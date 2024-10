In den älteren iOS-Versionen sind die Nutzer/innen an die erste iCloud-E-Mail-Adresse gebunden, die sie in ihrem Apple-Konto angelegt haben. Der Benutzername dieser E-Mail-Adresse ist beim Versenden von E-Mails und bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen Apple-Diensten sichtbar. Die Nutzer/innen haben nur die Möglichkeit, einen Alias zu verwenden oder ihn ganz zu löschen und eine neue E-Mail-Adresse mit einem anderen Namen zu erstellen. Mit iOS 18.1 ändert sich das endlich.

Wie MacRumors herausgefunden hat, können Nutzer/innen mit der neuesten iOS 18.1 Beta-Version ihre primäre iCloud-E-Mail-Adresse ändern oder entfernen, ohne sie vorher zu löschen.

Einrichten einer neuen primären iCloud-E-Mail und Ändern des Benutzernamens

Direkt in den Kontoeinstellungen gibt es einen neuen Schalter, mit dem Ihr den Status einer bestehenden primären iCloud-E-Mail-Adresse ändern und eine neue primäre E-Mail-Adresse festlegen könnt, die mit Eurem Apple-Konto verknüpft werden soll. Wenn Ihr eine neue primäre E-Mail-Adresse einstellt, wird die alte nicht gelöscht und es werden auch E-Mail-Adressen von Drittanbietern unterstützt, wie wir getestet haben.

Außerdem gibt es eine neue Schaltfläche, mit der Ihr den Benutzernamen der E-Mail-Adresse ändern könnt. Dadurch wird jedoch die alte E-Mail-Adresse aus dem Anmeldeprozess, FaceTime, iMessage und anderen Diensten, für die sie verwendet wurde, entfernt. Denkt daran, dass Ihr hier nur den Benutzernamen der E-Mail-Adresse mit den Domain-Erweiterungen iCloud.com und me.com ändern könnt.

So legt Ihr eine neue primäre iCloud-E-Mail-Adresse fest

Bevor Ihr Eure primäre E-Mail-Adresse ändert, solltet Ihr die neue E-Mail-Adresse bereits vorbereiten und im Abschnitt E-Mail und Telefonnummern hinzufügen. Wenn Ihr schon eine habt, befolgt die folgenden Schritte.

Öffnet die Einstellungen auf Eurem iPhone. Tippt auf Euren Namen oder Account. Tippt auf Anmeldung und Sicherheit. Wählt die neue E-Mail-Adresse aus der Liste der E-Mails und Telefonnummern aus. Klickt auf die Schaltfläche Primär, um sie zur primären E-Mail zu machen. Tippt zum Bestätigen auf Primär machen. Bestätigt mit FaceID oder TouchID, um die Anmeldung abzuschließen. Tippt auf Fertig, um abzuschließen.

Öffnet das Apple-Konto in den Einstellungen. © nextpit Wählz Anmeldung und Sicherheit. © nextpit Wählt die E-Mail-Adresse aus, die Ihr als neue primäre E-Mail-Adresse festlegen möchtet. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche Primär und bestätigt Sie. © nextpit Tippt auf Fertig, um die Änderung abzuschließen. © nextpit

Hier haben wir getestet, ob Ihr die primäre iCloud-E-Mail-Adresse gegen eine Gmail-Adresse austauschen könnt. Außerdem sind ein paar Überprüfungen erforderlich, darunter eine Sicherheitsverzögerung beim Hinzufügen einer neuen E-Mail-Adresse, wenn Ihr den Schutz vor gestohlenen Geräten auf Eurem iPhone aktiviert habt.

So ändert Ihr den Benutzernamen Eurer iCloud-E-Mail-Adresse

Wenn Ihr den Benutzernamen Eurer alten iCloud-E-Mail-Adresse ändern wollt, ist das jetzt ebenfalls möglich. Die Funktion ist immer noch in denselben Einstellungen zu finden.

Öffnet die Einstellungen auf Eurem iPhone. Tippt auf Euren Namen oder Account. Wählt "Anmeldung und Sicherheit". Wählt die iCloud-E-Mail-Adresse aus, die Ihr ändern möchtet. Tippt auf die Schaltfläche E-Mail Adresse ändern. Gebt Euren neuen E-Mail-Benutzernamen ein. Tippt zum Bestätigen auf iCloud-E-Mail-Adresse bestätigen. Tippt jetzt auf Fertig, um die Einrichtung abzuschließen.

Wählt die zu ändernde iCloud-E-Mail-Adresse aus. © nextpit Tippt auf E-Mail-Adresse ändern und bestätigt Sie. © nextpit Gebt einen neuen Benutzernamen für die E-Mail-Adresse ein. © nexpit Bestätigt den Benutzernamen der neuen E-Mail-Adresse. © nextpit Tippt auf Fertig, um die Einrichtung zu beenden. © nextpit

Eure neue nominierte iCloud-E-Mail-Adresse wird automatisch in den Apps für E-Mails, Nachrichten und FaceTime angezeigt. Der Name Eures Apple-Kontos und andere Details sind nicht betroffen, wenn Ihr die E-Mail-Adresse geändert habt, aber es kann sich auf frühere Dokumente auswirken, die mit Euch geteilt wurden.

Habt Ihr schon auf diese iOS-Funktion auf Eurem iPhone gewartet? Glaubt Ihr, dass das in Eurem Fall wichtig ist? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren hören.