Eine separate Kamera-Taste im Smartphone? Was es bislang nur bei Nischengeräten gab, findet Ihr jetzt in Form der Kamerasteuerung in der gesamten iPhone-16-Serie. Der Unterschied bei Apple: Der Auslöse-Button lässt sich nicht nur drücken, sondern hat auch ein kapazitives Touchpad integriert, das Wischgesten erlaubt. Klingt kompliziert? Hier lest Ihr, wie "Camera Control" im neuen iPhone 16 funktioniert.