ZTE Axon 30 Ultra im Test: ein tolles Datenblatt reicht nicht

Das ZTE Axon 30 Ultra konkurriert direkt mit Samsung, Xiaomi und Oppo im Bereich der Premium-Android-Flaggschiffe, indem es das Preisschild buchstäblich sprengt. Aber reicht ein mit Schlagwörtern wie 144 Hz, Snapdragon 888 oder Quad-64-MP-Kameramodul gespicktes Datenblatt, um ein gutes Premium-Smartphone zu erhalten? Die Antwort gibt es in unserer vollständigen NextPit-Rezension.

Design und Display: Ein Samsung Galaxy Note 20 Ultra mit Schnurrbart

Das ZTE Axon 30 Ultra ähnelt dem Samsung Galaxy Note 20 Ultra mit einer wirklich inspirierenden Optik und einer starken Fokussierung auf die Qualität des Displays, zumindest aus der Perspektive der Spezifikationen. AMOLED-Display und 144-Hz-Bildwiederholrate, 300-Hz-Touch-Sampling-Rate, abgerundete Kanten, Gorilla Glass 5 Rückseite... ZTE bringt wirklich jedes Keyword unter.

Hat mir gefallen:

die Bildwiederholfrequenz von 144 Hz

die 300-Hz-Touch-Abtastrate

das elegante Design

die Beschichtung auf der Rückseite, die Fingerabdrücke einschränkt

Hat mir nicht gefallen:

keine IP-Zertifizierung

der kapriziöse Power-Button

die durchschnittliche Bildschirmhelligkeit

keine 3,5-mm-Buchse

Nein, dies ist kein Samsung Galaxy Note 20 Ultra / © NextPit

Ich werde mich jetzt nicht drei Stunden lang darüber auslassen: Wenn Ihr im Detail sehen wollt, wie ähnlich das ZTE Axon 30 Ultra dem Samsung Galaxy Note 20 Ultra ist, lade ich Euch ein, dass Ihr Euch den Test von MKBHD auf Youtube anseht.

Aber ja, wir finden eine ganz ähnliche Designsprache mit einer subtilen Kurve im 2,5 D-Stil. Ich weiß nicht, ob es ein Verarbeitungsproblem oder eine bewusste Design-Entscheidung ist, aber ich finde, dass die Unterbrechung der Display-Rundung durch den erhöhten Aluminiumrahmen sich nicht sehr angenehm anfühlt.

Der abgerundete Bildschirm ist zwar unpopulär, bleibt aber ein charakteristisches Merkmal von High-End-Android-Smartphones / © NextPit

Auf der Rückseite ist das Kameramodul erwartbar riesig, da es sich um ein "Ultra"-Flaggschiff mit 4 Kameras handelt. Die einzelnen Sensoren befinden sich in einer großen rechteckigen Erhebung und seitlich in einer dünnen Flosse findet sich der "Neovision Photography"-Aufdruck. Die matte Beschichtung auf der Rückseite ist sehr schön und erlaubt es, Fingerabdrücke effektiv einzuschränken.

Auf der Vorderseite des Smartphones finden wir ein 6,67 Zoll großes Full-HD+-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 1080 x 2400 Pixeln oder einer Dichte von 395 dpi. Nichts allzu Beeindruckendes, außer dass dieses Display eine adaptive 144-Hz-Bildwiederholrate und eine 300-Hz-Touch-Sampling-Rate beherrscht.

Die Displays von Samsung haben ebenfalls ein weniger auffälliges Kinn und Stirn / © NextPit

Wie immer zeigt der FPS-Zähler von Android 11 (der über die Entwickleroptionen aktiviert werden kann), dass Ihr außerhalb von Twitter und bestimmten Spielen selten 144 FPS erreicht. Die meiste Zeit war ich mit 120 FPS beim Browsen und 60 Hz beim Streaming von Videos oder Musik unterwegs.

Die Helligkeit schien ziemlich durchschnittlich zu sein, der Bildschirm blieb sogar während meiner Foto-Tests im Freien in der Hitze des Tages meist lesbar, aber ich habe schon besseres gesehen.

Keine 3,5-mm-Klinkenbuchse oder IP-Zertifizierung beim ZTE Axon 30 Ultra / © NextPit

Insgesamt fühlt sich das ZTE Axon 30 Ultra ein wenig so an, als hätte man es als Galaxy Note 20 Ultra verkleidet. Designtechnisch finde ich das Kostüm des ZTE Axon 30 Ultra überzeugend. Auch der Bildschirm ist wirkungsvoll und verstärkt den Eindruck, ein hochwertiges Produkt in den Händen zu halten.