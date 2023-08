Wie man den Menstruationszyklus mit der Apple Watch verfolgt

Seit 2015 bietet Apple auf dem iPhone eine Funktion zum Tracken der weiblichen Menstruation an. Aber erst 2019 wurde diese Funktion auf der Apple Watch eingeführt. Mit der Watch 8 und der Watch Ultra bietet das Unternehmen nun einen der umfassendsten Services zum Aufzeichnen und kontrollieren der weiblichen Periode an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die intimen Daten und die rückwirkenden Eisprung-Schätzung auf der Apple Watch optimal nutzen könnt.

Mit der Health App auf Eurem iPhone könnt Ihr die Daten vom ersten Tag Eurer Periode an manuell eingeben und Apple schätzt dann Eure zukünftigen Zyklen ein. Wenn Ihr zusätzlich ein Wearable nutzt, z. B. eine Apple Watch Series 4 oder neuer, könnt Ihr mehr Zusammenhänge aus den gesammelten Daten ziehen. Das führt zu einer zuverlässigeren Vorhersage Eures Menstruationszyklus und möglicher gesundheitlicher Probleme.

Im Jahr 2022 hat Apple die Messlatte für die Gesundheit rund um die weibliche Menstruation höher gelegt, indem es einen zusätzlichen Sensor in die Apple Watch 8 (Test) und Watch Ultra (Test) einführte. Dieser Sensor ermöglicht eine genauere Analyse der Grundtemperatur des Besitzers. Für Nutzerinnen der Apple Watch bedeutet dies, dass das Gerät jetzt Schwankungen in der Basistemperatur anzeigen kann, die Aufschluss über hormonelle Veränderungen im Körper geben. Das ist wichtig für die neue Funktion zur rückwirkenden Schätzung des Eisprungs.

Dieser Artikel ist Teil einer nextpit-Serie über die Gesundheit während der Menstruation. Darin werde ich erörtern, wie Ihr die von Apple vorgesehene Zyklus-Überwachung nutzen könnt. Außerdem gehe ich näher auf die Optionen ein, die Euch zur Verfügung stehen, je nachdem, für welches Device Ihr Euch entscheidet. Da die Datenerfassung ein wichtiger Aspekt der Zyklusverfolgung ist, werde ich auch auf Datenschutzbedenken und die Risiken eingehen, denen Ihr ausgesetzt sein könntet, wenn diese Daten nach außen dringen.

Inhaltsverzeichnis:

Nutzung des Zyklus-Trackings auf dem iPhone und der Watch 4+

Mit der Health App auf Eurem iPhone – und bald auch auf dem iPad mit dem kommenden iPadOS 17 Update – könnt Ihr eine Fülle von Daten zu Eurem Menstruationszyklus sammeln. Das fängt mit der grundlegenden Funktion der App, der Periodenvorhersage an. Weiterhin habt Ihr die Möglichkeit, Symptome wie Blähungen, Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen zu erfassen. Ihr könnt auch andere Details wie Schmierblutungen und die Basaltemperatur manuell eingeben.

Die Benutzeroberfläche zum Tracken der weiblichen Menstruation, ist klar und intuitiv. / © nextpit

Apple ermöglicht außerdem Informationen über laufende Zyklus-Faktoren wie eine Schwangerschaft einzutragen und präsentiert kuratierte Inhalte zu bestimmten Aspekten, wie z.B. Spotting (was sich auf Blutungen zwischen den Perioden bezieht).

Ich persönlich halte das Material für sehr nützlich. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Zyklusverfolgungsfunktion zwar ein wertvolles Instrument ist, Ihr Euch aber bei medizinischen Bedenken oder Fragen zu Eurer Menstruation unbedingt an einen Arzt wenden solltet.

