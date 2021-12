10 GB für 6,66 €: Teuflische Flatrate bei Sim.de im Tarif-Check!

Für 6,66 Euro gibt es bei Sim.de aktuell eine Flatrate mit 10 Gigabyte Datenvolumen! Das kann kein Zufall sein, denn schließlich ist 666 laut Bruce Dickinson "The Number of the Beast". Für meinen neusten Tarif-Check habe ich daher Weihwasser und Kreuz herausgeholt und für Euch herausgefunden, ob das Angebot tatsächlich teuflisch gut ist!