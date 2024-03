Xiaomi startet bald den Verkauf seines Elektroautos, gibt Preis bekannt

Xiaomi hat bereits vor drei Jahren durchblicken lassen, dass man im Bereich der Elektroautos mitmischen will und mittlerweile ist das auch mehr als nur ein Plan. Denn in gut zwei Wochen wird Xiaomi den SU7-Preis bekannt geben und den Verkauf starten.

Xiaomi Speed Ultra 7: Sport-Limousine für die Masse

Xiaomi ist anfangs vor allem als Smartphone-Hersteller aufgetreten, doch das Unternehmen ist bekannt dafür, sich vor keiner Produktkategorie, ob das jetzt Wasserpistolen, Staubsauger, Rasierer oder Monitore sind, zu scheuen. Das bedeutet nun, dass das Speed Ultra 7 (SU7) genannte Fahrzeug nicht nur Realität ist und gebaut wird, sondern der Hersteller damit auch die Massen erreichen will.



Das Fahrzeug, das gerne als Porsche-Taycan-Killer bezeichnet wird, ist auch keine brave Familienkarosse, sondern eben eine Mischung aus Limousine und Sportwagen - etwas anderes kann man aus dem Namen "Speed Ultra" auch nicht schließen. Spezifikationen und Bilder hat Xiaomi auch schon enthüllt, nicht bekannt war aber bisher der Preis und das konkrete Startdatum.

So präsentiert sich der erste Stromer von Xiaomi: Optisch ansprechend! / © Xiaomi

Das wird sich aber schon bald ändern: Denn in gut zwei Wochen, genauer gesagt am 28. März 2024, wird Xiaomi enthüllen, wie viel der Speed Ultra 7 kosten wird. Das hat CEO Lei Jun in einem Beitrag auf dem chinesischen Social Network Weibo bekannt gegeben (via Wall Street Journal).

200.000 Autos pro Jahr

Wie viele Fahrzeuge tatsächlich sofort vorrätig sein werden, ist derzeit nicht bekannt, bereits zuvor hat das Unternehmen aber davon gesprochen, dass man 200.000 Autos pro Jahr produzieren will. Unklar ist derzeit auch, welchen Preis Xiaomi anvisiert. Denn Analysten schätzen, dass das Unternehmen unter 200.000 Yuan bleiben will - das wären weniger als 26.000 Euro. Zum Vergleich: Ein Porsche Taycan kostet mehr als das Vierfache.