In der Reihenfolge ihres Erscheinens: Rote Streifen auf einem Kreis zeigen die voraussichtlichen Tage Eurer Periode an. Lila Punkte stehen für Tage, an denen Ihr Informationen aufgezeichnet habt. Durchgehende rote Kreise kennzeichnen Tage, die Ihr als Periode aufgezeichnet habt. Ein hellblaues Oval zeigt Euer voraussichtliches sechstägiges fruchtbares Fenster an. Ein hellviolettes Oval schließlich markiert Euren rückblickend geschätzten Eisprung. / © nextpit

Das heißt, wenn Ihr eine Apple Watch 4 oder ein höherwertiges Modell besitzt, habt Ihr einige der oben genannten Funktionen an Eurem Handgelenk. Außerdem könnt Ihr auf Informationen wie die Ruhepulsfrequenz zugreifen. Wie ich im Testbericht zur Apple Watch SE hervorgehoben habe, ist die Funktion zur Zyklusverfolgung mit der Unterstützung der Herzfrequenzmessung dort ebenfalls verfügbar.

Während der Follikelphase (erste Phase des Zyklus) ist Eure Ruheherzfrequenz am niedrigsten und steigt um den Zeitpunkt des Eisprungs an. / © Apple

Apple erklärt, dass unsere Ruheherzfrequenz in der Follikelphase (erste Phase des Zyklus) am niedrigsten ist und um den Eisprung herum ansteigt. In der Mitte der Lutealphase (beginnt nach dem Eisprung) erreicht sie ihren Höhepunkt und kehrt dann auf den Normalwert zurück. Die Daten der Apple Watch können dabei helfen, Euren Menstruationszyklus und Euer Fruchtbarkeitsfenster genauer vorherzusagen.

Zyklusverfolgung: eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Öffnet die Health App auf Eurem iPhone Wählt unten auf dem Bildschirm die Registerkarte Durchsuchen Verwendet die Suchleiste oben oder scrolle nach unten, um Cycle Tracking zu finden. Tippt darauf Wenn Ihr Cycle Tracking bisher nicht eingerichtet habt, werdet Ihr aufgefordert, loszulegen, klickt bitte auf den Button Ihr werdet nach dem ersten Tag Eurer letzten Periode, der typischen Länge Eures Menstruationszyklus und der Dauer Eurer Periode gefragt. Füllt die Angaben genau aus Ihr könnt auch verschiedene Symptome aufzeichnen, die Ihr während Eures Zyklus erlebt. Das ist nicht optional, kann aber dabei helfen, Euer fruchtbares Zeitfenster vorherzusagen und Euren Körper besser zu verstehen Sobald Ihr Eure Daten eingegeben habt, gibt die Health App Vorhersagen für Eure nächste Periode und Euer fruchtbares Zeitfenster Tragt jeden Monat den ersten Tag Eurer Periode ein, damit die App auf dem neuesten Stand bleibt. So werden die Vorhersagen mit der Zeit immer genauer Ihr könnt jederzeit den Verlauf Eures Menstruationszyklus, das Symptomprotokoll und die Vorhersagen einsehen, indem Ihr zum Abschnitt Zyklusverfolgung in der Gesundheits-App zurückkehrt In den Optionen/Einstellungen im Bereich Zyklusverfolgung könnt Ihr Einstellungen vornehmen, wie z. B. Benachrichtigungen über den voraussichtlichen Beginn Eurer Periode oder das fruchtbare Fenster

So verwendet Ihr die rückwirkende Schätzung des Eisprungs auf der Watch 8 und Ultra

Für alle, die eine Apple Watch 8 oder Watch Ultra besitzen, bietet das Gerät neben der Zyklusverfolgung auch retrospektive Eisprung-Schätzungen an. Bei dieser Technik wird der Zeitpunkt des Eisprungs nicht in Echtzeit vorhergesagt, sondern durch die Analyse von Anzeichen und Symptomen im Nachhinein bestimmt oder geschätzt.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Eisprung im Nachhinein abzuschätzen, z. B. die Aufzeichnung der Basaltemperatur (BBT). Unsere Körpertemperatur steigt nach dem Eisprung aufgrund der Ausschüttung des Hormons Progesteron (Sexualhormon) normalerweise leicht an (um etwa 0,3 Grad C). Dies wird als biphasische Verschiebung bezeichnet und ist in der Grafik unten hervorgehoben. Wenn Ihr die Körpertemperatur täglich verfolgt und auf diesen leichten Anstieg achtet, könnt Ihr in etwa abschätzen, wann der Eisprung stattgefunden hat.

