhatsApp als auch Facebook und Instagram sind am Abend nicht erreichbar. Nachdem viele Leser:innen unsere Artikel zu Problemen bei WhatsApp, Störungen bei Instagram und Verbindungsprobleme bei Facebook ansteuerten, habe ich die Konnektivität einmal ausprobiert.

Aus meiner Wohnung in Berlin, mit dem Fairphone 4 und Vodafone als Internet-Provider, kommt eine Testnachricht auf WhatsApp nicht durch. Auch der Feed bei Instagram lädt bei mir nicht. Erfahrungsgemäß deutet das auf eine Störung bei Facebook selbst hin und in diesem Falle könnt Ihr nicht viel tun. Lediglich das Wechseln des DNS-Severs ist eine denkbare Lösung, so wie es neulich schon bei Slack der Fall war.

Das Support-Team von WhatsApp hat sich inzwischen auf Twitter gemeldet. Dort schreiben sie:

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience! (Zum Tweet)