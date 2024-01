Xiaomi präsentiert Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 und Buds 5 Pro

Die Redmi Watch 4 von Xiaomi

Xiaomi stellt die 100 Euro teure Redmi Watch 4 vor. / © Xiaomi | edit by NextPit

Preiswerte Produkte verkauft Xiaomi unter seinem Label Redmi. Und da verwundert es auch nicht, das die jüngst präsentierte Redmi Watch 4 keine 100 Euro kostet. Die ist zwar doppelt so teuer, wie die heute von uns präsentierte Rogbid Rowatch 7 und bietet auch kein EKG, doch Xiaomi hat sich inzwischen eine beachtliche Reputation erarbeitet.

Für 99,99 Euro bekommt Ihr ein 1,97 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 390 x 450 px und einer maximalen Helligkeit von 600 Nits. An der rechten Seite des in Silbergrau oder Schwarz erhältlichen Aluminiumgehäuses, eine drehbare Krone. Auf der Unterseite ein 4-Kanal-PPG-Sensor für die 24/7-Messung von Schlaf, Herzfrequenz und SpO2.

Der 470 mAh starke Akku hält laut Xiaomi mit nur einer Ladung 20 Tage. Mit eingeschaltetem Always-on-Display reduziert sich die Zeit auf die Hälfte – also 10 Tage. Natürlich ist auch ein GNSS-Empfänger für die Positionsbestimmung und das Tracken der gelaufenen Strecke an Bord. Abgerundet wird das Gesamtpaket der nach 5ATM gegen das Eindringen von Wasser geschützten Redmi Watch 4 mit 150 Sportmodi, von denen immerhin sechs automatisch Eure Aktivitäten erkennen und aufzeichnen.

Redmi Buds 5 und Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 und Redmi Buds 5 Pro von Xiaomi. / © Xiaomi | edit by NextPit

Und auch in die Ohren gibt es etwas Neues von der preiswerten Xiaomi-Tochter. Die Redmi Buds 5 starten mit 39,99 Euro in den deutschen Handel und bieten für diesen günstigen Preis bereits das aktive Noise Cancellation (ANC). Für die Pro-Modelle – also die Redmi Buds 5 Pro – verlangt der chinesische Hersteller dann schon 69,99 Euro, bietet aber auch stärkeres ANC (52 dB), einen 11 mm großen Titan-Tief- und 10 mm kleineren Hochtöner in nur einem In-Ear-Kopfhörer.

Zu den Ausstattungsmerkmalen der IP54-zertifizierten Redmi Buds 5 zählen ein 4-Preset-Equalizer, die Unterstützung des SBC- und AAC-Codecs, sowie das Verbinden via Bluetooth 5.3 mit zwei Geräten gleichzeitig. Die Laufzeit mit einer Akkulaufzeit wird mit 10 Stunden angegeben. Das Ladecase erlaubt insgesamt vier Ladungen.

Die Redmi Buds 5 Pro hingegen unterstützen zusätzlich noch den LDAC-Codec von Sony. Der "AI Adaptive Mode" kann durch die verbauten Mikrofone intelligent die Art und Lautstärke der Außengeräusche identifizieren und so eine optimale Isolierung bieten. Die Akkulaufzeit der in Midnight Black, Moonlight White und Aurora Purple erhältlichen Redmi Buds 5 Pro ist mit den Basis-Modellen identisch.

Und? Freunde der chinesischen Technik! Wer ist begeistert und wird bei einem oder allen Produkten zuschlagen? Schreibt uns Eure Meinung gern runter in die Kommentare und lasst uns diskutieren.