In der Follikelphase ist Eure Körpertemperatur tendenziell niedriger. Nach dem Eisprung kommt es jedoch häufig zu einem Temperaturanstieg, der als biphasische Verschiebung bekannt ist. / © Apple

Wenn Ihr Eure Periode oder ein positives Ovulationstest-Ergebnis mit der Zyklusverfolgungsfunktion auf Eurem iPhone und Eurer Apple Watch aufzeichnet, wird das fruchtbare Fenster als die sechs Tage definiert, an denen Ihr am wahrscheinlichsten fruchtbar sein werdet. Diese Vorhersage basiert auf der traditionellen Kalendermethode. Das fruchtbare Fenster wird bestimmt, indem 13 Tage (Lutealphase) vom geschätzten Startdatum Eures nächsten Zyklus abgezogen werden.

Die Apple Watch 8 und Watch Ultra sind mit einem zusätzlichen Sensor ausgestattet, der nächtliche Temperaturschwankungen am Handgelenk auf 0,1 Grad genau misst. Diese Daten werden verwendet, um zu schätzen, wann Ihr wahrscheinlich Euren Eisprung hattet und um die Vorhersage der Periode zu verbessern.

Auf den ersten Screenshots seht Ihr die Optionen für das Zyklus-Tracking in der Gesundheits-App, wo Ihr auch die Funktion für die Temperatur am Handgelenk findet. Auf dem Screenshot auf der rechten Seite seht Ihr die Temperaturschwankungen am Handgelenk und könnt sie auch als PDF exportieren. / © nextpit

Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die die Verfügbarkeit von Eisprung-Schätzungen beeinflussen können, und in der Regel dauert es mindestens zwei Monate, bis die Eisprung-Schätzungen erscheinen. Hier sind einige Gründe dafür:

Es kann sein, dass für die Eisprung-Schätzung in einem bestimmten Zyklus nicht genügend Daten zur Temperatur am Handgelenk vorliegen. Ihr müsst die Apple Watch jede Nacht tragen , um einen genauen Datensatz zu Eure Handgelenktemperatur zu erstellen.

, um einen genauen Datensatz zu Eure Handgelenktemperatur zu erstellen. Es sind etwa zwei Zyklen erforderlich, in denen Ihr die Apple Watch jede Nacht mit aktiviertem Schlaf-Fokus im Bett tragt, bevor eine Eisprung-Schätzung möglich ist.

tragt, bevor eine Eisprung-Schätzung möglich ist. Die Temperatur-Daten am Handgelenk können durch bestimmte Umweltbedingungen oder physiologische Gegebenheiten beeinflusst werden .

durch bestimmte Umweltbedingungen oder physiologische Gegebenheiten . Der Eisprung kann ohne eine spürbare biphasische Verschiebung stattfinden , oder die Temperaturverschiebung ist zu gering, um eine Schätzung vorzunehmen.

, oder die Temperaturverschiebung ist zu gering, um eine Schätzung vorzunehmen. Der Eisprung findet nicht unbedingt in jedem Zyklus statt.

Angenommen, Ihr tragt die Apple Watch jeden Abend mit aktiviertem Tracking im Bett, dann wird die rückwirkende Eisprung-Schätzung ab dem Zeitpunkt, an dem Ihr das Gerät benutzt habt, in Eure Health App aufgenommen. Das wird wahrscheinlich die letzten beiden Menstruationszyklen umfassen.

Apple ermöglicht es den Nutzern, Grafiken zum Eisprung in Form eines PDF-Dokuments herunterzuladen und mit ihrem Arzt zu teilen. Ich persönlich würde diese Daten gerne als Tabellenkalkulation weitergeben, um einen umfassenderen Überblick über meine Daten zu erhalten. Diese Funktion ist jedoch bisher nicht verfügbar.

Eure Daten der Zyklusverfolgung und der Datenschutz

Wenn es um den Datenschutz geht, gehören die Daten zur reproduktiven Gesundheit wohl zu den persönlichsten Daten, die man produzieren kann. Das sollte ein Hauptanliegen für Euch sein.

