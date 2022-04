Xiaomi-Handy praktischer machen: So nutzt Ihr den Quick-Ball

NEXT PIT TV

Wir werden also über die Funktion namens "Quick-Ball" oder "Touch-Assistant" sprechen. Es handelt sich dabei um eine spezielle Funktion von MIUI, die es Euch ermöglicht, eine virtuelle Schnelltaste auf dem Startbildschirm zu haben. Quick-Ball ist in MIUI 13, aber auch in früheren Versionen bis hin zu MIUI 8 verfügbar.

Wenn Ihr auf die schwebende Blase tippt (Quick Ball > Ball / Blase > Shortcut), bekommt Ihr Zugriff auf eine Reihe von fünf Shortcuts. Ihr könnt jedem dieser fünf Shortcuts mehrere Aktionen zuweisen, wie beispielsweise das Zurückkehren zum Startbildschirm, das Stummschalten, das Erstellen von Screenshots und mehr.

Geht zu Einstellungen. Wechselt auf Zusätzliche Einstellungen und dann auf Touch-Assistent Aktiviert den Touch-Assistenten und wählt dann Eure 5 Schnellzugriffe aus Tippt von Eurem Startbildschirm aus auf die schwebende Blase, um den Touch-Assistenten aufzurufen

So aktiviert Ihr das Quick Ball-Menü auf Ihrem Xiaomi-Smartphone / © NextPit.

Da die Blase schwebt, könnt Ihr sie auf dem Startbildschirm Eures Xiaomi- oder Redmi-Smartphones beliebig verschieben und auch ausblenden, indem Ihr sie an den Rand des Bildschirms bewegt.

In den Quick-Ball-Einstellungen könnt Ihr auch eine Liste von Apps erstellen, über die sich die schwebende Blase nicht legen kann. Das ist praktisch für Apps, die Ihr im Vollbildmodus verwendet, wie beispielsweise YouTube oder Netflix. Ihr könnt die Quick-Ball-Blase sogar vom Sperrbildschirm aus zugänglich machen, wenn Ihr wollt.

Das war unsere kurze Anleitung zur Nutzung des Quick-Balls auf Eurem Xiaomi-Handy. Probiert am besten selbst herum, welche Funktionen für Euch am besten sind. Kanntet Ihr die Funktion schon? Teilt es uns in den Kommentaren mit!