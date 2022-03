Xiaomi 12 und 12X im Hands-On: Schöne Größe aus China!

Vorläufiges Urteil

Die zentrale Frage in diesem Hands-On: Bietet Xiaomi in diesem Jahr eine Alternative zu Samsungs Galaxy-S22-Serie und den iPhone-13-Modellen, mit denen sich der Hersteller im Live-Stream so gerne vergleicht? Preislich orientiert sich der Hersteller im Jahr 2022 definitiv an der Premium-Konkurrenz und es gibt auch weitere Entscheidungen, die in diese Richtung gehen.

Mit Blick aufs Datenblatt kann Xiaomi es mit Samsungs Modellen ganz sicher aufnehmen. Beim Quick-Charging, sowohl kabelgebunden als im Basis-Modell auch kabellos, übertrifft Xiaomi den König der Smartphones sogar. Apple wird darüber hinaus noch bei den Displaytechnologien links liegen gelassen. Trotz der technischen Vorteile fühlen sich die Xiaomi-Modelle auch im Jahr 2022 noch nicht ganz "Premium" an.

Die Xiaomi-Smartphones kommen mit Sound-Unterstützung von harman/kardon. / © NextPit

Wieder einmal ist es aber Xiaomis Produktpalette, die meiner Meinung nach für den Premium-Bereich zu verwirrend ist. Warum muss ich beim Kauf eines neuen Smartphones für über 700 Euro mit Kompromissen rechnen, weil es ein minimal besseres Modell für einen Aufpreis von 100 Euro gibt? Apple und Samsung decken hier zumindest verschiedene Displaygrößen ab und bedienen so verschiedene Anforderungen. Xiaomi ist sogar für Menschen wie mich verwirrend, die sich jeden Tag mit neuen Smartphones beschäftigen.

Für einen ausführlichen Test gilt es also herauszufinden, ob sich der Aufpreis von 100 Dollar für den Snapdragon 8 Gen 1 und Wireless-Charging lohnt. Bleibt also dran, falls Ihr genau vor dieser Entscheidung steht!