Zu diesem Thema erklärt Apple, dass alle Eure Gesundheits- und Fitnessdaten in der Health App verschlüsselt sind, wenn Ihr Euer iPhone mit einem Passcode, Touch ID oder Face ID gesichert habt. Gesundheitsdaten, die in der iCloud gesichert werden, werden sowohl während der Übertragung als auch während der Speicherung auf Apples Servern verschlüsselt.

Mit der standardmäßigen Zwei-Faktor-Authentifizierung und dem Passcode in iOS und watchOS sind die mit der iCloud synchronisierten Health-App-Daten durchgehend verschlüsselt. Das bedeutet, dass Apple nicht im Besitz des Entschlüsselungscodes ist und somit keinen Zugriff auf die Daten hat.

Deshalb möchte ich noch einmal betonen, dass Ihr Eure Geräte mit einem Passcode, Touch ID oder Face ID sichern solltet, wenn Ihr die Funktionen zur Überwachung des Menstruationszyklus und zur Schätzung des Eisprungs auf Eurem iPhone oder Eurer Apple Watch nutzt.

Außerdem empfehle ich Euch, unseren Leitfaden zur Erhöhung der Sicherheit Eures iPhones durch einfache Änderungen am Apple Passcode zu lesen.

Schließlich ermöglicht Apple, Apps und Dienste von Drittanbietern mit den Daten der Health App zu verknüpfen und sie mit Familienmitgliedern, Ärzten und anderen zu teilen. Denkt bitte immer daran, dass auch dieser Teil der App ein wichtiger Faktor für den Datenschutz sein sollte. Um die Berechtigungen für Apps von Drittanbietern zu überprüfen, befolgt diese kurze Anleitung:

Startet die Gesundheits-App auf Eurem iPhone.

auf Eurem iPhone. Tippt auf Euer Profilbild oder das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

oder das Symbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Wählt Apps und Dienste aus der Liste der Datenschutzoptionen. Daraufhin wird Euch eine Liste aller Drittanbieter-Apps und -Geräte angezeigt, die die Erlaubnis zum Zugriff auf Eure Gesundheitsdaten beantragt oder erhalten haben.

aus der Liste der Datenschutzoptionen. Daraufhin wird Euch eine Liste aller Drittanbieter-Apps und -Geräte angezeigt, die die Erlaubnis zum Zugriff auf Eure Gesundheitsdaten beantragt oder erhalten haben. Unter dem Abschnitt Apps seht Ihr eine Liste der Drittanbieter-Anwendungen, die Zugriff auf Eure Gesundheitsdaten beantragt haben. Tippt auf den Namen einer App , um ihre Berechtigungen anzuzeigen.

seht Ihr eine Liste der Drittanbieter-Anwendungen, die Zugriff auf Eure Gesundheitsdaten beantragt haben. , um ihre Berechtigungen anzuzeigen. Hier könnt Ihr sehen, auf welche Kategorien von Gesundheitsdaten die App Zugriff hat. Schaltet die Schalter ein oder aus , um den Zugriff auf bestimmte Datentypen zu gewähren oder zu verweigern.

, um den Zugriff auf bestimmte Datentypen zu gewähren oder zu verweigern. Sobald Ihr die gewünschten Änderungen vorgenommen habt, könnt Ihr die Seite mit den Quellen verlassen. Die Berechtigungen werden dann automatisch gespeichert.

Die Health App legt Wert auf die Privatsphäre der Nutzer. Ihr könnt jedoch selbst entscheiden, welche Apps und Dienste Zugriff auf Eure Daten haben. / © nextpit

Es ist ratsam, diese Berechtigungen regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren, vor allem, wenn Ihr häufig neue gesundheitsbezogene Apps herunterladet oder wenn Ihr Euch Sorgen um den Schutz Eurer Daten macht. Ja, die Health App wurde mit Blick auf die Privatsphäre der Nutzer:innen entwickelt, aber es liegt an Euch, zu kontrollieren, welche Apps und Dienste auf Eure Daten zugreifen können.

Warum solltet Ihr Euren Menstruationszyklus verfolgen?

