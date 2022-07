Wie geht Refurbished? Blick hinter die Kulissen bei Rebuy – mit Video

Wo kommen denn die generalüberholten Smartphones her? Letzte Woche wurde ich von Rebuy eingeladen, einem der größten Händler für generalüberholte Smartphones in Europa, ansässig in Deutschland. Ich besuchte eines ihrer Logistikzentren am Stadtrand von Berlin. Dort werden alle Smartphones, die sie von Privatpersonen erhalten, sortiert, bearbeitet, gereinigt und getestet, bevor sie einen neuen Besitzer finden.

Ja, auch wir gehen ab und zu auf Reportage. Am vergangenen Montag konnte ich mit Johannes Meier, Head of Grading & Quality, eine Führung durch die Räumlichkeiten von Rebuy Electronics in Berlin-Falkensee machen. Dort konnte ich mit eigenen Augen sehen, wie ein generalüberholtes Smartphone, nun ja, generalüberholt wird. Achtung, ich sagte überholt und nicht repariert, denn das ist nicht ganz das Gleiche.

Aber wer ist Rebuy? Wenn ich von generalüberholten Smartphones höre, denke ich persönlich immer an Back Market, ein französisches Unternehmen. Aber Rebuy macht die Dinge ein wenig anders.

Rebuy, was ist das?

Ich möchte es erklären. Während Back Market ein virtueller Marktplatz ist, der Euch mit verschiedenen Verkäufern von generalüberholten Smartphones in Verbindung bringt, verwaltet Rebuy den gesamten Prozess intern. Vom Ankauf beim Nutzer über die Wiederaufbereitung inklusive eventueller Reparaturen bis hin zum Versand an den neuen Besitzer oder die neue Besitzerin. Alles geschieht "in-house", wie man so schön sagt.

Dieses Konzept entstand Anfang der 2000er Jahre aus der Idee einer Gruppe von Freunden, die gebrauchte Videospiele weiterverkauften. Daraus hat sich bis heute einer der führenden europäischen Anbieter der Kreislaufwirtschaft in unserem Mikrokosmos, der Technikbranche, entwickelt. Neben 13 Millionen Büchern und anderen Medien kaufte Rebuy im Jahr 2021 auch über 500.000 elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops, Wearables und Kameras.

Die Tochtergesellschaft, Rebuy Electronics, deren Logistikzentrum ich besichtigen konnte und das ich Euch hier in einem Video zeige, hat 550 Mitarbeiter und verarbeitet etwa 12.000 Geräte pro Monat. Geht Ihr auf die Website von Rebuy, lasst Euer Smartphone schätzen und schickt es dann ein, kommt es hier an – in einem Lager auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern. Es geht dann auf einer Produktionsstraße durch viele Hände, manche menschlich, andere robotisch, die es wieder aufbereiten.

Aber schaut Euch dieses technologische Ballett lieber selbst an im Video: