Withings zeigt Urinlabor für zu Hause: mit U-Scan zu besserer Gesundheit

Withings zeigt auf der CES 2023 ein smartes Urinlabor für zu Hause. Das U-Scan hängt in Eurer Toilettenschüssel und analysiert automatisch verschiedene Biomarker in Eurem Urin. Anwendungen sind beispielsweise das Zyklustracking oder die Analyse der Ernährung, etwa hinsichtlich Wasserhaushalt, Vitamine und Sport.

Das kleine UFO mit 9 cm Durchmesser hat einen Einlass zum Sammeln von Flüssigkeiten. Ein Temperatursensor erkennt, ob es sich um Urin handelt oder um Wasser aus der Toilettenspülung, das auch gleich zum Reinigen des Sensors dient. Sobald U-Scan Urin erkennt, wird dieses in der Testkartusche auf diverse Parameter untersucht. Die Messdaten schickt das Gadget dann per WLAN in die Cloud. Die Ergebnisse findet Ihr dann in der Health-Mate-App von Withings.

Ein günstiger Spaß ist Withings U-Scan nicht, wenn das Gadget dann im zweiten Quartal auf den Markt kommen soll. Der Sensor mit einer Kartusche für drei Monate kostet knapp 500 Euro. Weitere Kartuschen soll es wahlweise im Abo oder einzeln auf der Webseite des Herstellers zu kaufen geben. Nachdem das Abo rund 30 Euro pro Monat kosten soll, dürfte der Kartuschenpreis bei etwa 90 Euro liegen.

Laut Withings passt U-Scan in die allermeisten Toiletten im "westlichen Stil". / © Withings

Ob ein Tracker am Handgelenk oder in der Kloschüssel: Ein großes Fragezeichen ist und bleibt, welche persönlichen Daten man in die Cloud schieben möchte. Zwar ist Withings ein europäischer Hersteller und dürfte sich daher recht penibel an DSGVO & Co. halten, doch eine Möglichkeit zur lokalen Speicherung der Daten gibt es nicht.

Was denkt Ihr über Withings U-Scan? Könnt Ihr Euch vorstellen, Euch ein smartes Urinlabor in die Toilettenschüssel zu hängen – womöglich auch dann, wenn die Preise in Zukunft deutlich niedriger sind? Und spielt für Euch der Cloud-Zwang eine Rolle? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!