Zunächst möchte ich Euch daran erinnern, dass dieser Artikel Teil einer nextpit-Serie über die Gesundheit während der Menstruation und die Rolle der Technologie dabei ist. Um zu vermeiden, dass ich mich bezüglich der Vorteile des Tracken der Menstruation wiederhole, empfehle ich Euch, den einleitenden Teil der Serie zu lesen.

Ich möchte aber auch betonen, dass es bei der Überwachung Eures Zyklus nicht nur um Fruchtbarkeit und Fortpflanzung geht. Die Betrachtung des Menstruationszyklus als lebenswichtiges Zeichen ist gerechtfertigt, denn er steht in engem Zusammenhang mit dem Gehirn, den Hormonen, den Eierstöcken und der Gebärmutter. Die Zyklen unterscheiden sich sowohl monatlich als auch von Mensch zu Mensch. Deshalb ist die Erfassung Eurer Periode, Eurer Symptome und der damit verbundenen Nuancen der ideale Weg, um Eure eigene Norm zu erkennen.

Ich persönlich nutze ihn regelmäßig, um den Einfluss meiner hormonellen Phasen auf meine Ernährungsgewohnheiten und meinen Lebensstil insgesamt zu messen.

Der Menstruationszyklus ist nicht nur eine kontinuierliche Phase, sondern besteht in der Regel aus zwei verschiedenen Phasen. / © Apple

Aber was das "Warum" angeht, wollen wir eine Studie beleuchten, die in Zusammenarbeit zwischen Apple, der Harvard Chan School und dem National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) durchgeführt wurde. Diese Studie befasst sich mit dem Einfluss bestimmter demografischer und lebensstilbezogener Faktoren auf den Menstruationszyklus. Außerdem werden ihre Auswirkungen auf Krankheiten wie Unfruchtbarkeit, Wechseljahre und das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) untersucht.

In einer ersten Analyse einer Kohorte mit über 50.000 Studienteilnehmern fand das Forschungsteam heraus:

12 Prozent der Teilnehmerinnen mit einer PCOS-Diagnose hatten ein mehr als 4-fach erhöhtes Risiko für Gebärmutterkrebsvorstufen und ein mehr als 2,5-fach erhöhtes Risiko für Gebärmutterkrebs.

5,7 Prozent der Teilnehmerinnen hatten Zyklen, die mehr als fünf Jahre brauchten, um regelmäßig zu sein. Diese Gruppe hatte ein mehr als doppelt so hohes Risiko für Gebärmutterkrebsvorstufen und ein mehr als 3,5-fach höheres Risiko für Gebärmutterkrebs im Vergleich zu denjenigen, die innerhalb eines Jahres regelmäßige Zyklen erreichten.

Diese Erkenntnisse unterstreichen eine Funktion, die ich an der Zyklusverfolgung der Apple Watch 8 sehr schätzen gelernt habe: Zyklus-Abweichungen. Anhand Eures Zyklusverlaufs der letzten sechs Monate werden Muster von Unregelmäßigkeiten, unregelmäßigen, verlängerten Perioden oder anhaltenden Schmierblutungen analysiert, um eine Warnung für Zyklus-Abweichungen zu generieren.

Anhand Eures sechsmonatigen Zyklusverlaufs analysiert das System Muster, um Euch auf Zyklus-Abweichungen hinzuweisen. / © nextpit

Warum ist das wichtig? Veränderungen in Eurem Zyklus können auf zugrunde liegende Gesundheitsprobleme wie Myome, Schilddrüsenstörungen oder PCOS hinweisen. Wie die obigen Studienergebnisse zeigen, ist es wichtig, sich dieser Veränderungen bewusst zu sein, wenn sie auftreten.

Das war's dann auch schon mit den Tipps zur Zyklusüberwachung auf der Apple Watch und dem iPhone. Ich hoffe, dieser Leitfaden gibt Euch ein besseres Verständnis dafür, wie diese Geräte Euch bei der Überwachung Eurer Menstruationsgesundheit helfen können.

Wenn Ihr Fragen oder Anregungen habt, teilt sie bitte in den Kommentaren unten mit.