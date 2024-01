WHSP Ring präsentiert: Nicht um Euch zu knechten, sondern zu erhören!

Bisherige Smart Ringe wie der von uns getestete Rogbid Smart Ring hatten den Ansatz, den Fitness-Tracker im herkömmlichen Sinne zu ersetzen. Doch der auf der CES 2024 präsentierte WHSP Ring von VTouch (Wisper Ring ausgesprochen) präsentiert ein anderes Konzept. Er dient in Form der Spracheingabe viel mehr als Schnittstelle in Eurem Smart Home. Doch auch die KI-Bedienung wie ChatGPT soll mit dem Smart Ring unterstützt werden.

Flüster-Ring auf der CES 2024 vorgestellt

Der WHSP Ring von VTouch dient durch sein verbautes Mikrofon primär als Smart Assistant, als ein Fitness-Tracker. / © VTouch | edit by nextpit

Anlässlich der CES 2014 in Las Vegas, hat neben Xiaomi, welche mit dem Amazfit Helio Ring ihren ersten Smart Ring präsentiert haben, auch ein anderer Hersteller von sich reden gemacht. Das recht unbekannte Unternehmen VTouch präsentiert das Crowdfunding finanzierten Smart Ring mit dem Namen WHSP Ring.

Der Ring ist weniger darauf aus, Eure Vitaldaten zu tracken, sondern vielmehr von Euch Befehle via Sprache zu erhalten. Und das bitte geflüstert! Ja, Ihr lest richtig: Der "Wisper Ring" hat ein Mikrofon, einen Bewegungs- und Annäherungssensor verbaut. Denn er will erkennen, wenn Ihr Eure Hand (mit dem Ring) zu Eurem Mund führt und dann einen Befehl flüstert. Geht es nach VTouch, dann sollen Eure Sprachkommandos derart dezent ausfallen, dass sich weder der schlafende Lebensgefährte neben Euch im Bett, noch der Sitznachbar im Büro oder Bus gestört fühlt.

Mit dem WHSP Ring braucht Ihr nur zu flüstern. / © VTouch | edit by nextpit

Natürlich ist der WHSP Ring mit Eurem iOS- oder Android-Smartphone gekoppelt, um beispielsweise Euer Smart Home zu steuern und den Kontakt zu ChatGPT herzustellen. Denn die kontextbasierte KI kann so deutlich umfangreichere Antworten generieren. Noch sind die Informationen rar gesät, denn der smarte Ring ist bisher nicht erhältlich. Laut den Aussagen von VTouch soll der WHSP Ring noch im Monat Januar 2024 als Kickstarter-Projekt finanziert werden.

Smart Ring mit ChatGPT-Anschluss! / © VTouch | edit by nextpit

Wie klingt das für Euch? Ist das ein interessantes Konzept der Sprachsteuerung oder habt Ihr lieber in jedem Zimmer einen Amazon Echo und außerhalb Eurer 4 Wände beschränkt Ihr Euch auf die Touch-Eingabe? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.