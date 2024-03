Xiaomi-Fan-Fest: Bestpreise für Saugroboter mit Wischfunktion

Das Xiaomi-Fan-Fest dürfte eine der beliebtesten Xiaomi-Aktionen für Fans des chinesischen Herstellers sein. Denn Ihr bekommt hier nicht nur zahlreiche Rabatte geboten, sondern könnt auch von gratis Mi-Points profitieren, die Ihr wiederum in Gutscheine ummünzen könnt. Neben zahlreichen Angeboten zu Smartphones, Tablets und Smart-TVs (zur Bestenliste) erwarten Euch hier auch Bestpreise für verschiedene Xiaomi-Saugroboter.

Lest auch: Die besten Xiaomi-Smartphones im Vergleich

Das Xiaomi-Fan-Fest 2024 – Der Countdown beginnt

Aktuell befindet sich das Xiaomi-Fan-Fest in der Countdown-Phase. Bis zum 02. April bekommt Ihr hier schon die ersten Deals und Aktionen präsentiert, die es teilweise wirklich in sich haben. Zusätzlich könnt Ihr Euch gerade gratis Mi-Points, die Treuepunkte von Xiaomi, sichern. Diese könnt Ihr dann in Gutscheine umwandeln. Dafür müsst Ihr Euch nur in Euren Account einloggen und täglich vorbeischauen. Habt Ihr etwa 1.100 dieser Punkte gesammelt, könnt Ihr Euch einen Gutschein von 110 Euro sichern.

Affiliate Angebot Xiaomi Fan-Festival Sichert Euch gratis Mi-Points und profitiert von verschiedenen Aktionen!

Allerdings solltet Ihr darauf achten, dass die Coupons an Euren Warenkorbwert gebunden sind. So gilt die genannte Variante erst ab einem Einkauf von 699 Euro, allerdings spart Ihr dadurch dennoch ordentlich Geld. Zusätzlich findet Ihr als Neukunden auf den einzelnen Produktseiten Sofort-Gutscheine, wie etwa 10 Prozent Rabatt beim Kauf der Xiaomi-Saugroboter S10+ oder X10+.

Xiaomi-Saugroboter mit 10 Prozent Rabatt

Möchtet Ihr Euch günstig einen Saugroboter zulegen, hat Xiaomi einige Angebote für Euch auf Lager. So könnt Ihr Euch gerade den Xiaomi Robot Vacuum S10+ dank des Neukundenrabattes für 265,50 Euro sichern. Der nächstbeste Preis im Netz liegt hier bei 269,99 Euro. Dafür müsst Ihr lediglich den Coupon auf der Produktseite auswählen und bekommt den Rabatt dann im Warenkorb angezeigt.

Affiliate Angebot Xiaomi S10+ Hervorragende Wischleistung | Benutzerfreundliche Xiaomi-Home-App | Makellose Navigation

In unserem Test zum Xiaomi S10+ ist vor allem die herausragende Wischleistung ins Auge gesprungen. Der Budget-Saugroboter ist so gut, dass selbst Flaggschiff-Modelle teilweise Schwierigkeiten haben mitzuhalten. Auch bei der Navigation kann der Sauger punkten und die einfache Bedienung der App macht das Modell ebenfalls spannend. Leider ist die 4.000-Pa-Saugleistung eben nur Mittelklasse und gerade bei großen Partikeln schwächelt der Putzteufel.

Der S10+ erkennt Hindernisse auf Anhieb und umfährt diese elegant. / © nextpit

Ebenfalls im Angebot ist der Xiaomi Robot Vacuum X10+. Anders als beim S10+ erhaltet Ihr hier noch eine Absaugstation im Lieferumfang dazu, die Euch die Arbeit deutlich erleichtert. Ebenfalls unterscheidet sich der Schwerpunkt des Saugroboters. Denn der X10+ verfügt über eine wirklich hervorragende Saugleistung auf glatten Oberflächen, während die Wischleistung zu Wünschen übrig lässt. Dafür ist die Navigation Xiaomi-typisch sehr gut.

Xiaomi bietet den X10+ gerade für 499,99 Euro an. Mit dem Gutschein auf der Produktseite kommt Ihr auf einen Preis von 450 Euro. Die UVP hingegen liegt bei satten 899,99 Euro, während das Gerät mindestens 579,89 Euro im Netz kostet. Dementsprechend spart Ihr hier derzeit rund 129 Euro im direkten Vergleich.

Passend dazu: Unser Test zum Xiaomi X10

Habt Ihr zudem noch Mi-Points übrig, könnt Ihr diese natürlich ebenfalls verwenden. Bedenkt allerdings, dass der Neukunden-Rabatt nicht mit den Mi-Points kombinierbar ist. Dementsprechend solltet Ihr vorher abwägen, welcher Gutschein sich hier mehr lohnt. Sucht Ihr also nach günstigen Saugrobotern, schaut am besten bei Xiaomi vorbei. Legt Ihr mehr Wert auf eine gute Wischleistung, empfiehlt sich der S10+. Ist Euch die Saugleistung wichtiger, empfiehlt sich der X10+.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr schon fleißig Mi-Points gesammelt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!